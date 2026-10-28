এনকাউন্টার নাকি স্ক্রিপ্টেড হত্যাকাণ্ড ? পরপর 3 মৃত্যুতে 'পুলিশ রাষ্ট্র' কায়েমের অভিযোগ

এনকাউন্টার নাকি স্ক্রিপ্টেড হত্যাকাণ্ড ? পরপর 3 মৃত্যুতে 'পুলিশ রাষ্ট্র' কায়েমের অভিযোগ
Encounter: অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার কার ? আদালতের, নাকি পুলিশের? নানা মহলে কথা বলার পর এই প্রশ্নই উঠে এল ইটিভি ভারতের সাহাজান পুরকাইতের কাছে ৷
Published : October 28, 2026 at 5:10 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তিন-তিনটে এনকাউন্টারের ঘটনা বাংলায় ৷ প্রথমটি বারুইপুরে, গত জুলাইতে ৷ আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি আবার ঘটেছে একই দিনে, মঙ্গলবার - একটা গাইঘাটা ও আরেকটা সামশেরগঞ্জে ৷ পুলিশের গুলিতে পরপর তিনজন অভিযুক্তের মৃত্যুকে ঘিরে তোলপাড় রাজ্য ৷ ধর্ষণ ও খুনের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি নিয়ে কারও কোনও দ্বিমত নেই । কিন্তু সেই শাস্তি দেওয়ার অধিকার কার ? আদালতের, নাকি পুলিশের ? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে নানা মহলে ৷ রাজনীতির পাশাপাশি মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলা নিয়েও এখন প্রশ্নবাণের নিশানায় রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন ৷
পরপর তিনটি এনকাউন্টার
পুলিশের দাবি, অপরাধের ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করায় বাধ্য হয়ে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে হয়েছে ৷ তাতেই প্রাণ গিয়েছে বারুইপুরে বালিকার যৌন নিগ্রহ ও খুনে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল, গাইঘাটায় নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা ও খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাস ও সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী খুনে অভিযুক্ত সামিউন শেখের ৷ এর মধ্যে প্রথম দু'টি ঘটনা রাতের অন্ধকারে ঘটেছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার কর্মীদের একাংশ পুলিশের দাবি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের অভিযোগ, অপরাধের তদন্তের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যার প্রবণতা তৈরি হলে তা আইনের শাসন ও সাংবিধানিক অধিকারকে বিপন্ন করতে পারে ।
পরপর তিনটি মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের মূল প্রশ্নটি এখানেই । গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি যেমন রয়েছে, তেমনই পুলিশের প্রতিটি পদক্ষেপের আইনি বৈধতা যাচাইয়ের প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না । ভারতের সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষিত । অভিযুক্তের ক্ষেত্রেও আইনসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা বিধান রয়েছে সংবিধানে । পুলিশ যদি আত্মরক্ষার দাবি করে, তবে সেই দাবি তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করা প্রয়োজন বলে মত একাংশের ।
কেন রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ ?
মানবাধিকার কর্মী রঞ্জিত শূরের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে 'এনকাউন্টার' শব্দটি ক্রমশ ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার সমার্থক হয়ে উঠছে । তাঁর অভিযোগ, অতীতে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকারের আমলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ উঠেছে । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রবণতা আরও প্রকাশ্য ও বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন ।
তাঁর কথায়, "কোনও ব্যক্তি ধর্ষণ বা খুনের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলেও আদালতে দোষ প্রমাণের আগে তাঁকে অপরাধী হিসেবে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করা যায় না । পুলিশ গ্রেফতার করবে, তদন্ত করবে, প্রমাণ আদালতে পেশ করবে এবং বিচারব্যবস্থাই অপরাধের সাজা নির্ধারণ করবে । পুলিশ নিজের হাতে শাস্তি তুলে নিতে পারে না ।"
গাইঘাটা ও বারুইপুরের ঘটনায় পুলিশের একই ধরনের বয়ান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, "অভিযুক্তের কাছ থেকে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া বা পালানোর চেষ্টার যে দাবি করা হচ্ছে, তা নিরপেক্ষ তদন্তে যাচাই করা প্রয়োজন ।" ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য রাতের সময় বেছে নেওয়া হল কেন, পুলিশের অস্ত্র সুরক্ষার নিয়ম যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না এবং ঘটনার সম্পূর্ণ ভিডিয়ো কোথায় - এমন একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
