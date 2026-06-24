কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির দু’টি গোডাউন থেকে রেশনের চাল পাচারের অভিযোগ
কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ স্থানীয়দের ৷ গোডাউনে কে, কী রাখছে সমবায়ের জানার কথা নয়, দাবি আধিকারিকের ৷
Published : June 24, 2026 at 9:00 PM IST
গাইঘাটা, 24 জুন: এবার সমবায় সমিতির গোডাউন থেকে রেশনের চাল চুরির অভিযোগ ৷ তাও আবার একটি নয়, দু’টি গোডাউন থেকে ৷ বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায় ৷ অভিযোগ, কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি গোডাউনে রেশনের চাল মজুত করে রাখা হয়েছিল ৷ সেখান থেকেই চালের বস্তা লরিতে তুলে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷ খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷
গাইঘাটা থানার ধরমপুর বাজারের কাছে ধরমপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি রয়েছে ৷ ওই সমবায় সমিতির অধীনে ধরমপুর বাজারে একটি গোডাউন রয়েছে ৷ তাদের আরেকটি গোডাউন রয়েছে ধরমপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে ৷ অভিযোগ, সেখান থেকেও রেশনের চাল পাচার করা হচ্ছিল ৷ রাস্তায় চালের বস্তা ভর্তি লরি আটকে দেয় স্থানীয়রা ৷
এ দিন দুপুরে ধরমপুর বাজার সংলগ্ন গোডাউন থেকে একটি 10 চাকার লরি চাল ভরতি বস্তা তোলা হচ্ছিল ৷ তা জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই গোডাউনে ঢুকে পড়েন ৷ তাদের অভিযোগ, চটের বস্তা থেকে রেশনের চাল বের করে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে, তা লরিতে তোলা হচ্ছিল ৷ বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে গাইঘাটা থানায় খবর দেয় ৷ খবর দেওয়া হয় খাদ্য দফতরেও ৷
অন্যদিকে, ধরমপুর বাজারের গোডাউন থেকে যখন রেশনের চাল পাচারের অভিযোগ ঘিরে গোলমাল চলছে, ঠিক তখন এক কিলোমিটার দূরে ধরমপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে একটি চাল বোঝাই ট্রাক স্থানীয় বাসিন্দারা আটকে দেয় ৷ বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই গোডাউন থেকেও রেশনের চাল লরিতে তুলে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল ৷
সত্যি জানতে স্থানীয়রা ধরমপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গোডাউনের সামনে জমায়েত করে ৷ কিন্তু, গোডাউন তালা বন্ধ থাকায় ভিতরে কেউ ঢুকতে পারেনি ৷ তবে, বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা ৷ পাশাপাশি, ওই গোডাউনের ভিতরে তল্লাশি চালানোর দাবি তোলা হয়েছে ৷ ধরমপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতির দুই গোডাউন থেকে একইসঙ্গে চাল পাচারের অভিযোগে গাইঘাটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় ৷
পুলিশ দু’টি গোডাউনে পৌঁছে লরি দু’টিকে আটক করেছে ৷ খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন ৷ তবে, কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির গোডাউনে রেশনের চাল কীভাবে এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চাল বোঝাই ওই ট্রাকটি আটকে দেয়। খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন ৷ ওই চাল ভরতি বস্তাগুলি রেশনের চাল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই ঘোষ বলেন, "ধরমপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির গোডাউন বাইরের কেউ ভাড়া নিতে পারেন না ৷ অথচ সমবায় সমিতির গোডাউনে আজ দেখলাম বহিরাগত কিছু লোক ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সিল মারা বস্তা থেকে চাল বের করে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরছে ৷ সেই চাল লরিতে তুলে অন্যত্র পাচারের চেষ্টা চলছিল ৷ আমরা তা আটকে দিয়েছি ৷ পুলিশ ও খাদ্য দফতরকে আমরা ঘটনাটা জানিয়েছি ৷ সমবায় সমিতির পরিচালকরা এই পাচার কাজের সঙ্গে জড়িত আছে বলে আমরা মনে করি ৷"
এ নিয়ে কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির অ্যাকাউন্ট্যান্ট রাজীব দত্ত বলেন, "আমরা জানি না গোডাউনের ভিতরে কী আছে ৷ সমবায়ের গোডাউন ভাড়া নিয়ে কে কী রাখছে, তা আমাদের দেখার বিষয় নয় ৷ আমরা কেবল কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে কি না, সেটা দেখি ৷ ভিতরে রেশনের চাল ছিল কি না, তা আমাদের জানা নেই ৷ সেটা পুলিশ আর খাদ্য দফতর দেখবে ৷"