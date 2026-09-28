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SRFTI অশান্তিতে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ায় 3 FIR, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা

FIR on SRFTI Case: ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হয় এবং পুলিশকর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে ৷

SRFTI CLASH
SRFTI-এর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব়্যাফ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 11:20 AM IST

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কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের অডিটোরিয়ামে রবিবার অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তিনটি এফআইআর দায়ের হয়েছে । এর মধ্যে একটি মামলা পুলিশ নিজে থেকেই করেছে । কারণ, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশকর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগও সামনে এসেছে ।

অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলে সেই সময় তাঁদের সরকারি কাজে বাধা দেওয়া হয় এবং পুলিশকর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে । বিষয়টি নিয়ে পৃথকভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে ।

অন্যদিকে, ঘটনার সূত্র ধরে আরও দু'টি এফআইআর দায়ের হয়েছে । সবকটি অভিযোগই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ঠিক কী কারণে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, কারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং কীভাবে গোলমালের সূত্রপাত-সেই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে । ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। কী থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি ।"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন,"ক্যাম্পাসের একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ আমরা সংগ্রহ করেছি । সোমবারও বাড়তি বাহিনী দেওয়া হয়েছে ।"

লালবাজার সূত্রের খবর, 27 সেপ্টেম্বর পঞ্চসায়র থানা এলাকার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । অভিযোগকারী অঞ্জন সিনহা ও তাঁর সংগঠনের কয়েকজন সদস্য ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন । তাঁদের অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন এসআরএফটিআইয়ের একদল অজ্ঞাতপরিচয় পড়ুয়া তাঁদের ঘিরে ফেলেন এবং হল চত্বরে আটকে রাখেন । তাঁদের চলাফেরাতেও বাধা দেওয়া হয় বলে খবর ।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ওই সময় তাঁদের উদ্দেশে গালিগালাজ করা হয় । সংগঠনের মহিলা সদস্যদের উদ্দেশে অশালীন ইঙ্গিতের পাশাপাশি মারধর, হুমকি এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে ।

পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, অনুষ্ঠানের ব্যানার, দেবী দুর্গা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ভাঙচুর করা হয় । পাশাপাশি, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার মতো মন্তব্য করা হয়েছে । পুরো ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চসায়র থানায় মামলা দায়ের করে একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে । ঘটনায় যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের পরিচয় এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি । তাঁদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । পঞ্চসায়র থানার এসআই স্বরাজ দাসকে এই মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ।

রবিবার এসআরএফটিআইয়ের (SRFTI) ভিতরে অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান চলছিল । কিন্তু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি আর সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয় । ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি, উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং ঘটনার আগে ও পরে কী হয়েছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । একইসঙ্গে, অনুষ্ঠানের আয়োজন, অডিটোরিয়াম ভাড়া নেওয়া এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা ।

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