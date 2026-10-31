ধর্ষণের হুমিক, ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের ছবি তুলছে নিরাপত্তারক্ষী ও বহিরাগতরা ! SRFTI-তে নয়া বিতর্ক

ধর্ষণের হুমিক, ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের ছবি তুলছে নিরাপত্তারক্ষী ও বহিরাগতরা ! SRFTI-তে নয়া বিতর্ক
Rape Threats to SRFTI Students: রাস্তায় ছাত্রীদের দাঁড় করিয়ে ঠিকানা জানতে চাওয়ার অভিযোগ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৷
Published : October 31, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বা এসআরএফটিআইয়ের আন্দোলকারী ছাত্রীদের সোশাল মিডিয়ায় ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই অভিযোগ করলেন আন্দোলনকারী এক ছাত্রী ৷ তাঁর অভিযোগ, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখায় ই-মেল করে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷
পাশাপাশি, ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী এবং কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলছেন বলেও অভিযোগ করেছেন পড়ুয়ারা ৷ এই পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন তাঁরা ৷ আর তাঁদের মূল দাবিগুলি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পড়ুয়ারা ৷
গত 27 সেপ্টেম্বর এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত ৷ পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁদের মারধর করেছিল ৷ যদিও পাল্টা অভিযোগ তোলে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতও ৷ এরপর 4 অক্টোবর ফের ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ পরপর এই ঘটনাগুলিতে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও সরব হন পড়ুয়ারা ৷ উপাচার্য সন্তোষ আজমেরার পদত্যাগ এবং হামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা ৷
অন্যদিকে, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তোলেন উপাচার্য ৷ অভিযোগ, তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা এবং তাঁর দফতরে ভাঙচুর চালানো হয় ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে ছ’জন পড়ুয়াকে বহিষ্কারও করে কর্তৃপক্ষ ৷ এরপর আন্দোলন আরও জোরদার হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে 13 নভেম্বর পর্যন্ত পুজোর ছুটি বাড়িয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয় হস্টেলের মেস ৷ ক্যাম্পাস খালি করার নির্দেশও দেওয়া হয় ৷
কিন্তু, সেই নির্দেশ অমান্য করেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা ৷ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি শুভমের বিরুদ্ধেও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে SRFTI কর্তৃপক্ষ ৷ ফলে গত 27 সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত পঠনপাঠনের পরিবেশ ফেরেনি ক্যাম্পাসে ৷
শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে প্রথমে ভিডিয়োর মাধ্যমে 27 সেপ্টেম্বর থেকে ক্যাম্পাসে ঘটে চলা ঘটনাগুলির বিবরণ তুলে ধরেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের দাবি, 27 সেপ্টেম্বরই নতুন উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগ দেন সন্তোষ আজমেরা ৷ প্রথমদিন থেকেই তাঁর ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট পড়ুয়ারা ৷ পরবর্তী সময়ে হস্টেল ও মেসে জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মতো পদক্ষেপে আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে ৷
গত 27 অক্টোবর থেকে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ৷ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ওইদিন পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে মশাল মিছিল করেছিলেন ৷ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ তবে পড়ুয়াদের পাল্টা দাবি, সন্ধ্যায় মিছিল হলেও পুলিশ মোতায়েন করা হয় মাঝরাতে ৷ তাঁদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে আতংক তৈরি করছে ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে এক ছাত্রী অভিযোগ করেন, সোশাল মিডিয়ায় কয়েকজন ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখায় ই-মেল করা হয়েছে ৷ শুধু সোশাল মিডিয়াতে নয়, ক্যাম্পাসের বাইরেও নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে দাবি তাঁর ৷
ওই ছাত্রীর অভিযোগ, রাস্তায় এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানতে চান ৷ পাশাপাশি, ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী এবং কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলছেন ৷ সেই ছবি বা ভিডিয়ো কী উদ্দেশ্যে তোলা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের আশঙ্কা, ওই ছবি ও ভিডিয়ো কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে ৷
ওই ছাত্রী বলেন, "উপাচার্যের ভূমিকা একেবারেই সন্তোষজনক নয় ৷ পড়ুয়াদের নিরাপত্তার প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা মেনে নেওয়া যায় না ৷ আমরা উপাচার্যের পদত্যাগ চাই ৷ নির্দিষ্ট সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হলেও, কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এই পরিস্থিতিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করছি ৷ দাবি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে ৷"
সব মিলিয়ে, এসআরএফটিআই-এ দীর্ঘদিন ধরে চলা অচলাবস্থার মধ্যেই ছাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হল ৷ তবে ধর্ষণের হুমকি এবং ক্যাম্পাসে ছবি তোলার অভিযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কী বক্তব্য, তা এখনও জানা যায়নি ৷