সামশেরগঞ্জের ঘটনায় মৃতদেহ উদ্ধার ও ঘটনার তদন্ত নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তারও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের দাবি জানিয়েছেন রঞ্জিত শূর । তাঁর আশঙ্কা, অভিযুক্তের মৃত্যু হলে অপরাধে অন্য কারও যোগ ছিল কি না, সেই সূত্র অনুসন্ধানের সুযোগও সীমিত হয়ে যেতে পারে । তাঁর অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা যদি রাজনৈতিক নির্দেশ বা তাৎক্ষণিক জনরোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে পুলিশনির্ভর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা তৈরি হয় । তাঁর মতে, "বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার দায়িত্ব সরকারের ৷ সেই ব্যর্থতাকে অজুহাত করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকে সমর্থন করা যায় না ।"
'মেগা সিরিয়ালের চিত্রনাট্য চলছে'
সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও এই ঘটনাগুলিকে 'সাজানো এনকাউন্টার' বলে আক্রমণ করেছেন । তাঁর অভিযোগ, বারুইপুর, গাইঘাটা ও শমশেরগঞ্জের মতো জায়গায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাগুলিতে একই ধরনের বয়ান সামনে আসছে । তাঁর কটাক্ষ, "বাস্তবের মাটিতে যেন মেগা সিরিয়ালের চিত্রনাট্য চলছে ।"
সেলিমের বক্তব্য, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে । তাঁর অভিযোগ, "পুলিশ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাযথ ভূমিকা নিচ্ছে না, বরং রাজনৈতিক শাসকদের নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ।"
সেলিম আরও দাবি করেছেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার, প্রকাশ্যে হেনস্তা করা কিংবা পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর মতো ঘটনাগুলি একসঙ্গে বিচার করলে রাজ্যে আইন প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে । তাঁর মতে, "অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নামে আইনসম্মত পদ্ধতি উপেক্ষা করা হলে তা অপরাধ কমানোর বদলে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে পারে ।"
'বারবার অভিযুক্তরা পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় কীভাবে ?'
বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীও পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর প্রশ্ন, একই ধরনের অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের ঘটনার পুনর্নির্মাণে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগ কেন বারবার সামনে আসছে ?
অধীরের বক্তব্য, "আমি কোনও অপরাধীর পক্ষ নিচ্ছি না । কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করা এবং অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব আদালতের । পুলিশের কাজ তদন্ত করে প্রমাণ সংগ্রহ করা । বিচার শেষ হওয়ার আগেই অভিযুক্তের মৃত্যু হলে অপরাধের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সেই প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় অধরাই থেকে যেতে পারে ।"
তিনি বলেন, দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি অবশ্যই প্রয়োজন । কিন্তু সেই দাবি পূরণ করতে গিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না । পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, অভিযুক্তরা অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালাতে উদ্যত হয়েছিল । কিন্তু প্রতিটি ঘটনায় একই ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তা নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা জরুরি বলে মনে করেন অধীর । তাঁর প্রশ্ন, "পুলিশ যদি নিজের অস্ত্র সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে বারবার ব্যর্থ হয়, তবে বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও কর্মপদ্ধতি নিয়েও কি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন নয় ?"
'ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে'
এনকাউন্টারের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সঞ্জয় কাপুরও ৷ তিনি জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "এটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার একটা মাধ্যম । এনকাউন্টার লোকতন্ত্রে হয় না । লোকতন্ত্র সংবিধান অনুযায়ী চলবে । যদি কেউ দোষী হয় তাহলে আদালতে যান । দোষী হলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুন । আপনাকে কে অধিকার দিয়েছে সেটা আমার জানা নেই ।
সঞ্জয় কাপুর আরও বলেন, "ভয় মুক্ত সরকার চাই । এখন দেশ ও এই রাজ্যে ভয়ের বাতাবরণ রয়েছে । এটাই সবাই জানতে চাইছে, ভয় মুক্ত সরকার কবে হবে ! দেশের জন্য এমন সরকার হিতকারী হবে না, জনতা এই সরকারকে ফেলে দেওয়ার কাজ করবে ।"
'পুনর্নির্মাণের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হবে না কেন ?'
