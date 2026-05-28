শান্তিপুরে রমরমিয়ে দেহ ব্যবসা-মদ্যপানের আসর ! ঠেক ভেঙে দিলেন মহিলারা

শান্তিপুরে রমরমিয়ে দেহ ব্যবসা-মদ্যপানের আসর ! ঠেক ভেঙে দিলেন মহিলারা
অভিযোগ, গ্রামের পাশেই পুলিশের মদতে রমরমিয়ে চলত অবৈধ দেহ ব্যবসা ও মদ্যপানের আসর । একপ্রকার নিরুপায় হয়ে এবার একাধিক ঠেক ভেঙে দিলেন মহিলারা ।
Published : May 28, 2026 at 12:58 PM IST
শান্তিপুর, 28 মে: পুলিশের মদতে অবৈধভাবে দেহ ব্যবসা এবং মদ্যপানের আসর চালানোর অভিযোগ । একাধিকবার বলেও কোনও কাজ হয়নি । অবশেষে দেহ ব্যবসা এবং মদ্যপানের ঠেক ভেঙে দিলেন এলাকার মহিলারা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে তাদের ঘিরে ধরেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে নদিয়ার শান্তিপুর থানার কন্দখোলা বাইপাসে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, শান্তিপুর থানার কন্দখোলা বাইপাস অর্থাৎ 12 নম্বর জাতীয় সড়কে পেট্রল পাম্প সংলগ্ন কয়েকটি রাস্তার পাশে ঝুপড়ি দোকান রয়েছে । অভিযোগ, তৃণমূল সরকার থাকাকালীন সেই ঝুপড়িগুলোতে বছরের পর বছর অবৈধভাবে দেহ ব্যবসা চলতো । শুধু তাই নয়, চলতো বেআইনিভাবে মদ্যপানের আসর । মহিলাদের অভিযোগ, পুলিশ মাসে টাকা নিয়ে তাদের এই ব্যবসায় প্রশ্রয় দিত । এবার সরকার বদলের পর স্থানীয় মহিলারা নিরুপায় হয়ে ভাঙচুর করলেন সেই অবৈধভাবে চলা দোকানগুলিতে ।
স্থানীয় মহিলাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের পাশে এই ধরনের অবৈধ দেহ ব্যবসা এবং মদ্যপানের আসর চলছে ৷ এর কারণে গ্রামের পুরুষদের দিনের পর দিন খারাপ অভ্যাস তৈরি হচ্ছিল । প্রতিদিন সেখানে গিয়ে মদ্যপান করত এবং অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ত পুরুষেরা । এর আগেও একাধিকবার প্রশাসনকে বলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিয়োগ ।
এবার গ্রামের পুরুষ এবং বিশেষত মহিলারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সেই অবৈধ ঠেক ভাঙচুর করলেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । পুলিশের সামনেই ক্ষোভ উগড়ে দেন মহিলারা । তাদের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা । যদিও প্রশাসনের আশ্বাসে পরবর্তীকালে তাঁরা বিক্ষোভ তুলে নেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
বিক্ষোভকারী এক মহিলা শিখা দাস বলেন, "এখানে বছরের পর বছর অনৈতিকভাবে দেহ ব্যবসা এবং মদ্যপানের আসর বসে । এক প্রকার রেড এরিয়া নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছে এই জায়গা । যেহেতু গ্রামের পাশেই এইরকম একটি নোংরা পরিবেশ সেই কারণে গ্রামের পুরুষেরা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল । আমরা গ্রামবাসীরা এর আগেও একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েছি । কিন্তু কোনও কাজ হয়নি । কিছু বলতে এলেই তারা বলতো আমরা প্রশাসনকে টাকা দিয়ে এখানে ব্যবসা করছি । সেই কারণেই আজ নিরুপায় হয়ে গ্রামের সকলে এই ঠেক ভেঙে দিলাম । কারণ সরকার পরিবর্তন হয়েছে আমরা আশা করব প্রশাসন এবার কড়া হাতে পদক্ষেপ করবে ।"
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "আমি বিষয়টি শুনেছি । পুলিশ সেখানে গিয়েছিল পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে এনেছে । তবে লিখিতভাবে গ্রামবাসীর তরফে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি । গ্রামবাসীদের তোলা অভিযোগ খতিয়ে তদন্ত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"