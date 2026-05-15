ETV Bharat / state

বিষ মেশানো ঠান্ডা পানীয় খাইয়ে কিশোরীকে খুনের অভিযোগ মালদায়

2 মে ঘটনাটি ঘটে৷ শুক্রবার মেয়েটির মৃত্যু হয়৷ পরিবারের তরফে ইংরেজবাজারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷

Death
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 15 মে: ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে খুনের অভিযোগ মালদায়৷ অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত প্রতিবেশীরা। এখনই এই নিয়ে বেশি কিছু বলতে নারাজ পুলিশ৷

মৃত ছাত্রীর বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার থানা এলাকায়। গত 2 মে বিকেলে বাড়িতে একাই ছিল সে। মা ও দাদা বাড়ির বাইরে কাজে গিয়েছিল৷ অভিযোগ, সেই সময় প্রতিবেশী দম্পতি পূর্ণিমা মণ্ডল ও পবিত্র মণ্ডল তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা ওই কিশোরীকে ঠান্ডা পানীয় খেতে দেন। বাড়ি ফিরে আসতেই বমি করতে শুরু করে সে।

খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন বাড়ি ফিরে তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে প্রতিবেশী দম্পতির তরফে তাকে ঠান্ডা পানীয় খাওয়ানোর কথা জানায়৷ প্রায় 13 দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। পরিবারের লোকজনের অনুমান, তাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছে।

মৃত কিশোরীর দাদার অভিযোগ, “গত 2 তারিখ বিকেলে আমি, মা দুজনেই কাজে ছিলাম। বোন বাড়িতে একাই ছিল। সেই সময় পূর্ণিমা মণ্ডল ও পবিত্র মণ্ডল আমার বোনকে ডেকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে ওরা ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে বোনকে খাওয়ায়। বোন বাড়ি ফিরেই বমি করতে শুরু করে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘খবর পেয়ে মা বাড়িতে ছুটে আসেন। আমরা বোনকে মালদা মেডিক্যালে ভরতি করি। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন বোন আমাদের সমস্ত ঘটনা জানায়। আমরা সেসব ফোনে রেকর্ড করে রেখেছি। এই নিয়ে আমরা পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করেছি। তবে ঘটনার পর থেকে ওরা পলাতক।”

মালদার ডেপুটি পুলিশ সুপার লেওয়াং তামাং জানান, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

তবে এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে৷ কেন কিশোরীকে বিষ মেশানো ঠান্ডা পানীয় খাওয়ানো হল? তাহলে কি মণ্ডল দম্পতির সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল ওই কিশোরীর পরিবারের? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? আপাতত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে পুলিশ৷ সূত্রের খবর, এই নিয়ে মৃত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলা হবে৷ তবে ওই দম্পতির খোঁজ মিললে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা৷

আরও পড়ুন -

TAGGED:

MURDER
POISONED COLD DRINK
মালদা
কিশোরীকে খুনের অভিযোগ
MURDER CASE IN MALDA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.