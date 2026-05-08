ডায়ালিসিসে টিউব খুলে যেতেই রক্তে ভাসল বেড, রোগীর মৃত্যুতে রণক্ষেত্র হাসপাতাল
হাসপাতালের বেড রক্তে ভেসে যাচ্ছে ৷ ডায়ালিসিস চলাকালীন ভয়ঙ্কর অবস্থা রোগীর ৷ কালিম্পং জেলা হাসপাতালে চরম গাফিলতির অভিযোগ ৷
Published : May 8, 2026 at 3:25 PM IST
কালিম্পং, 8 মে: চিকিৎসার নামে চরম গাফিলতির অভিযোগ কালিম্পং জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ ডায়ালিসিস চলাকালীন এক বৃদ্ধ রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল হাসপাতাল চত্বর। মৃত রোগীর নাম সুকলাল তামাং (69)। হাসপাতালের এই চূড়ান্ত অব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে নাগরিক সমাজ ও নিহতের পরিবার। ডায়ালিসিস চলাকালীন বৃদ্ধের মৃত্যুতে দুই টেকনিশিয়ানকে সাসপেন্ড করা হয় ৷
ঠিক কী ঘটেছিল ?
পরিবার সূত্রে খবর, 69 বছর বয়সি সুকলাল তামাং হাসপাতালে ডায়ালিসিস করাচ্ছিলেন। অভিযোগ উঠেছে যে, ডায়ালিসিস চলাকালীন তাঁর হাতে লাগানো টিউবটি আচমকা খুলে যায়। কর্তব্যরত কর্মীদের নজর না-থাকায় দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর শরীরের প্রচুর রক্ত বাইরে বেরিয়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।
হাসপাতালের পদক্ষেপ
ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এবং জনরোষের মুখে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ৷ কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে দু'জন টেকনিশিয়ানকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ পুরো ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। "ডায়ালিসিসের মতো সংবেদনশীল পদ্ধতিতে কীভাবে টিউব খুলে রক্ত বেরিয়ে গেল আর কেউ তা দেখল না ? এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা," জানিয়েছে ক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ ও নিহতের পরিবার ৷
আগামী 22 মে পরবর্তী বৈঠক ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেন ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে আগামী 22 মে পুনরায় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অনড় রয়েছে নিহতের পরিবার ৷