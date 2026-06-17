অজয়ের পাড়ে বালি মাফিয়াদের কোপে তিন ফসলি জমি ! চলছে দেদার উত্তোলন

অজয়ের পাড়ে বালি মাফিয়াদের কোপে তিন ফসলি জমি ! চলছে দেদার উত্তোলন
পুলিশ প্রশাসনের একাংশের মদতে এখন জারি বেআইনি বালি উত্তোলন, অভিযোগ চাষীদের ৷ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলাশাসকের ৷
Published : June 17, 2026 at 7:27 PM IST
ইলামবাজার (বীরভূম), 17 জুন: অজয় নদের পাড়ে অবস্থিত বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন কৃষকরা ৷ অভিযোগ, চাষের জমি ধ্বংস করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বালি তোলা হচ্ছে বীরভূমের ইলামবাজারে ৷ রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের তরফে বারবার বেআইনি বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হলেও, বালি মাফিয়ারা সে সবে কর্ণপাত করছেন না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযোগ, চাষের জমিতে বড় বড় ট্রাক নামিয়ে নদীর পাড়ের জমি কেটে মাটি ও বালি লুট চলছে ৷ যা নিয়ে ক্ষুব্ধ অসহায় কৃষকরা ৷
তাই এবার অজয় নদের পাড়ে কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে পথে নামলেন চাষিরা ৷ দীর্ঘদিন ধরে চাষ হওয়া তিন ফসলি জমির মাটি কেটে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ ৷ এর ফলে কৃষিকাজ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনই পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷
বীরভূমের ইলামবাজারের ঊষরডিহি মৌজার সাহেবডাঙা এলাকায় প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অজয় নদ থেকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বালি লুট চলছে বলে অভিযোগ ৷ আর এই বালি মাফিয়াদের কোপ থেকে বাদ যাচ্ছে না তিন ফসলা চাষ জমি ৷ কোনও কোনও জায়গায় চাষ জমির উপর দিয়ে চলছে বালি বোঝাই ট্রাক ও লরি ৷ কোথাও জমির মাটিও কেটে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ কৃষকদের অভিযোগ, জানানো হলেও প্রশাসনের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই এই বিষয়ে ৷
এই প্রসঙ্গে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "15 বছর ধরে তোলাবাজি করা, মাফিয়াদের মদত দেওয়া পুলিশের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ তাই এগুলো ভুলতে পারছে না ৷ কৃষকদের জমি ধ্বংস করে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য মানা যায় না ৷ যদিও, বীরভূমের জেলাশাসক কড়া হাতে দেখছেন এই বিষয়গুলি ৷ সুরাহা বের করবেন উনি ৷"
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বোলপুরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জেলায় অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন ৷ কোনওভাবে বেআইনি বালির কারবার এই জেলায় চলতে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি ৷ এমনকি, লাভপুরের বিজেপি বিধায়ক দেবাশিস ওঝা জানিয়েছিলেন, বিজেপির কেউ অবৈধভাবে বালির ব্যবসায় যুক্ত থাকলে পুুলিশ প্রশাসন তাঁদেরও গ্রেফতার করবে ৷ তারপরেও বিভিন্ন এলাকায় বালি তোলার অভিযোগ সামনে আসায়, প্রশাসনিক সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে অজয় নদকে কেন্দ্র করে ইলামবাজার এলাকায় একাধিক অবৈধ বালিঘাট গড়ে উঠেছিল ৷ কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ লুট হয়ে যেত সেই সময় ৷ ভোটের ফলপ্রকাশের পর আবারও সেই সমস্ত ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ কোথাও রাতে, আবার কোথাও দিনের বেলায় ভারী যন্ত্র, ট্রাক্টর ও ডাম্পার ব্যবহার করে বালি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ এই অবৈধ বালি উত্তোলনের পিছনে ব্যবসার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জেলা পূর্ব বর্ধমানের কিছু আসাধু ব্যবসায়ী যুক্ত বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা ৷
সাহেবডাঙা গ্রামের চাষিদের অভিযোগ, অজয় নদের ধারে থাকা উর্বর জমিগুলিতে সারা বছর ধান, আলু, বাদাম ও বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ হয় ৷ কিন্তু, কিছুদিন ধরে সেই জমি কেটে বালি তোলা হচ্ছে ৷ বড় বড় মেশিন ও বুলডোজার ব্যবহার করায় জমির স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ চাষিদের ৷ তাঁদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ওই এলাকায় আর কৃষিকাজ করা সম্ভব হবে না ৷ এমনকি জমিগুলি ধীরে ধীরে অজয় নদে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা ৷
এই এলাকার চাষি যামিনী শিকদার বলেন, "আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ৷ তিন ফসলি জমিই আমাদের জীবিকার প্রধান ভরসা ৷ সেই জমি নষ্ট হয়ে গেলে পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে ৷ তাই অবিলম্বে বালি উত্তোলন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি আমরা ৷" গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, তৃণমূলের সময়ে এই কারবার শুরু হলেও, এখন এর সঙ্গে বিজেপির কিছু লোকজনও জড়িত থাকতে পারে ৷ যদিও, বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ এ নিয়ে জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে ৷ অনিয়মের প্রমাণ মিললে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"