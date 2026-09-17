ETV Bharat / state

দার্জিলিং পুরসভায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ, জরুরি ভিত্তিতে তদন্তের আর্জি বিজেপি কাউন্সিলরদের

Darjeeling Municipality Irregularity: অভিযোগের প্রথম অংশে পুরসভার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী ‘বিল্ডিং নম্বর আর’ বা ওয়াটার ওয়ার্কস ভবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

darjeeling municipality
দার্জিলিং পুরসভায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 17 সেপ্টেম্বর: দার্জিলিং পুরসভার বেশ কিছু স্থাবর সম্পত্তি ও ভবন সংক্রান্ত অনিয়ম-সহ দখলের অভিযোগ তুলে সরব হলেন নয়জন বিজেপি কাউন্সিলর। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকের কাছে যৌথভাবে একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগের প্রথম অংশে পুরসভার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী ‘বিল্ডিং নম্বর আর’ বা ওয়াটার ওয়ার্কস ভবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়, ওই ভবনের ভূগর্ভস্থ বা নীচের পুর গুদামঘরের একটি আরসিসি দেওয়াল ভেঙে বিনা অনুমতিতে যাতায়াতের পথ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি জায়গাটিকে জবরদখল করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই জবরদখল ও দেওয়াল ভাঙার প্রক্রিয়ায় পুরসভার বর্তমান বোর্ড বা পরিচালনা কমিটির শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধির নাম জড়িয়ে ওঠায় প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি পুরসভার মালিকানাধীন আরও পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও সম্পত্তি কেন্দ্রিক। এই সম্পত্তিগুলির নির্মাণশৈলী, বিভিন্ন ব্যক্তির নামে বরাদ্দ করা, ইজারা বা সাব-লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া, ব্যবহারবিধি পরিবর্তন, ঠিকাদারদের অর্থ প্রদান এবং পুর রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে প্রচুর গরমিল রয়েছে বলে বিজেপি কাউন্সিলরদের দাবি। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত বিষয় ঝুলে রয়েছে এবং নথিপত্রে স্বচ্ছতার অভাব দেখা যাচ্ছে। অভিযোগপত্রে সই করা 9 জন বিজেপি কাউন্সিলর-16 নম্বর ওয়ার্ডের পেমিলা দোর্জি ভুটিয়া, 30 নম্বর ওয়ার্ডের প্রিয়া দীক্ষিত, 6 নম্বর ওয়ার্ডের অরুণা রাই, 9 নম্বর ওয়ার্ডের সুজাতা শঙ্কর, 11 নম্বর ওয়ার্ডের সন্ধ্যা থাপা, 12 নম্বর ওয়ার্ডের সুষমা লামা, 14 নম্বর ওয়ার্ডের মণি লামা, 19 নম্বর ওয়ার্ডের সীতম লামা এবং 32 নম্বর ওয়ার্ডের বিজয় গজমের ঐক্যবদ্ধভাবে এই লড়াইয়ে নেমেছেন।

এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলরদের বক্তব্য, "পুরসভার সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে জনগণের আমানত। কীভাবে প্রশাসন ও পুর বোর্ডের নজর এড়িয়ে সরকারি সম্পত্তি দখল কিংবা ইজারায় অনিয়ম চলতে পারে ? এটি কেবল একটি ভবনের বিষয় নয়, বরং শহরের সার্বিক প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও পুর রাজস্বের প্রশ্ন। তাই অসাধু উপায়ে দখলদারিত্ব ও অনিয়মের সত্য উন্মোচনে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।"

এই সমস্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসকের কাছে জরুরি প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। পুরসভার সমস্ত চুক্তিপত্র, পেমেন্ট স্লিপ, অনুমোদনপত্র এবং ইজারা সংক্রান্ত মূল ফাইলগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে, তদন্তে দোষ প্রমাণ হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার আর্জি জানিয়েছেন প্রতিনিধিরা। এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছেও প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ের প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে বিজেপির এই কাউন্সিলরদের স্পষ্ট বক্তব্য, পুরসভার নথিপত্র ও মূল ঘটনার সত্যতা অনুসন্ধান করে অবিলম্বে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে ৷ কারণ সাধারণ মানুষের করের টাকায় তৈরি সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রশাসনের দায়িত্ব। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক্কর ৷

TAGGED:

BJP ON DARJEELING MUNICIPALITY
দার্জিলিং পুরসভায় অনিয়ম
দার্জিলিং
DARJEELING BJP
DARJEELING MUNICIPALITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.