সেবাশ্রয়ের জন্য মাঠ দখল, প্যান্ডেল খুলতে গচ্চা 24 লক্ষ ! সরব স্থানীয়রা

সেবাশ্রয়ের জন্য মাঠ দখল, প্যান্ডেল খুলতে গচ্চা 24 লক্ষ ! সরব স্থানীয়রা
স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সেবাশ্রয়ের কাঠামো না সরানোয় মাঠে খেলাধুলো, শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড করা যাচ্ছে না ৷
Published : July 25, 2026 at 3:12 PM IST
ফলতা, 25 জুলাই: ফলতার সেবাশ্রয় শিবিরের জন্য একটি বড় খেলার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রাখা হয়েছে । বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সেই অস্থায়ী প্যান্ডেল এখনও সরানো হয়নি । সেটি খুলতে রাজ্য সরকারের প্রায় 24 লক্ষ টাকা খরচ হবে । শুক্রবার বিধানসভায় এমনটাই অভিযোগ করে সরব হন ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা ।
তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার বিধানসভায় সরকার পক্ষের তরফে বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিধানসভায় এদিন তিনি বলেন, "সেবাশ্রয় নিয়ে চিটিংবাজ ভাইপোকে ছাড়া হবে না । খুনের মামলা হবে ৷ ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ৷ একবার ঢুকলে বেরোবে না ৷"
এদিকে শুধু ফলতা নয়, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসকের (এসডিও) মাঠেও সেবাশ্রয় শিবিরের অস্থায়ী কাঠামো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ । স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই কাঠামো না সরানোয় মাঠে খেলাধুলোা, শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে রয়েছে । ফলে এলাকার কিশোর-যুবকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সমস্যায় পড়েছেন ।
স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণকুমার দাস বলেন, "ফলতা এলাকার অন্যতম বড় খেলার মাঠ ছিল । এখানে প্রতিদিন বহু ছেলে ক্রিকেট, ফুটবল-সহ বিভিন্ন খেলাধুলো করত । সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া বহু যুবক এখানে নিয়মিত অনুশীলন করতেন । কিন্তু সেবাশ্রয় শিবিরের অস্থায়ী কাঠামো তৈরি হওয়ার পর থেকে মাঠটি কার্যত ব্যবহার করা যাচ্ছে না । শিবির শেষ হলেও মাঠ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত মাঠ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিক ।"
আরও এক স্থানীয় বাসিন্দা প্রীতম হালদার বলেন, "এলাকার শিশু ও যুবকদের জন্য এই মাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দীর্ঘদিন মাঠটি বন্ধ থাকায় খেলাধুলো প্রায় হচ্ছে না ৷ সকালের শরীরচর্চাও আর করা যাচ্ছে না । আমরা চাই সরকার দ্রুত এই স্ট্রাকচার সরিয়ে মাঠটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিক ।"
স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু খেলাধুলো নয়, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও দীর্ঘদিন ধরে এই মাঠে করা সম্ভব হচ্ছে না । ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে । তাঁদের দাবি, স্বাস্থ্য শিবিরের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও কাজ শেষ হওয়ার পর দ্রুত মাঠটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ।
সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরকে ঘিরে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ সামনে আসায় রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ চিকিৎসায় গাফিলতি, আর্থিক অনিয়ম, বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম জোর করে নিয়ে আসার অভিযোগ এবং শিবিরের কাঠামো দীর্ঘদিন ধরে খোলা না হওয়ায় জনজীবনে প্রভাব-এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে বিধানসভায় সরব হন ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা ৷
শুক্রবার বিধানসভায় দেবাংশু দাবি করেছিলেন, চিকিৎসার নামে সেবাশ্রয় শিবিরে একাধিক অনিয়ম হয়েছে । ভুল চিকিৎসার কারণে কয়েকজন রোগীকে হাত কিংবা পা পর্যন্ত হারাতে হয়েছে । তিনি বলেন, "চিকিৎসার নামে নানা অপকর্ম হয়েছে । এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।"
দেবাংশু আরও অভিযোগ করেন, ফলতা এলাকার একাধিক বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে জোর করে বিভিন্ন মূল্যবান চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে ওই শিবিরে ব্যবহার করা হয়েছিল । তাঁর দাবি, এর ফলে স্থানীয় নার্সিংহোমগুলির পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তিনি বলেন, "এই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ।"
তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় এলাকায় সেবাশ্রয় নামে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল । এটি চালু করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলা এবং অন্য রাজ্য থেকে বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য আসতেন । গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য এই স্বাস্থ্য শিবিরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল । তবে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই এই প্রকল্পকে ঘিরে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে । চিকিৎসার মান, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে বর্তমান শাসকদল বিজেপি ।