বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে মদ বিক্রি ! অভিযোগ গেল স্বাস্থ্যভবনে

কয়েকজন পড়ুয়ার অভিযোগ, হস্টেল থেকে এইভাবে মদ বিক্রি চলে ৷ সেই ভিডিও ক্লিপিংস-সহ একাধিক ছবি দিয়ে তারা কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন ৷

Burdwan Medical College and Hospital
মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে মদ বিক্রির অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
বর্ধমান, 14 অক্টোবর: বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকে মদ বিক্রি করা হয়েছে ৷ সেই মদ কিনেছে কলেজের একদল পড়ুয়া ৷ মদের বোতল থেকে প্লাস্টিকের জলের বোতলে ঢেলে সেই মদ নিজেদের মধ্যে বিলিও করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস।

কলেজের কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের কাছে একদল পড়ুয়া ভিডিয়ো ক্লিপিংস দিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছে । সেই জন্য ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ তারা রিপোর্ট দিয়েছে । সমস্ত কিছু স্বাস্থ্যভবনে পাঠানো হয়েছে । তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে ৷ তবে এই অভিযোগ আদৌ সত্যি কি না, সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

অভিযোগ, গত সেপ্টেম্বর মাসে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে একটা অনুষ্ঠান ছিল ৷ সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন বয়েজ হস্টেল-1 এর রুম নং-7 থেকে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করা হচ্ছিল ৷ একটা ভিডিয়োর ভাইরাল হয়েছে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটা ঘরের মধ্যে একটা জলের বোতলে মদের বোতল থেকে মদ ঢালা হচ্ছে ৷ সেই ঘরে আরও বেশ কিছু ছাত্র আছে ৷ এমনকি, মোবাইলের ফোন পে কিংবা গুগুল পে ব্যবহার করে QR code scan করা হচ্ছে টাকা পয়সা লেনদেনের জন্য ৷ সেই ঘরে থাকা একটা থার্মোকলের বাক্সে বরফে ডোবানো একাধিক মদের বোতল রাখা আছে ৷ QR code scan করেই চলছে পেমেন্ট ৷

বেশ কিছু পড়ুয়ার অভিযোগ হস্টেল থেকে এইভাবে মদ বিক্রি চলে ৷ সেই ভিডিও ক্লিপিংস-সহ একাধিক ছবি দিয়ে তারা কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন ৷ কিন্তু তারা বিষয়টি নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে জানতে গেলে তাদের বাধা ও হুমকি দেওয়া হয়। যার জেরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসে পুলিশকেও যেতে হয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য।

হাউসস্টাফ শুভ্রনীল ঘোষ বলেন, "আমরা বেশ কিছু ন্যায্য অভিযোগ নিয়ে ম্যাডামের কাছে যাই ৷ গত সেপ্টেম্বর মাসে যে স্পন্দন অনুষ্ঠান হয় সেখানে বয়েজ হস্টেল-1 রুম নং-7 থেকে অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে মদ বিক্রি করা হয়েছিল ৷ সেই মদ বিক্রির যে ছবি ভিডিও দিয়ে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিই ৷ সেটা নিয়ে বৈঠক হয়েছে ৷ কিন্তু আমরা যেহেতু অভিযোগ করেছি, তাই একদল ছাত্র আমাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে হুমকি দেয় ৷ প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভও দেখাই।"

হাউসস্টাফ প্রহ্লাদ অধিকারী বলেন, "কলেজে সুস্থ শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ অসাধু লোকেদের কলেজ থেকে বের করে দিতে হবে ৷ এখানে ছেলেরা চিকিৎসক হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে এসেছে কোন রেপিস্ট বা ক্রিমিনাল হওয়ার জন্য নয়।"

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের বেশ কিছু ছাত্রদের ঘিরে বেশ কিছু অভিযোগ ছিল ৷ সেটা আমরা আমাদের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটিকে দিয়েছি ৷ তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷ বেশ কিছু ক্লিপিংস হাতে এসেছে ৷ রিপোর্ট স্বাস্থ্যভবনে পাঠানো হবে ৷ কারণ বেশ কিছু টেকনিক্যাল ইসু আছে, যেগুলো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় ৷ অভিযোগ ঘিরে কলেজ কাইন্সিলের মিটিং ছিল ৷ যে অভিযোগ উঠেছে সেগুলো সত্যি কি না, সেটাই তো প্রমাণ করতে হবে ৷ কারণ অনেকে আবার দাবি করেছে, ভিডিয়ো এই কলেজের নয় ৷ ফলে এটা আমরা স্বাস্থ্যভবনের হাতে আমরা ছেড়ে দিয়েছি ৷ তারা সেটা বলবে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

