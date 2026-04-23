তৃণমূল-বিজেপি দুই প্রার্থীর ওয়ার্ডেই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ

তৃণমূল-বিজেপি দুই প্রার্থীর ওয়ার্ডেই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ
রাজ্যে হচ্ছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তবে সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় অশান্তির খবর মিলেছে ৷
Published : April 23, 2026 at 3:20 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 এপ্রিল: এবার ছাপ্পা ভোটের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শহরে। খোদ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের নিজের ওয়ার্ডের ওই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে ৷ এর জেরে ভোট দিতে পারলেন না প্রথম ভোটার ৷
বৃহস্পতিবার রাজ্যে হচ্ছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তবে সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় অশান্তির খবর মিলেছে ৷ একইভাবে ইভিএম খারাপ থাকারও অভিযোগ এসেছে একাধিক বুথ থেকে ৷ এর জেরে অনেক কেন্দ্রেই ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে দেরিতে ৷ এর জেরে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রার্থী থেকে সাধারাণ ভোটার ৷
অন্যদিকে, এদিন শিলিগুড়ির ভোটে উঠল ছাপ্পার অভিযোগ ৷ খোদ প্রার্থীর ওয়ার্ডে ছাপ্পার অভিযোগ উঠেছে ৷ আর সেই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পরে গিয়েছে শহরে। সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথমবার ভোট দিতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর ভোট দিয়েছে অন্য কেউ। এরপরই শোরগোল পরে যায়। প্রশ্ন উঠছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও।
জানা গিয়েছে, 24 নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামের বাসিন্দা গোপাল দাস। তাঁর মেয়ে কাজল দাস এবার প্রথম ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে। সে জগদীশ চন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের 235 নম্বর পার্টের ভোটার। এসআইআর আবহে ভোটার তালিকায় নাম ওঠায় বেশ খুশি। সেইমতো এদিন সকালে বাবা গোপাল দাসকে নিয়ে ভোট দিতে যান কাজল দাস। প্রায় এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে গিয়ে দেখা যায় তখন তিনি দেখতে পান অন্য কেউ তাঁর ভোট দিয়ে দিয়েছে। এতে বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ওই ভোটার।
বুথের বাইরে এসে ওই ভোটার কাজল দাস বলেন, "এক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে যখন ভোট দিতে যাই আমাকে বলা হয়, আমার ভোট অন্য কেউ দিয়ে গিয়েছে। কীভাবে হল জানি না। এবার প্রথম ভোট দিতাম। সেটা পারলাম না। খারাপ লাগছে।" বাবা গোপাল দাস বলেন, "মেয়েকে প্রথম ভোট দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখি অন্য কেউ ওর ভোট দিয়ে গিয়েছে।" গোটা ঘটনায় বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমি এই বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি। লাইভ স্ট্রিম খতিয়ে দেখতে বলেছি কমিশনকে।"
অন্যদিকে, পাল্টা ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুললেন তৃণমূল প্রার্থীও ৷ শিলিগুড়ি পুরনিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডে ভোটদানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, এদিন সকালে ভোট দিতে গিয়ে রাকেশ সাহানি নামে এক যুবক জানতে পারেন, তাঁর ভোট নাকি আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে এই কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান ওই ভোটার। তাঁকে বিকেল চারটের পর আসার পরামর্শ দেওয়া হয় বলেও দাবি ওই ব্যক্তির।
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। তিনি সরাসরি বুথের ভেতরে গিয়ে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। গৌতমবাবুর হস্তক্ষেপে আধিকারিকরা রাকেশের নাম পুনরায় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। জানানো হয়েছে, তালিকায় গরমিল থাকলে তাঁকে 'টেন্ডার ভোট' দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে।