পুজোর ভিড়ে অশালীন আচরণের অভিযোগ ! গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের ASI
Kolkata Police ASI arrested: অভিযোগ, রাত 11টা সাড়ে 11টার মধ্যে ওই পুলিশকর্মী তাঁর সঙ্গে বারবার অনভিপ্রেত ভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসেন এবং আপত্তিকর আচরণ করেন।
Published : October 19, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: পুজোর ভিড় সামলানোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি । মণ্ডপের বাইরে দর্শনার্থীদের বেরোনোর পথে নজর রাখছিলেন 21 বছরের এক মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা । অভিযোগ, সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়েই তাঁর সঙ্গে বারবার অশালীন আচরণ করেন পুলিশের পোশাক পরা এক ব্যক্তি । অভিযোগ উঠেছে, অভিযুক্ত আর কেউ নন, কলকাতা পুলিশের এক এএসআই (ASI) । সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজোর মণ্ডপে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর পুজোর ভিড়ে কর্মরত মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তা এবং দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের আচরণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটে গত 17 অক্টোবর রাতে, নিউ আলিপুর থানা এলাকার সুরুচি সংঘের পুজোমণ্ডপের প্রস্থান গেটে । অভিযোগকারিণী বেহালা থানা এলাকার বামাচরণ রায় রোডের বাসিন্দা । পুজোর ভিড় সামলাতে অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তিনিও দায়িত্ব পালন করছিলেন । অভিযোগ, রাত 11টা থেকে সাড়ে 11টার মধ্যে ওই পুলিশকর্মী তাঁর সঙ্গে বার বার অনভিপ্রেতভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসেন এবং আপত্তিকর আচরণ করেন ।
অভিযোগকারিণীর দাবি, পুলিশের পোশাক পরা ওই ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে বারবার তাঁর গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন । পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে তিনি বিষয়টি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন । এর পর নিউ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ।
ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় । অভিযোগের গুরুত্ব খতিয়ে দেখে তদন্তে নামে পুলিশ । পরে অভিযুক্ত এএসআইকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
পুজোর সময়ে কলকাতার বড় মণ্ডপগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হয় । দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাঁদের উপর, তাঁদের বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ ওঠায় প্রশ্ন উঠেছে । এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "বিষয়টি জানতে পারার পরই অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে ।"