এই বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । একদিকে ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের মতো অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তিনি । অন্যদিকে, অভিযুক্তের আইনি লড়াইয়ের অধিকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ।
কুণালের বক্তব্য, ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের মতো অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষ প্রমাণ করে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া উচিত । তবে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার তথ্য সম্পূর্ণভাবে সামনে না-আসা পর্যন্ত সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান না বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
বারুইপুরের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর প্রশ্ন, "ঘটনার পুনর্নির্মাণ যদি করা হয়ে থাকে, তবে সেই প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ করা হবে না কেন ?" কুণাল বলেন, পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে বা গুলি চালাতে উদ্যত হয়েছিল । তাহলে সেই দাবি যাচাই করার মতো তথ্য জনসমক্ষে আনা উচিত কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
কুণালের আরও আশঙ্কা, কোনও অভিযুক্তের মৃত্যু ঘটলে তদন্তের বাকি অংশ ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে । আবার নির্দিষ্ট কাউকে দায়ী করে দ্রুত শাস্তি দেওয়ার প্রবণতার অপব্যবহারও সম্ভব । তাই গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানের পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাও জরুরি বলে তাঁর মত ৷
'গুলি চালানোর প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ'
বিতর্কের অন্য দিকটি তুলে ধরেছেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন অতিরিক্ত নগরপাল কল্যাণ মুখোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, 'এনকাউন্টার' কোনও স্বতন্ত্র আইনি প্রক্রিয়ার নাম নয় । কোনও অপরাধের অভিযোগ এবং পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনাকে এক করে দেখলে মূল আইনি প্রশ্নটি আড়ালে থেকে যেতে পারে ।
বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "পুলিশ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিজের জীবন বা অন্য কোনও নাগরিকের জীবন রক্ষার জন্য গুলি চালাতে পারে, যদি সেই পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক গুরুতর বিপদের আশঙ্কা থাকে এবং গুলি চালানো ছাড়া যুক্তিসঙ্গত বিকল্প না-থাকে । তবে পুলিশের গুলি চালানোর বৈধতা নির্ভর করে ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি ও প্রযোজ্য আইনি বিধানের উপর ।"
তিনি আরও বলেন, "পুলিশের গুলি চালানোর ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতেই পায়ের নীচের অংশে গুলি করতে হবে - এমন কোনও সর্বজনীন নিয়ম নেই । বিপদের মাত্রা, পরিস্থিতি এবং তাৎক্ষণিকভাবে কী পদক্ষেপ সম্ভব ছিল, সেগুলি বিবেচনা করতে হয় । একই সঙ্গে, গুলি চালানোর প্রয়োজনীয়তা ও তার যৌক্তিকতা যাচাই করাও গুরুত্বপূর্ণ । অভিযুক্ত ধর্ষক বা খুনি কি না, সেটি একটা প্রশ্ন ৷ আর পুলিশ কেন, কী পরিস্থিতিতে এবং কোন আইনি ভিত্তিতে গুলি চালিয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন । এই দুই বিষয়কে গুলিয়ে ফেললে ঘটনার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সম্ভব নয় ।"
স্বচ্ছ তদন্তের অপেক্ষা
অন্যদিকে, কেবল রাজনৈতিক অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ঘটনাকে 'সাজানো হত্যাকাণ্ড' বলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না । তাই, গাইঘাটা, বারুইপুর ও সামশেরগঞ্জের ঘটনাগুলিতে ঠিক কী ঘটেছিল, পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার দাবি কতটা সত্যি, গুলি চালানোর পরিস্থিতি আদৌ তৈরি হয়েছিল কি না এবং ঘটনার পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া নিয়ম মেনে হয়েছিল কি না - এই প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ভর করবে নিরপেক্ষ তদন্ত, প্রমাণ এবং আইনি পর্যালোচনার উপর ।
অপরাধীর শাস্তি চাই - এই দাবির সঙ্গে আইনের শাসন রক্ষার দাবি পরস্পরবিরোধী নয় । বরং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দু’টিই সমান জরুরি । অপরাধের বিচার যেমন এড়ানো যায় না, তেমনই বিচারবহির্ভূত শাস্তিকেও স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না । এখন দেখার, এই তিন মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কতটা স্বচ্ছ হয় এবং পুলিশের বক্তব্যের পক্ষে কী প্রমাণ সামনে আসে । কারণ শেষ পর্যন্ত আইনের শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে শুধু অপরাধীর শাস্তির উপর নয়, সেই শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি কতটা আইনসম্মত - তার উপরেও ।