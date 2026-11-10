দ্বিতীয়বার বক্সার বাঘিনির পালানোয় স্ক্যানারে নজরদারির গাফিলতি, কী বলছেন বনমন্ত্রী ?

দ্বিতীয়বার বক্সার বাঘিনির পালানোয় স্ক্যানারে নজরদারির গাফিলতি, কী বলছেন বনমন্ত্রী ?
Security Negligence in Tigress Enclosure: এনক্লোজার থেকে পালিয়ে বক্সার জঙ্গলেই রয়েছে বাঘিনি, দাবি করলেন মনোজকুমার ওঁরাও ৷
Published : November 10, 2026 at 4:39 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 10 নভেম্বর: বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাঘিনি BTR TF-1 এর এনক্লোজার থেকে পালিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বন দফতরের নজরদারিতে গাফিলতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ৷ তখনই নজরদারির সেই ফাঁককে 'ডুয়ার্স রানি'র কৃতিত্ব বলে মহিমান্বিত করার চেষ্টার অভিযোগ রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও-এর বিরুদ্ধে ৷ মন্ত্রীর বক্তব্য, "ডুয়ার্সের রানি বলে কথা ৷ তাকে কি আর এনক্লোজারে আটকে রাখা যায় !"
উল্লেখ্য, সোমবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে জানানো হয় অসমের রায়মোনার টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘিনি BTR TF-1’কে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর, ফের এনক্লোজার থেকে পালিয়ে গিয়েছে সেটি ৷ আর এবার এনক্লোজারের পাঁচিলের নিচের মাটি খুড়ে সুড়ঙ্গ বানিয়েছে সে ৷ তারপরেই নিরাপত্তাবলয় টপকে পালিয়ে যায় বাঘিনি ৷ এই ঘটনা সামনে আসতেই হন দফতরের সুরক্ষা ব্য়বস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
বলা হচ্ছে, এনক্লোজারে রাখা বাঘিনির উপর কি কোনও নজরদারি ছিল না ? সুড়ঙ্গ খুড়ে কীভাবে পালিয়ে গেল বাঘিনি ? এনক্লোজারে কি সিসিটিভি-র নজরদারিও ছিল না ? এমন একাধিক প্রশ্ন উঠছে বন দফতরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ৷ যখন নজরদারিতে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে, তখন বনমন্ত্রী এই ঘটনাকে বাঘিনির কৃতিত্ব বলে দাবি করছেন ৷
মনোজকুমার ওঁরাও-এর বক্তব্য, "ডুয়ার্সের রানি, এত বড় এনক্লোজার কেনই বা মানবে ! ফলে এনক্লোজার থেকে মাটি খুড়ে পালিয়েছে বাঘিনি ৷ ডুয়ার্স রানি বলে কথা !
আর দু-একদিনের মধ্যেই বাঘিনিটিকে এনক্লোজার থেকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বন দফতরের ৷ সেই মতো কর্মসূচিও তৈরি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, তার আগেই এনক্লোজারের থেকে পালিয়েছে বাঘিনিটি ৷"
বনমন্ত্রী বিষয়টিকে যতটা লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করুন, উদ্ধার পর পাঁচ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার বক্সা থেকে বাঘিনির পালিয়ে যাওয়ায় বন দফতরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে ৷ তবে, বাঘিনি BTR TF-1’কে খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে বন দফতর ৷ তিনটি কুনকি হাতি ভরত, সারথি ও ভিট্টালাকে বাঘিনির পাহাড়ার কাজে লাগানো হয়েছে ৷ তবে, তার খোঁজ এখনও মেলেনি ৷
মন্ত্রী জানাচ্ছে বক্সার জঙ্গলেই রয়েছে সেটি ৷ তিনি বলেন, "বক্সার বাঘ বক্সাতেই থাকুক ৷ সেটাই আমাদের লক্ষ্য ৷ বাঘ বক্সাতেই আছে ৷ যাতে বাঘিনিটি ফের অসমের দিকে চলে না-যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ এখন বন দফতরের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, বাঘিনিকে কোনওভাবেই সংকোশ নদী পেরিয়ে অসমের দিকে যেতে না-দেওয়া ৷"
মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে আপাতত খুব বেশি দূরে যায়নি বাঘিনি ৷ প্রায় পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটারের মধ্যেই তার গতিবিধি রয়েছে বলে অনুমান করছে বন দফতর ৷ প্রায় 60 জন বনকর্মী এবং তিনটি কুনকি হাতি ভরত, সারথি ও ভিট্টালাকে নিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷"
উল্লেখ্য, বিহারের বাল্মিকী জাতীয় উদ্যান থেকে বাঘিনিকে বক্সার জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ তারপর 2 অক্টোবর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছাড়া হয় ৷ কিন্তু, এক মাসের মাথায় সে বক্সা ছেড়ে অসমের রায়মোনার জঙ্গলে চলে যায় ৷ সেখান থেকে গত 3 নভেম্বর অসমের রায়মোনা টাইগার রিজার্ভ সংলগ্ন কোকরাঝাড়ের দোতমার গেলাগুড়ি এলাকা থেকে ট্রাঙ্কুলাইজ করে বক্সায় ফেরানো হয় ৷ বক্সায় নিয়ে এসে তাকে বিশেষ এনক্লোজারে রাখা হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই এনক্লোজারের পাঁচিলের নিচের মাটি খুড়ে সুড়ঙ্গ বানিয়ে পালিয়েছে বাঘিনি BTR TF-1 ৷