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প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ ! বার্নপুরে ম্যারেজ হলে বিক্ষোভ-উত্তেজনা

ধর্মান্তকরণের অভিযোগ এবং প্রার্থনা সভার দাবির মধ্যে কোনটি সত্য, তদন্তে খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় 2 জনকে আটক করা হয়েছে ৷

Burnpur
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 9:14 PM IST

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আসানসোল, 7 জুন: অসুস্থতা সারিয়ে তোলার প্রতিশ্রুতি, জমি-টাকা কিংবা হাঁস-মুরগি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চলছে ! এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনা ছড়াল আসানসোলের বার্নপুর স্টেশন রোড এলাকায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ।

অভিযোগ, কয়েক মাস ধরেই বার্নপুর স্টেশন রোডের একটি ম্যারেজ হল ভাড়া নিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এলাকার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন । রবিবারও সেখানে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের । খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন বিজেপি এবং কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা । তাঁরা ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ শুরু করেন । এর জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।

Burnpur
বার্নপুরে উত্তেজনা (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপির জেলা নেতা তথা প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, হীরাপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র হিন্দু পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে । তাঁর অভিযোগ, কখনও অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্তির আশ্বাস, কখনও জমি, অর্থ বা গৃহপালিত পশুপাখি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে । বার্নপুরের ওই ম্যারেজ হলে কয়েক মাস ধরেই এমন কার্যকলাপ চলছিল বলেও দাবি করেন তিনি ।

বিজেপি নেতা পবন সিং জানান, ধর্মান্তকরণের খবর পেয়েই তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং প্রতিবাদ জানান । তাঁদের দাবি, এর ফলে সম্ভাব্য ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া রোখা সম্ভব হয়েছে ।

ঘটনাকে ঘিরে একটি গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছে । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হীরাপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তক্ষেপ করে । পরে দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । অন্যদিকে সিপিএমের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে 'সংবেদনশীল' উল্লেখ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে ।

সিপিএমের জেলা নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে বলেছেন, "বার্নপুর স্টেশন রোড এলাকায় প্রায় 35 জন খ্রিস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি নিয়মিতভাবে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন । রবিবারের সমাবেশ ঘিরে কিছু ব্যক্তি ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান । পরিস্থিতিটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় বিষয়টি যথাযথভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে ।"

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে ৷ ধর্মান্তকরণের অভিযোগ এবং প্রার্থনা সভার দাবির মধ্যে কোনটি সত্য, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

TAGGED:

BURNPUR
ধর্মান্তকরণের অভিযোগ
ARREST
PASCHIM BARDHAMAN
RELIGIOUS CONVERSION

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