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রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফাইল পাচার ! প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ

বর্তমানে কোনও সরকারি পদে না-থাকা সত্ত্বেও কার নির্দেশে, কেন এবং কীভাবে প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক গ্রামপঞ্চায়েতের ভিতরে প্রবেশ করলেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা ৷

Alipurduar
তুরতুরি গ্রামপঞ্চায়েতে উত্তেজনা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 3:44 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 7 জুন: ছুটির দিনে গ্রামপঞ্চায়েতের দরজা খুলে ভিতরে প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক এবং কয়েকজন কর্মী কী করছিলেন, তা ঘিরে প্রশ্ন তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সন্ধেয় সেই প্রশ্ন ঘিরে তুরতুরি গ্রামপঞ্চায়েত চত্বরে তৈরি হল তীব্র উত্তেজনা । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে গ্রামপঞ্চায়েতের ভিতর থেকে তিনজন কর্মী এবং প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক মিলটন চাকীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হয় ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে নিয়মমাফিক গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে তালা দিয়ে কর্মীরা চলে যান । কিন্তু সন্ধের দিকে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা লক্ষ্য করেন, অফিসের ভিতরে আলো জ্বলছে এবং কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক মিলটন চাকী । অভিযোগ, ভিতরে বিভিন্ন নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছিল । সেই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ।

Alipurduar
ফাইল চুরির অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বর্তমানে কোনও সরকারি পদে না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মিলটন চাকী গ্রামপঞ্চায়েতের ভিতরে প্রবেশ করলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রশাসনকে । আরও প্রশ্ন উঠেছে, কার নির্দেশে ছুটির দিনে অফিসের তালা খোলা হল এবং কেনই বা কর্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । বিক্ষোভকারীরা অফিস ঘিরে ফেলেন । অভিযোগ, প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ককে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়া হয় । খবর পেয়ে শামুকতলা থানার ওসি সঞ্জীব বর্মনের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে চারজনকে নিরাপদে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ।

Alipurduar
গভীর রাতে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপি নেতা পৃথ্বীরাজ টপ্পো বলেন, "ছুটির দিনে একজন প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক কেন গ্রামপঞ্চায়েতে ঢুকবেন ? তাঁকে ভিতরে ঢুকতে কে অনুমতি দিল ? আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই । শুধু তাই নয়, তাঁর দায়িত্বে থাকার সময় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে ।" স্থানীয় বাসিন্দা সত্যজিৎ নার্জিনারি বলেন, "দুপুরে অফিসে তালা ছিল । তার পর আবার তালা খোলা হল কেন, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । বিষয়টি সন্দেহজনক ।"

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক মিলটন চাকী। তাঁর দাবি, "আমি ময়নাবাড়ি এলাকায় ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলাম । পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গ্রামপঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম । বাইরে কেন বিক্ষোভ হচ্ছে, সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই ।"

ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । ছুটির দিনে গ্রামপঞ্চায়েত অফিস খোলা এবং সেখানে প্রাক্তন কর্মীর উপস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।

TAGGED:

PANCHAYAT OFFICE
CORRUPTION
TMC
দুর্নীতির অভিযোগ
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