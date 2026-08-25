তোলাবাজি নিয়ে কর্মীদের হুঁশিয়ারির মাঝেই অগ্নিমিত্রার নাম করে হুমকির অভিযোগ

তোলাবাজি নিয়ে কর্মীদের হুঁশিয়ারির মাঝেই অগ্নিমিত্রার নাম করে হুমকির অভিযোগ
জানা গিয়েছে, বেবী সরকার নামে এক মহিলা অগ্নিমিত্রা পালের নাম নিয়ে আসানসোলের কুমারপুর এলাকায় বিভিন্ন লোককে হুমকি দিচ্ছেন, হেনস্তা করছেন ।
Published : August 25, 2026 at 1:19 PM IST
আসানসোল, 25 অগস্ট: একদিকে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন করতে গিয়ে তোলাবাজি নিয়ে যখন কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তখন তাঁর নাম করেই এলাকাবাসীদের হুমকি এবং অতিষ্ঠ করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ ওই মহিলা নাকি অগ্নিমিত্রা পালের কাছে পরিচারিকার কাজ করেন । যদিও এই বিষয়ে সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । কিন্তু এই ঘটনায় উত্তাল হল আসানসোল শহর । সোমবার রাত পর্যন্ত আসানসোল কুমারপুর এলাকায় মহিলারা রাস্তায় নেমে এলেন অবরোধ করতে ।
সোমবার আসানসোলে দু'টি কর্মী সম্মেলন করেন রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । মূলত এই কর্মী সম্মেলনগুলিতে দলীয় কর্মীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় । পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিতে এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প, সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে স্কুল, থানা প্রত্যেক জায়গায় মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য কর্মীদের আলাদা দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে । তাদের ফোন নম্বর এলাকায় দেওয়া থাকবে এবং এলাকাবাসীরা ফোনে যেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । দলীয় কর্মীদের এই কাজের জন্য 24 ঘণ্টা ফোন খোলা রাখতে বলা হয়েছে ।
এই বিষয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, বর্তমানে তাদের সরকার এসেছে তাই দায়িত্ব অনেক বেশি । কর্মীদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং তারা মানুষের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগে থাকবেন । মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় তাই কর্মীরাই সেই বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন । সেই কারণে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মীদের খোঁজখবর নিতে হবে কার কী অসুবিধা হচ্ছে এবং মানুষের পাশে থাকতে হবে ।
তবে দলের নিচুতলার কর্মীদের এমনভাবে দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কর্মীরা যদি তোলাবাজি বা অন্য দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন তা নিয়েও কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল । দলীয় সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন, তোলাবাজিকে একেবারেই বরখাস্ত করা হবে না ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "তোলাবাজি করা যাবে না । দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেছি । কারণ এই খবর যদি উচ্চ নেতৃত্বের কাছে যায় তাহলে কিছু করার থাকবে না । সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে । তাই দিদি হয়ে তাদেরকে আমি সতর্ক করে গিয়েছি ।"
অন্যদিকে, দলীয় কর্মীদের তোলাবাজি নিয়ে সতর্ক করার পাশাপাশি একই দিনে এক মহিলার বিরুদ্ধে অগ্নিমিত্রা পালের নাম করেই এলাকায় হুমকি দেওয়ার অভিযোগে শহর উত্তর হল । অভিযোগ বেবী সরকার নামে মহিলা আসানসোলের কুমারপুর এলাকায় বিভিন্ন লোককে হুমকি দিচ্ছেন, হেনস্তা করছেন ।
স্থানীয়দের দাবি ওই বেবি সরকার নামে মহিলা অগ্নিমিত্রার কাছে কাজ করেন । যদিও এ বিষয়ে সত্যতা জানা যায়নি । কিন্তু ওই মহিলার হুমকি এবং হেনস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে সোমবার রাত পর্যন্ত কুমারপুর এলাকার বাসিন্দারা, বিশেষ করে মহিলারা রাস্তায় নেমে আসেন । তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে পথ অবরোধ করেন । বিক্ষোভকারীদের দাবি, অগ্নিমিত্রা পাল এ বিষয়ে কিছুই জানেন না । অথচ তাঁর কাছে চাকরি করা এক মহিলা এলাকায় সবাইকে ধমক দিচ্ছেন, দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, ভয় খাওয়াচ্ছেন । আমরা চাই দিদির কানে কথাগুলো যাক। কারণ দিদি নিজেও এসব জিনিসকে বরদাস্ত করবেন না ।
দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ করার পর আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এবং স্থানীয় বিজেপির প্রতিনিধিরা গিয়ে এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন যে বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তারপরে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা । যদিও এই বিষয়টি নিয়ে অগ্নিমিত্রা পালের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