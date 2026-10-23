চন্দ্রকোনায় তিনটি পরিবারকে হেনস্তার অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

চন্দ্রকোনায় তিনটি পরিবারকে হেনস্তার অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ
3 Families Harassed in Chandrakona: তিন পরিবারের জন্য পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে, জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ৷
Published : October 23, 2026 at 8:06 PM IST
চন্দ্রকোনা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 23 অক্টোবর: একই গ্রামের তিনটি পরিবারকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ৷ দুর্গাপুজোর সময় ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের পাতলাপুর গ্রামে ৷ ওই গ্রামটি চন্দ্রকোনার মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে তিনটি পরিবার হেনস্তার শিকার হয়েছে, তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে ৷ কিন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করে না ৷ সেই কারণে দুর্গাপুজোর সময় তাদের জোর করে অঞ্জলি দেওয়ানো হয় ৷ প্রসাদ খাওয়ানো হয় ৷ শুদ্ধিকরণের জন্য মাথায় গঙ্গাজল ঢেলে দেওয়া হয়েছে ৷ আপত্তি জানালে তাদের হেনস্তা করা হয় ৷ এক মহিলাকে প্রায় বিবস্ত্র করে শুদ্ধিকরণের জন্য মাথায় জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি ৷
আক্রান্ত মহিলা বলেন, ‘‘আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৷ আমাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং জাতিতেও আমরা হিন্দু । কিন্তু আমরা মনেপ্রাণে যীশু ঈশ্বরের রীতিনীতি মেনে চলি । বিশেষ করে খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, এগুলি আমরা মেনে চলি । এই কারণেই গ্রামবাসীরা আমাদের একঘরে করে রেখেছে । তার সঙ্গে হুমকি দেওয়া ও নির্যাতন করেছে । পুজোর সময় অকথ্য নির্যাতন করেছে আমাদের পরিবারের উপর । আমরা আতঙ্কিত হয়ে পুলিশে অভিযোগ করে নিরাপত্তা চেয়েছি ।’’
আক্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে একটির এক পুরুষ সদস্য বলেন, ‘‘গ্রামের মানুষজন হঠাৎ করে বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে ৷ ভাঙচুর করেছে তারা ৷ লুট করেছে বাড়িঘর । এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত । তাই পুলিশে অভিযোগ করেছি ।’’
এই ঘটনায় আতঙ্কিত এই তিনটি পরিবার 100 নম্বরের ডায়াল করে অভিযোগ করেন । অভিযোগ পাওয়ার পরই তড়িঘড়ি তাদের নিরাপত্তা দিতে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় । সেই সঙ্গে অভিযোগ নিয়ে শুরু হয় তদন্ত । পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, ‘‘অভিযোগ হওয়ার পরেই তদন্ত শুরু হয়েছে । তদন্ত শেষ না হলে কিছু বলা যাবে না ।’’
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