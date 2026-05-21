একুশের ভোট পরবর্তী হিংসায় উস্কানি! পুলিশে অভিযোগ দায়ের পরমব্রত-স্বস্তিকার বিরুদ্ধে

একুশের ভোট পরবর্তী হিংসায় উস্কানি! পুলিশে অভিযোগ দায়ের পরমব্রত-স্বস্তিকার বিরুদ্ধে
বৃহস্পতিবার গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আইনজীবী জয়দীপ সেন৷ এই নিয়ে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া মেলেনি৷
Published : May 21, 2026 at 9:40 PM IST
কলকাতা, 21 মে: আইনি বিপাকে জড়ালেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আইনজীবী জয়দীপ সেন। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় 2 মে৷ তার পরই উস্কানিমূলক পোস্ট করেন পরমব্রত। তিনি লেখেন, 'আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক'। সেই পোস্টে কমেন্ট করেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়৷ এর জেরেই ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটে৷
উল্লেখ্য, সেদিন বিকেল 4টে নাগাদ তৃণমূলের জয়ের পরেই এই পোস্ট করেন পরমব্রত। আর সেই পোস্টে 'হোক হোক' লিখে কমেন্ট করেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। 2021 সালের সেই বিধানসভা নির্বাচনের পরেই খুন হন অন্তত 50 জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক।
জানা গিয়েছে, আইনজীবী জয়দীপ সেনের অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ন্যক্কারজনক ছিল। অভিযোগপত্র আরও বলা হয়েছে, 2021 সালের 2 মে ভোটের ফল ঘোষণার পর বিকেলের দিকে সোশাল মিডিয়ায় পরমব্রত যে পোস্ট করেছিলেন এবং সেই পোস্টে স্বস্তিকা যে কমেন্ট করেছিলেন, তাতে উৎসাহিত হয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।
আইনজীবী জয়দীপ সেন তাঁর অভিযোগপত্রে এও লিখেছেন, 2021 সালের 2 মে ভোটের ফল প্রকাশের পর পরমব্রতর করা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট এবং পোস্ট হওয়ার মিনিট 15 পরে স্বস্তিকার করা কমেন্টের এক ঘণ্টার মধ্যেই বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুন হন। বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় ইতিমধ্যেই অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে।
গড়িয়াহাট থানায় আইনজীবী জয়দীপ সেন যে অভিযোগ করেছেন, সেখানে সরাসরি বলা হয়েছে, পরমব্রতর পোস্ট এবং সেখানে স্বস্তিকার কমেন্ট, সোশাল মিডিয়ায় এহেন পোস্ট থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা উৎসাহী হয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর প্রবল অত্যাচার চালিয়েছে।
প্রসঙ্গত, বুধবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে এসে পাপিয়া অধিকারীও অভিনেতাদের নাম না তুলে এই প্রসঙ্গ তোলেন এবং ধিক্কার জানান। ইটিভি ভারত যোগাযোগ করার চেষ্টা করে অভিনেতাদ্বয়ের সঙ্গে। তবে, দুজনেই ফোনে অধরা।