বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ ! অনুপ্রবেশকারী প্রমাণ না হলে ফেরত আনতে নির্দেশ দেবে হাইকোর্ট
pushback highcourt : গত 19 জুলাই সাহিদাকে আটক করে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর ছাড়া হবে৷
Published : November 26, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর : পরিবারকে কিছু না জানিয়েই মুম্বই থেকে বাংলাদেশি সন্দেহে পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার অভিযোগ।
উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের ওই বাসিন্দা সাহিদা ফকিরকে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, সিআইডি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে বাংলাদেশে পাঠিয়ে (ডিপোর্ট) দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
মহিলাকে দেশে ফেরানোর আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেছেন তাঁর স্বামী। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে এদিন হলফনামা জমা দিয়েছে রাজ্য, কেন্দ্র ও মুম্বই পুলিশ।
10 দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তাঁদের নথিপত্র সহ পালটা হলফনামা জমা দিতে নির্দেশও দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, পুলিশের যাচাইয়ে পদ্ধতিগত ত্রুটি হতে পারে। তার মানেই ওই মহিলা ভারতীয় নাগরিক নন, তা বলা সম্ভব নয়।
পরিবারের আইনজীবী জানান, গত 19 জুলাই সাহিদাকে আটক করে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে জানতে পারে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই 23 জুলাই সাহিদাকে বাংলাদেশে ডিপোর্ট করা হয়েছে।
রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামায় জানিয়েছে, মুম্বই পুলিশ তাদের এখনও কিছু জানায়নি। সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, পুলিশের পদক্ষেপে কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকতে পারে, তাতেই কেউ ভারতীয় নাগরিক নন, সেটা বলা যায় না। নথিপত্র যাচাইয়ের পর তিনি অনুপ্রবেশকারী নন বলে প্রমাণিত হলে দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেবে আদালত । 10 দিনের মধ্যে রাজ্য এবং কেন্দ্রের দেওয়া হলফমার পাল্টা জবাব দিতে হবে মামলাকারীদের।