সিল করা হল প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের 72 বছরের তেল মিল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ
প্রশাসক বসানোকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল কাউন্সিলর সুব্রত পাল । তার ঠিক পরেই তাঁর তেল মিলে সদর মহকুমাশাসক অভিযান চালান।
Published : September 4, 2026 at 8:17 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ি শহরে 72 বছরের পুরনো একটি তেলের মিল সিল করে দিল প্রশাসন । শহরের আইনজীবী তথা সদ্য প্রাক্তন হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সুব্রত পালের পৈতৃক তেল কল সিল করেছেন সদর মহকুমাশাসক । জলপাইগুড়ি শহরের 6নং ওয়ার্ডে 1954 সালে স্থাপিত সরষের তেলের এই কারখানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলত বলে অভিযোগ । অন্যদিকে, খাদ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ FSSAI লাইসেন্স-এর মেয়াদও দু'দিন আগে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে কারখানাটি সিল করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । তবে এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
প্রসঙ্গত, গত 30 জুলাই জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী কাউন্সিলররা । আস্থা ভোটের কিছুক্ষণ আগেই চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় । কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল কাউন্সিলররা চেয়েছিলেন, সৈকতকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন । কিন্তু চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দিনই পুর বোর্ড ভেঙে প্রশাসক হিসেবে জলপাইগুড়ির সদর মহকুমাশাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন করার কোনও সুযোগই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ।
এদিকে, এভাবে প্রশাসক বসানোকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল কাউন্সিলর সুব্রত পাল ।কাকতালীয় ভাবে তার ঠিক পরেই তাঁর তেল মিলে সদর মহকুমাশাসক অভিযান চালান । বৃহস্পতিবার রাতে সদর মহকুমাশাসকের নির্দেশ মতো পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তেল মিল সিল করে দেয় প্রশাসন ।
সুব্রত পালের মেয়ে শরণ্যা পালের কথায়, "আমাদের FSSAI লাইসেন্সের মেয়াদ গত 31 অগস্ট শেষ হয়েছে । আমরা আবেদনও করেছি । SDO মিলে আসার পরেই খুব তড়িঘড়ি করে মিল সিল করা হল ।" এভাবে কি সুব্রত পালকে হাইকোর্টে মামলা করার মাশুল দিতে হল ? এই প্রশ্নই তুলছে কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল শিবির ৷
সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সুব্রত পালের মেয়ে শরণ্যা পাল আরও বলেন, "তড়িঘড়ি করে আমাদের তেল মিলটি সিল করে দেওয়া হল ।আমাদের FSSAI লাইসেন্সটির কয়েকদিন হল মেয়াদ শেষ হয়েছে । আমরা লাইসেন্স নবীকরণ করতে দিয়েছি । কিন্তু আমাদের সময় দেওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তার আগেই মিল সিল করে দেওয়া হল । আমরা সরকারের নিয়ম মেনে সব ঠিক করে আবার মিল চালু করব । মিলটি বাবার নামে আছে ।কিন্তু যেহেতু বাবা আইনজীবী, তাই পার্টনারশিপে এই মিলটি চালানো হয় । তবে কী কারণে এটা করা হল সেটা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না ৷"
অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি পুরসভার সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা-পন্থী কাউন্সিলর উত্তম বোস বলেন, "তড়িঘড়ি করেই সুব্রত পালের তেল মিলটি সিল করা হল । মাত্র দু'দিন হল FSSSI লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছিল । সেখানে লাইসেন্স নবীকরণ করে নিতে বললেই হয়ে যেত ।সেক্ষেত্রে এত উৎসাহিত হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের 72 বছরের পুরনো ঘানির তেলের মিলটি সিল করে দেওয়া হল । রাজ্য জুড়েই প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে ঠিকই । কিন্তু এটা জলপাইগুড়ি শহরের ঐতিহ্যবাহী পুরনো তেল মিল । আসলে আমরা রাজ্য সরকারের অসাংবিধানিক ভাবে প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছি, সেই কারণেই সুব্রত পালের বিরুদ্ধে এমনটা হল বলে মনে করি ।"
এদিকে, সুব্রত পাল এবিষয়ে বলেন, "আমাদের তেল মিলের কাগজপত্র সব ঠিক করে ফের খোলা হবে । তড়িঘড়ি কেন এমনটা করা হল সেটা বোঝাই যাচ্ছে ।"
বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বুবাই কর এবিষয়ে বলেন, "আইনের চোখে সবাই সমান । তেল মিলের লাইসেন্স নেই । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তেল উৎপাদন হত । সেই অভিযোগে তেল মিল সিল করেছে প্রশাসন । রাজ্যে সব জায়গায় অভিযান চলছে । কোনও খামতি থাকলে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে । এটাই স্বাভাবিক । এখানে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই ।"
এদিকে, জলপাইগুড়ির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবু তৈয়ব মণ্ডল বলেন, "সরকারি নির্দেশে তেল মিল সিল করা হয়েছে । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তেল তৈরি হচ্ছিল । পাশাপাশি FSSAI লাইসেন্স নেই, তাই সিল করা হয়েছে ।"