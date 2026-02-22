ক্লাসরুমে শিক্ষকের ‘নাকখত’, ছাত্রীর চড় ! বালুরঘাটের স্কুলের ঘটনায় তোলপাড়

ক্লাসরুমে শিক্ষকের ‘নাকখত’, ছাত্রীর চড় ! বালুরঘাটের স্কুলের ঘটনায় তোলপাড়
অশালীন মেসেজের অভিযোগ ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের চাপে ক্লাসরুমে নিলডাউন হয়ে শিক্ষকের নাকখত, ছাত্রীর চড়!
Published : February 22, 2026 at 3:18 PM IST
বালুরঘাট, 22 ফেব্রুয়ারি: এক সময় অবাধ্য ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দিতে শিক্ষকেরাই ‘নিল ডাউন’ করাতেন । কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের এক স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে ঘটল তার উলটো চিত্র । অভিযোগ, অশালীন বার্তা পাঠানোর জেরে ক্লাসরুমের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের সামনে নাকখত দিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন এক শিক্ষক ! এমনকি এক ছাত্রীর হাতে চড়ও খেলেন তিনি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাটের একটি নামী স্কুলের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত অশালীন মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ ওঠে ওই স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে । বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ওই শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা । অভিযোগ, এর পর একদিন ক্লাসরুমের দরজা বন্ধ করে অভিযুক্ত শিক্ষককে ঘিরে ধরে সহপাঠীরা । তাঁকে প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলা হয় ।
এই ঘটনা ভিডিয়ো রেকর্ডও করা হয়৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষক ছাত্রীর পা ধরে ক্ষমা চাইছেন । নাকখত দিচ্ছেন ৷ ক্ষমা চাওয়ার পর এক ছাত্রীকে শিক্ষকের গালে চড় মারতেও দেখা যায় ।
ঘটনা ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে, অভিযোগ থাকলে আইনানুগ পথে না-গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেন এমন পদক্ষেপ করল ? আবার, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগও কম গুরুতর নয় । এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীজিৎ সাহা বলেন, “বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে । কেন এবং কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলছে । তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয় । তদন্ত রিপোর্ট এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।”
এই ব্যাপারে জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয়কৃষ্ণ মহন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই। সংবাদমাধ্যমের কাছে জানতে পারলাম। আমি সমস্ত বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখব ।"
অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় বক্তব্য মেলেনি। তবে শিক্ষাঙ্গনে এমন ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ । একদিকে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রকাশ্য ‘শাস্তি’— দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠছে , বিদ্যালয়ের পরিবেশ কি তবে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ? স্কুলের তদন্ত রিপোর্টে কী উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে বালুরঘাট ৷
আরও পড়ুন: