কসবায় গাড়িতে তুলে নাবালিকার শ্লীলতাহানি ! তদন্তে পুলিশ

কসবায় গাড়িতে তুলে নাবালিকার শ্লীলতাহানি ! তদন্তে পুলিশ
শুক্রবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ কসবা থানা এলাকার নিউ বালিগঞ্জ রোডে এই ঘটনা ঘটে ।
Published : February 16, 2026 at 5:29 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায় এক নাবালিকাকে জোর করে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল । শুক্রবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ কসবা থানা এলাকার নিউ বালিগঞ্জ রোডে এই ঘটনা ঘটে ।
কলকাতা পুলিশের ডিসি (এসএসডি) চারু শর্মা এবিষয়ে বলেন, "আমরা পক্সো মামলা করেছি ৷ তদন্ত চলছে ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তি তাকে বলপূর্বক একটি গাড়িতে তুলে তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন বলে অভিযোগ করেছে ওই নাবালিকা । কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে সে শনিবার কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগপত্রে মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
অভিযোগের ভিত্তিতে কসবা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই এফআইআর নথিভুক্ত করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি । এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার সময় উপস্থিত সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "এখনই এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা সম্ভব না ৷" ঘটনার জেরে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে । রাতের শহরের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
যদিও কলকাতা পুলিশের নগরপাল সুপ্রতিম সরকার প্রথম থেকেই দাবি করে আসছেন যে অফিস টাইম কিংবা রাতে এবং সকালে দিকে পর্যাপ্ত পুলিশকে রাস্তায় দেখা যাবে । কিন্তু এই ঘটনার পরেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শহরের রাস্তায় পুলিশি নজরদারি নিয়ে । ইতিমধ্যেই তরুণীর সঙ্গে কথা বলছেন মহিলা আধিকারিকরা । লালবাজার সুত্রের খবর, নিগৃহীতার যাবতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হচ্ছে । অভিযুক্তরা তাঁর চেনা নাকি অচেনা সেই বিষয়টিও যাচাই করা হচ্ছে ।