4 বছরের সন্তানকে হারিয়ে মায়ের বুকফাটা কান্না, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

4 বছরের সন্তানকে হারিয়ে মায়ের বুকফাটা কান্না, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ
সাড়ে 16 ঘণ্টা খাবার না-দিয়ে শিশুর অ্যানেসথেসিয়া ও অস্ত্রোপচার ! নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ৷
Published : September 8, 2026 at 1:23 AM IST
বর্ধমান, 8 সেপ্টেম্বর: ছেলের হাত ধরে নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন বাবা-মা ৷ বিশ্বাস ছিল, ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচার শেষ হলেই অরণ্যকে নিয়ে ফিরবেন বাড়িতে ৷ কিন্তু অপেক্ষা আর শেষ হল না ৷ মাত্র চার বছর বয়সেই নিথর হয়ে গেল অরণ্য রায় ৷ সন্তানের মৃত্যুর পর সোমবার বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরের বাইরে ধরনায় বসে চোখের জলে বিচার দাবি তুললেন অসহায় মা-বাবা ৷
পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার রামজীবনপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত রায়ের চার বছরের ছেলে অরণ্য ৷ পরিবারের দাবি, ফাইমোসিসের অস্ত্রোপচারের জন্য গত 2 সেপ্টেম্বর তাকে বর্ধমানের নবাবহাটের কাছে একটি নার্সিংহোমে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, অস্ত্রোপচারের পরেই পরিস্থিতি বদলে যায় ৷ পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসায় একাধিক গাফিলতির কারণেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাতে হয় শিশুটিকে ৷
এই ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, অ্যানেসথেটিস্ট ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ কেন অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, কেন নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, এমন একাধিক অভিযোগ ও সুবিচারের দাবিতে বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরের বাইরে ধরনায় বসলেন মৃত শিশুর মা-সহ পরিবারের সদস্যরা ৷
এ নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক জয়রাম হেমব্রম বলেন, "চার বছরের শিশুর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ থানার চিঠি পাওয়ার পরই সহকারী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে শিশু বিশেষজ্ঞ, সার্জন-সহ চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ কমিটি গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে ৷ আমি নার্সিংহোমের থেকে রিপোর্ট চেয়েছিলাম ৷ ওরা একটা প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠিয়েছে ৷ আমি সন্তুষ্ট হইনি বলেই রোগী ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছি ওই নার্সিংহোমে ৷"
অরণ্যের পরিবারের দাবি, যে চিকিৎসকের অধীনে অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি অস্ত্রোপচার করেননি ৷ অন্য চিকিৎসককে দিয়ে অস্ত্রোপচার করানো হয় ৷ পরিবারের আরও দাবি, অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই শিশুটিকে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয়েছিল ৷
শুধু তাই নয়, অস্ত্রোপচারের আগে দীর্ঘ সময় অরণ্যকে না-খাইয়ে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ পরিবারের ৷ তাঁদের দাবি, প্রায় সাড়ে 16 ঘণ্টা শিশুটিকে কোনও খাবার বা তরল দেওয়া হয়নি ৷ এমনকী স্যালাইনও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷ দীর্ঘক্ষণ না-খেয়ে থাকাটা চিকিৎসার নিয়মের অংশ—এই বলে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল বলেও দাবি পরিবারের ৷
অস্ত্রোপচারের পর আচমকাই অরণ্যের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বলে পরিবারের অভিযোগ ৷ শিশুটির শরীর নীল হয়ে যাচ্ছিল, সে ছটফট করছিল ৷ বারবার চিকিৎসককে ডাকার অনুরোধ করলেও, সময়মতো চিকিৎসক আসেননি বলে অভিযোগ বাবা জয়ন্ত রায়ের ৷ তাঁর অভিযোগ, সংকটজনক অবস্থায় ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বদলে নার্সিংহোমের তরফে পুলিশ ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ৷
এরপরই সব শেষ ৷ চার বছরের শিশুকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছে পরিবার ৷ মায়ের অভিযোগ, "আমার সন্তানের বিচার চাই ৷ কেন আমার ছেলেটাকে এভাবে মারা হল ? আমরা তো ওকে এনেছিলাম এখানে বিশ্বাস করে ৷ ওরা এটা কেন করল ? আমি চাই আর কোনও মায়ের কোল যেন খালি না-হয় ৷"
সন্তানের মৃত্যুর কারণ জানতে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতেই এদিন স্বাস্থ্য দফতরের সামনে ধর্নায় বসেন তাঁরা ৷ পরিবারের আরও অভিযোগ, ঘটনার পর অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া চিকিৎসককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ অভিযুক্ত চিকিৎসককেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের দাবি ৷ পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে শিশুটির মৃত্যুর পিছনে ব্রেন সংক্রান্ত সমস্যার কথা উঠে এলেও, পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি পরিবারের ৷
এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে স্বাস্থ্য দফতরের সামনে বসে পরিবারের একটাই দাবি—অরণ্যের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ৷ চিকিৎসায় গাফিলতি হয়ে থাকলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসার জায়গা যেন কোনওভাবেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না-হয় ৷ তাঁদের আবেদন, "আমাদের সন্তান তো আর ফিরবে না ৷ কিন্তু, আর কোনও মায়ের কোল যেন এভাবে খালি না-হয় ৷"
ঘটনার পর বর্ধমান সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে অরণ্যের পরিবার ৷ অভিযুক্ত চিকিৎসক সহিদুল হক, চিকিৎসক বনজকুমার দে এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ নার্সিংহোমের এক কর্মীর বিরুদ্ধেও পরিবারকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উঠেছে ৷
ঘটনার পরেই সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমে নতুন করে রোগী ভর্তি বন্ধ করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় আগে থেকে ভর্তি থাকা রোগীদের চিকিৎসার উপর নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷ তদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরেই প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