ফাস্টফুড সেন্টারের গোপনকক্ষে বিবস্ত্র যুবক-যুবতী ! তেহট্টে মধুচক্রের পর্দাফাঁস
ঘটনায় পলাতক অভিযুক্ত দোকানদার ৷ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল ধৃত যুবক-যুবতীকে ৷
Published : December 5, 2025 at 4:50 PM IST
তেহট্ট (নদিয়া), 5 ডিসেম্বর: বাজারের মধ্যে এগরোল, চাউমিনের দোকান ৷ আর সেই দোকানে হামেশাই যুবক-যুবতীদের আনাগোনা লেগে থাকে ৷ খালি চোখে দেখলে মনে হবে দোকানে খেতে এসেছেন ৷ কিন্তু, আদতে তা নয় ৷ ভিতরে চলতো মধুচক্র, এমনটাই অভিযোগ নদিয়ার তেহট্টের বেতাই বাজারের ব্যবসায়ীদের ৷ শুক্রবার সকালে হাতেনাতে সেই চক্রের পর্দাফাঁস করলেন তাঁরা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বেতাই বাজারে পায়েল ফাস্টফুড সেন্টার চালাতেন এক ব্যক্তি ৷ বেশ কয়েকমাস ধরে দোকানে যুবক-যুবতীরা আসতেন ৷ কয়েকদিন পরে ঘনঘন ছেলেমেয়েদের যাতায়াত শুরু হয় ৷ সন্দেহ হওয়ায় বাজারের অন্যান্যরা নজরদারি শুরু করেন ৷ তাঁরা দেখেন, ছেলেমেয়েরা দোকানের মালিকের হাতে টাকা দিয়ে ভিতরের গোপন একটি কক্ষে ঢুকে যেতেন ৷
এদিন সকালেও তেমনই এক যুগল দোকানের ভিতরে ঢোকেন ৷ বেশ কিছুক্ষণ পর বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ওই ফাস্টফুড সেন্টারে হানা দেন ৷ ভিতরের ঘরে ঢুকে তাঁরা দেখেন, ওই যুবক-যুবতী বিবস্ত্র অবস্থায় রয়েছেন ৷ এরপর তাঁদের আটকে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ এসে যুবক-যুবতীকে আটক করে নিয়ে যায় ৷ তবে, ওই ফাস্টফুড সেন্টারের অভিযুক্ত মালিক সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷
স্থানীয় এক ব্যবসায়ী স্বপন ঘোষ বলেন, "আমরা প্রায়ই দেখতাম ছেলেমেয়েরা আসত ৷ তারপর দোকানের ভিতরে ঢুকে যেত ৷ খাবার খেতে আসত না ৷ প্রায় আধঘণ্টা থেকে 45 মিনিট পরে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত ওঁরা ৷ সন্দেহ হওয়ায় অনেকদিন ধরেই নজর রাখছিলাম ৷ আজকে হাতেনাতে ধরেছি ৷ শুনলাম 500 থেকে 800 টাকা পর্যন্ত নিত দোকানের মালিক ৷ আমরা চাই ও (দোকান মালিক) এই বেতাই বাজারে যাতে আর দোকান দিতে না-পারে ৷"
বাজার কমিটির সম্পাদক পার্থ বিশ্বাস বলেন, "আমাদের কাছে খবর ছিল, এরকম একটা কিছু চলছে ৷ তাই কয়েকজন ব্যবসায়ী নজর রাখছিল ৷ আজ ওরা হাতেনাতে ধরেছে ৷ একটা ছেলে আর মেয়েকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল ৷ আমি গিয়ে পুলিশের খবর দিই ৷ পুলিশ ওদের নিয়ে গিয়েছে ৷ বাজারের মধ্যে এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না ৷"
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের সুপার কে অমরনাথ বলেন, "স্থানীয়দের সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতেই দু’জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, দোকানের মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও, তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷"