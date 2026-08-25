গেরুয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! বারুইপুরে বিজেপি কর্মী খুনে পঞ্চায়েত সদস্য-সহ গ্রেফতার 4

গেরুয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! বারুইপুরে বিজেপি কর্মী খুনে পঞ্চায়েত সদস্য-সহ গ্রেফতার 4
বাপির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা আদালতে প্রমাণসাপেক্ষ ।
Published : August 25, 2026 at 10:50 AM IST
বারুইপুর, 25 অগস্ট: বারুইপুরে বিজেপি কর্মী বাপি প্রামাণিককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তথা প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ৷ ধৃতদের নাম সুজন মণ্ডল, কৃষ্ণা মণ্ডল, কনক মণ্ডল এবং অনিল নাইয়া ।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দুর্গাপুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিবাদ থেকে খুনের ঘটনা ঘটতে পারে । তবে এর নেপথ্যে দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
রবিবার রাতে বারুইপুর থানার হাড়দহ পঞ্চায়েতের উত্তর ট্যাঙারবেড়িয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্গাপুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ওইদিন দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় । সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কর্মী বাপি প্রামাণিক এবং তাঁর স্ত্রী । অভিযোগ, বিবাদের মধ্যেই আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাপির উপর হামলা চালানো হয় । স্ত্রীর সামনেই তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় ।
হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বাপি । তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি । ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ ৷ শুরুতেই কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । তাতেই উঠে আসে সুজন মণ্ডলের নাম । এরপর সুজন-সহ একে একে চারজনকে গ্রেফতার করা হয় ।
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের ঘটনায় তাঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ।
এদিকে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । স্থানীয় সূত্রে দাবি, বাপির সঙ্গে সুজনের দীর্ঘদিন ধরেই দ্বন্দ্ব ছিল । সেই দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত খুনের ঘটনায় গড়িয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । বিজেপির অন্দরের কোন্দলের জেরেই এই খুন বলে একাংশের অভিযোগ ।
অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ধৃত সুজন মণ্ডলকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে আগেই সাসপেন্ড করা হয়েছিল । অর্থাৎ, ঘটনাটিকে সরাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখাতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব । যদিও স্থানীয় স্তরে সুজনের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা আলোচনা শুরু হয়েছে । সূত্রের খবর, তিনি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি পদে ছিলেন এবং পরবর্তীতে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।
পুলিশের তদন্তে এখন মূলত দুটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে— দুর্গাপুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিবাদ এবং বাপির সঙ্গে সুজনের পুরনো দ্বন্দ্ব । এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি খুনের মূল কারণ, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে ।
বাপির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা আদালতে প্রমাণসাপেক্ষ । ইতিমধ্যেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পুরো ছবি সামনে আনার চেষ্টা করছে পুলিশ । খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা গিয়েছে কি না, হামলার সময় ঘটনাস্থলে আর কারা উপস্থিত ছিলেন এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে অন্য কারও যোগাযোগ ছিল কি না— সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় একদিকে যেমন রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, তেমনই দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে । পুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদ কীভাবে প্রাণঘাতী হামলায় পরিণত হল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বারুইপুর থানার পুলিশ । তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার নেপথ্যের আসল কারণ এবং প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।