আবাসনের রাস্তায় অবৈধ নির্মাণে তৃণমূল পরিচালিত ইংরেবাজার পুরসভার মদত দেওয়ার অভিযোগ

আবাসনের রাস্তায় অবৈধ নির্মাণে তৃণমূল পরিচালিত ইংরেবাজার পুরসভার মদত দেওয়ার অভিযোগ
সরব হয়েছেন আবাসনের বাসিন্দারা৷ তাঁদের দাবি, পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি৷
Published : June 20, 2026 at 7:15 PM IST
মালদা, 20 জুন: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে৷ উত্তর প্রদেশের ধাঁচে বাংলায় বুলডোজার সংস্কৃতিও চালু হয়েছে৷ সেই আবহেই তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে মালদা শহরে পুরসভারই আবাসনের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে৷ এর বিরুদ্ধে আবাসনের বাসিন্দারা একাধিকবার পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন৷ কিন্তু এতদিন কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের৷
তাঁরা আবার এনিয়ে জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন৷ এই নির্মাণ যে বৈধ নয়, তা কার্যত মেনে নিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর৷ ওদিকে পুরসভার চেয়ারম্যানের এক কথা, আবাসিকরা আদালতের নির্দেশিকা নিয়ে আসলে তাঁরা ওই নির্মাণ ভেঙে দেবেন৷ কিন্তু তাঁরা নিজেরাই কেন ওই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছেন না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ তাঁর৷
ঘটনাটি ইংরেজবাজার পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ডের ভবানী মোড়ের৷ 2004 সালে তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান, প্রয়াত দুলাল সরকারের উদ্যোগে এখানে একটি বহুতল আবাসন নির্মাণ করে পুর কর্তৃপক্ষ৷ আবাসনের নাম দেওয়া হয় সুভাষপল্লি মিউনিসিপ্যাল আবাসন৷ শহরের তিনটি প্রধান রাস্তার মোড়ে থাকা এই আবাসনেই একসময় বসবাস করতেন দুলাল সরকার৷ ভবনের ডানদিকে রয়েছে পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র৷ মধ্যে ছিল 10 ফুট চওড়া রাস্তা৷ রাস্তাটি ভবানী মোড় থেকে সুভাষপল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল৷ এই রাস্তাতেই রয়েছে হাইড্রেন, আবাসনের জল ও সেপটিক ট্যাংকের রিজার্ভার৷ রাস্তা দিয়ে গিয়েছে হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইনও৷
অভিযোগ, বছর পাঁচেক আগে এই রাস্তার উপর টিনের শেড দিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়৷ সেখানে খোলা হয় পুরসভার মা ক্যান্টিন৷ ধীরে ধীরে সেখানে টিনের শেড তুলে কংক্রিটের ঘর তৈরি হয়ে যায়৷ এখন সেখানে একাধিক দোকানঘর৷ কে বা কারা এই নির্মাণ করেছে, তা নিয়ে কিছু জানতে পারছেন না আবাসিকরা৷ তবে এই অবৈধ নির্মাণের জন্য আবাসনের পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হয়ে গিয়েছে৷ জল আর সেপটিক ট্যাংক সাফাইয়ের উপায় নেই৷ ভবনের ভিতর দিয়ে গিয়েছে হাইভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তার৷
আবাসনের এক বাসিন্দা প্রসেনজিৎ রায় বলেন, “2004 সালে ইংরেজবাজার পুরসভা এই আবাসন নির্মাণ করে৷ প্রথমে ভবনের বেসমেন্টে পার্কিং এরিয়া ছিল৷ তবে অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা প্রথম থেকেই করা হয়নি৷ ভবনের দক্ষিণ দিকে প্রথমে দশ ফুট চওড়া রাস্তা ছিল৷ ধীরে ধীরে পুরসভা আবাসনের বেসমেন্টে একাধিক দোকানঘর তৈরি করে, সেসব বিক্রি করে দেয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের এখন গাড়ি রাখার কোনও জায়গা নেই৷ দক্ষিণ দিকের ওই পথ দিয়ে আবাসনের বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে৷ আবাসনের ভিতরে ট্রান্সফর্মারও রয়েছে৷ এখন দক্ষিণ দিকের সেই রাস্তার উপরেই আবাসন ঘেঁসে বহুতল তৈরির কাজ চলছে৷ 2023 সালে এখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে৷ তখন পুরসভার চেয়ারম্যান ও দমকল আধিকারিকরা আবাসন পরিদর্শন করেছিলেন৷ চেয়ারম্যান এখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও জানিয়েছিলেন৷ কিন্তু তিন বছর পেরোতে চললেও আজ পর্যন্ত পুরসভা কোনও কাজ করেনি৷ উলটে রাস্তা বন্ধ করে অবৈধ নির্মাণ করে এতগুলি পরিবারের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে৷ আমরা বিষয়টি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক ও পুরসভাকে লিখিত আকারে জানিয়েছি৷”
ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুজিতকুমার সাহা বলেন, “আবাসিকদের অভিযোগ সঠিক৷ কোনও আবাসনে অন্তত দু’চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং থাকা বাধ্যতামূলক৷ এখানে সেটা নেই৷ বহুবার আবেদনের পরেও কেন সেখানে পার্কিং এরিয়া করা হয়নি আমার জানা নেই৷ এই আবাসনে কোনও ফায়ার সিস্টেম নেই৷ বছর আড়াই আগে এখানে আগুন লাগে৷ তখন সবার উদ্যোগে আগুন নেভানো হয়েছিল৷ যেদিকে আগুন লেগেছিল ,সেদিকে রাস্তা থাকায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছিল৷ কিন্তু উলটোদিকে আগুন লাগলে কিছু করার থাকত না৷ কয়েকজনের মৃত্যু হতে পারত৷ কারণ, সেক্ষেত্রে আগুন নেভানোর জন্য কোনও জায়গা থাকত না৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বহুতলের চারপাশে অবশ্যই রাস্তা থাকা উচিত৷ এই আবাসনের কাগজে ওই জায়গায় দশফুটের রাস্তা লেখা রয়েছে৷ এখন সেই রাস্তাতেই দোকানঘর নির্মাণ করা হয়েছে৷ কীভাবে এই নির্মাণ হল, কে বা কারা এই নির্মাণ করল সেটা পুরসভার আধিকারিকরাই বলতে পারবেন৷ আমি শুনেছি, পুরসভা থেকে টেন্ডার করেই ওই দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে৷”
এনিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, “এটা 40 বছর আগেকার ভবন৷ দুলাল সরকার তখন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন৷ তিনিই সেখানে একটি আবাসন নির্মাণের জন্য পুরসভায় প্রস্তাব জমা দেন৷ বিওসি থেকে অনুমোদন নিয়ে সেই আবাসন তৈরি করা হয়৷ অনেকে কালো চশমা পরে হাঁটেন৷ সামনে সাদা কিছু দেখতে পাবেন না৷ এমন কিছু অভিযোগ থাকলে আবাসিকরা কোর্টে যাক৷ সেখানে অর্ডার পাশ করিয়ে আমার হাতে দিলে আমরা ওই দোকান ভেঙে দেব৷ যেমন আমরা কোর্টের নির্দেশে চার নম্বর ওয়ার্ডে একটি তিনতলা বাড়ি ভেঙে দিয়েছি৷”
এনিয়ে ওই কাঠের আসবাবপত্রের দোকান কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷ বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হতেই তাঁরা দোকান বন্ধ রেখেছেন৷