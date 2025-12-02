পরিত্যক্ত নর্দমার পাশে শতাধিক 'নকল' ভোটার কার্ড, SIR প্রভাব !
ভোটার কার্ডে স্থানীয়দের নাম ও ঠিকানা ৷ নকল ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ ৷ কোথায়, কীভাবে তৈরি হল এই কার্ড, তদন্ত শুরু কমিশনের ৷
Published : December 2, 2025 at 5:51 PM IST
নবদ্বীপ, 2 ডিসেম্বর: ভর সন্ধেয় রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত নর্দমার ধার থেকে উদ্ধার হল অসংখ্য ভোটার কার্ড ৷ যেগুলি নকল বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ শুধু তাই নয়, সেই কার্ডগুলিতে থাকা নাম ও ঠিকানা স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে মিলে গিয়েছে ৷ তবে, তাঁদের নিজেদের ভোটার কার্ড বাড়িতেই সুরক্ষিত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ নদিয়ার নবদ্বীপের ঘটনায় ভোটার কার্ডগুলি কোথা থেকে এল, সেগুলি নকল কি না, এমন নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, নবদ্বীপে প্রতাপনগর হাসপাতাল রোডে সোমবার সন্ধের পর হঠাৎই ভোটার কার্ডগুলি নজরে আসে স্থানীয়দের ৷ রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত নর্দমার সামনে সেগুলি পড়েছিল ৷ সেগুলি হাতে নিয়ে দেখা যায়, সেখানে স্থানীয় কয়েকজনের নাম ও ঠিকানা দেওয়া ভোটার কার্ড রয়েছে ৷ এরপরেই সেইসব লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ কিন্তু তাঁরা সকলেই জানান, তাঁদের ভোটার কার্ড সুরক্ষিত রয়েছে ৷ তবে, প্রচুর অচেনা লোকজনের ভোটার কার্ডও ছিল ৷ এই বিপুল পরিমাণ ভোটার কার্ড কোথা থেকে এল, সেগুলি নকল কি না, বা এই ভোটার কার্ডগুলি কারা ও কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছিল, এমন নানা প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা ৷
রাতেই স্থানীয় থানার আধিকারিকরা ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ তবে, এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷ এ নিয়ে বিজেপি অভিযোগ করেছে, তৃণমূলের তরফে স্থানীয় লোকজনের নকল ভোটার কার্ড তৈরি করে ভোট লুট করা হতো ৷ এখন এসআইআর শুরু হওয়ায় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে, নকল কার্ডগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷
এ নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা আনন্দ দাস বলেন, "শতাধিক ভোটার কার্ড পড়ে রয়েছে, এই খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আসি ৷ এর আগেও দেখা গিয়েছিল এই নবদ্বীপ এলাকা থেকে বহু রেশন কার্ড উদ্ধার হতে ৷ এবার উদ্ধার হল ভোটার কার্ড ৷ আর ভোটার কার্ডগুলির বিবরণ দেখে বুঝতে পারলাম, কিছু কার্ড পরিচিত ব্যক্তিদের রয়েছে ৷ ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি, তাঁদের কার্ড বাড়িতেই রয়েছে ৷ তাহলে ডুপ্লিকেট কার্ড কারা তৈরি করেছিল এবং কেন তৈরি করেছিল ? এই দায়ভার সম্পূর্ণ তৃণমূলকেই নিতে হবে ৷"
অন্যদিকে, পালটা বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন নবদ্বীপ পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর ঝন্টুলাল দাস ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই, বরং এটি বিজেপির চক্রান্ত ৷ পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷"
এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা চিন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, "হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে এখানে বহু ভোটার কার্ড পড়ে রয়েছে ৷ তারপর ভোটার কার্ডগুলিকে ভালো করে দেখলাম বেশ কয়েকটি কার্ডের নাম পরিচিত ৷ তবে, কিছু ভোটার কার্ড রয়েছে যেগুলো অপরিচিত ৷ কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই কার্ডগুলি ব্যবহার করত ও কেনই বা এখানে ফেলে রেখে গেল, তার কিছু বুঝে উঠতে পারছি না ৷"
উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডগুলি নিয়ে নবদ্বীপের বিডিও মণীশ গুপ্তা বলেন, "গতকাল রাতেই পুলিশ ওই ভোটার কার্ডগুলিকে উদ্ধার করেছে ৷ আমরাও ভোটার কার্ডগুলির নাম পরিচয় খতিয়ে দেখছি ৷ কোথা থেকে কীভাবেই বা ভোটার কার্ডগুলি তৈরি হয়েছে, তাও জানার চেষ্টা করছি ৷"