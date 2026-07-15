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ফলকে উন্নয়নের বিজ্ঞাপন! বাস্তবে জলমগ্ন রাস্তা, প্রশ্নের মুখে ডায়মন্ড হারবার মডেল

রাস্তা সংস্কারের ফলক বসলেও হয়নি কাজ ৷ জমা জলে ভোগান্তি স্থানীয়দের ৷ অভিযোগ ডায়মন্ড হারবারে ৷

Deplorable Condition of Road
ডায়মন্ড হারবারে ফলকে উন্নয়নের বিজ্ঞাপন! বাস্তবে জলমগ্ন রাস্তা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 2:03 PM IST

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ডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ 24 পরগনা), 15 জুলাই: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে ৷ সেই তালিকায় নবতম সংযোজন দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের একটি রাস্তা ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা মেরামতির ফলক বসেছে একাধিকবার ৷ কিন্তু কোনও কাজ হয়নি ৷ ফলে প্রতি বর্ষায় জমা জলের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় ৷

এই পরিস্থিতিতে বর্তমান শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র এক নেতা রাস্তাটি ঠিক করার উদ্য়োগ নিয়েছেন ৷ উত্তম বাগ নামে ওই নেতার দাবি, এই কাজ তিনি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেই করছেন ৷ দ্রুত ওই রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন ৷

Deplorable Condition of Road
ডায়মন্ড হারবারে জলমগ্ন রাস্তা (নিজস্ব ছবি)

তবে ঘটনাস্থল যেহেতু ডায়মন্ড হারবার, স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে রাজনৈতিক শোরগোল পড়ার কথা ৷ কারণ, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক জনসভায় অভিষেক দাবি করতেন যে, তাঁর সংসদীয় এলাকায় উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৷ এই উন্নয়নের কাজকে তিনি ডায়মন্ড হারবার মডেল হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন ৷ কিন্তু ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের সরিষা আশ্রম মোড় থেকে কাঁটাপুকুরিয়া পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা দেখে প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়নের দাবি কি মিথ্যা ছিল ?

কেন উঠছে এই প্রশ্ন, তা স্পষ্ট হয় স্থানীয়দের অভিযোগ থেকে ৷ এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, সামান্য বৃষ্টি হলেই প্রায় এক হাঁটু জল জমে যায় এই রাস্তায় । দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় থাকে না এটি রাস্তা, নাকি বড় কোনও পুকুর । গত প্রায় 15 বছর ধরে একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে । প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন প্রায় 10 থেকে 15টি গ্রামের বাসিন্দারা । স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, রোগী, ব্যবসায়ী, কৃষক, নিত্যযাত্রী ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চালকদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায় বর্ষাকালে ।

এলাকাবাসীর দাবি, প্রতিবছর বর্ষার আগে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয় । পঞ্চায়েত ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি । বরং প্রতিবছর রাস্তা সংস্কারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা জানানো হয় এবং প্রকল্পের ফলক বসানো হয় । সেই ফলকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও থাকে । কিন্তু বাস্তবে রাস্তার অবস্থা বছরের পর বছর একই থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ।

স্থানীয় চিকিৎসক ড. অনুপম প্রামাণিক বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এই সমস্যার মধ্যে রয়েছি । এলাকার নিকাশি নালা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত । বৃষ্টির জল বের হওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই । ফলে একবার জল জমলে প্রায় এক মাস পর্যন্ত সেই জল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে । বহু বছর ধরে খাল সংস্কারও হয়নি । স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় কোলে করে রাস্তা পার করাতে হয় । রোগীদেরও আমার চেম্বারে আসতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । মাঝে মাঝে কিছু ইট ফেলে কাজের নামে দায়িত্ব পালন করা হয়, কিন্তু স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না ।’’

স্থানীয় বাসিন্দা কনককান্তি মণ্ডল বলেন, "সরিষা আশ্রম মোড় এলাকায় গত 15 বছর ধরে জল জমে । এর ফলে সরিষা, কলাগাছি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে । সাধারণ মানুষের জীবন কার্যত অচল হয়ে যায় । এবার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই । এলাকার সকল মানুষ ও ব্যবসায়ীদেরও এই কাজে সহযোগিতা করা উচিত ।’’

আরেক বাসিন্দা অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘প্রতি বর্ষাতেই একই দুর্ভোগ । জল জমে থাকার কারণে অনেক সময় পরিবার নিয়ে অন্যত্র থাকতে বাধ্য হই । এত বছরেও সমস্যার সমাধান হয়নি । এবার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা সফল হোক এবং স্থায়ীভাবে এই সমস্যার সমাধান হোক — এটাই আমাদের একমাত্র দাবি ।’’

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, শুধু রাস্তা নয়, নিকাশি নালাগুলিও বছরের পর বছর পরিষ্কার বা সংস্কার না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে । ফলে বৃষ্টির জল দ্রুত বের হতে পারে না এবং গোটা এলাকা দীর্ঘদিন জলমগ্ন হয়ে থাকে । এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দৈনন্দিন জনজীবনের ওপর । এলাকাবাসীর দাবি, অস্থায়ী মেরামত বা নামমাত্র সংস্কার নয়, প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নয়ন । তাহলেই বহু বছরের এই জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে ।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই এলাকায় নিকাশি নালা পরিষ্কার ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর মণ্ডল । মণ্ডল সভাপতি উত্তম বাগের নেতৃত্বে ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতে নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে । দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণার পর এই উদ্যোগে কিছুটা আশার আলো দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।

বিজেপি নেতা উত্তম বাগ বলেন, ‘‘গত 15 বছর ধরে এই এলাকার মানুষ শুধু প্রতিশ্রুতি শুনেছেন । উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে দাবি করা হলেও বাস্তবে রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি । এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন 15টি গ্রামের কয়েক লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন । সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মানুষের দুর্ভোগের কথা ভেবেই আমরা প্রশাসনের সহযোগিতায় নিকাশি নালা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি । স্থায়ীভাবে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চলছে ।’’

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘‘আগের সরকার শুধু ফলক বসিয়ে উন্নয়নের প্রচার করেছে । সাধারণ মানুষের কথা ভাবেনি । প্রতি বছর একই সমস্যা তৈরি হয়েছে, কিন্তু কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ করা হয়নি ।’’ ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের বিডিও অভিষেক দাস জানান, প্রাথমিকভাবে নিকাশি নালা সংস্কার ও রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে । পরবর্তী সময়ে টেন্ডার ডেকে পিচের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে ।

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TAGGED:

DIAMOND HARBOUR
ডায়মন্ড হারবার মডেল
ABHISHEK BANERJEE
তৃণমূল
DEPLORABLE CONDITION OF ROAD

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