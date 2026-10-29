তরুণীকে ব্ল্যাকমেইল করে লাগাতার ধর্ষণ, নির্যাতন নাবালিকা বোনকেও ! পলাতক অভিযুক্ত
Rape Complaint in Cooch Behar: কোচবিহারের ঘটনা ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অভিযুক্ত আবুল কালাম আজাদ ওরফে মিঠুন পলাতক ৷
Published : October 29, 2026 at 9:55 PM IST
কোচবিহার, 29 অক্টোবর: এক তরুণী ও তাঁর নাবালিকা বোনকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্তের নাম আবুল কালাম আজাদ ওরফে মিঠুন ৷ এই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবার কোচবিহার মহিলা সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ অভিযুক্ত পলাতক ৷
পরিবারের অভিযোগ, নির্যাতিতা তরুণীর বয়স 20 বছর ৷ তাঁর সঙ্গে প্রথমে সম্পর্ক স্থাপন করে আবুল কালাম আজাদ ওরফে মিঠুন ৷ সেই সম্পর্ক থাকাকালীন ওই তরুণীর কিছু আপত্তিকর ছবি তুলে নেয় ওই যুবক ৷ তার পর সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্য়াকমেইল করা হয় তরুণীকে ৷ তার পর তাঁকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত ৷ একবার-দু’বার নয়, লাগাতার এই ঘটনা ঘটতে থাকে ৷
পরিবারের দাবি, তরুণী রাজি না হলে ছবি সোশাল মিডিয়া ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো ৷ শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় ব্ল্যাকমেইল করে তরুণীর কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে ওই যুবক ৷ গত 24 অক্টোবর মাথাভাঙা থেকে ওই তরুণীর নাবালিকা বোনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে বাইকে তোলে অভিযুক্ত ৷ তার পর নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় ওই নাবালিকাকে ৷
পরিবারের আরও অভিযোগ, ধর্ষণের পর রাস্তায় ওই নাবালিকাকে ফেলে দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত ৷ তবে স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে ফেলে ৷ তার পর মারধরও করে৷ খবর দেওয়া হয় নাবালিকার পরিবারকে ৷ সেখানে গিয়ে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু অধরা থেকে যায় ওই যুবক ৷
এর পর বুধবার কোচবিহার সদর মহিলা থানায় গিয়ে নির্যাতিতার পরিবার আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে ৷ নির্যাতিতা দুই বোনের বাবা ওই যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন ৷
এই নিয়ে পুলিশের তরফে কেউ কিছু বলতে নারাজ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযোগ দায়ের হয়েছে । অভিযুক্ত পলাতক । ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বুধবারই দুই নির্যাতিতার মেডিক্যাল করানো হয়েছে কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷
সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছে যে ওই তরুণীর সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয় ওই যুবকের ? কতদিন ধরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ? অভিযুক্তের পরিচিত আর কারোকে চেনে কি না ওই তরুণী ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে অভিযুক্তের হদিশ পাওয়া আরও সহজ হবে বলেই মনে করছে পুলিশ ৷ তবে প্রশ্ন উঠছে, স্থানীয়দের হাতে মার খাওয়ার পরও অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে গেল কীভাবে ?
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