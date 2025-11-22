ETV Bharat / state

বিডিও দফতরে হেনস্তার অভিযোগে কান্নাকাটি BLO-র, কাঠগড়ায় ERO

হাই ব্লাড সুগারের রোগী বিএলও-র প্যানিক অ্যাটাক হয় বলে অভিযোগ পরিবারে ৷ শারীরিক অসুস্থতা থাকলে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস ৷

BLO HARASSED AT BDO OFFICE
বিডিও দফতরে হেনস্তার অভিযোগে কান্নাকাটি-অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিএলও ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : November 22, 2025 at 9:14 PM IST

পাণ্ডুয়া (হুগলি), 22 নভেম্বর: বিডিও অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিএলও-কে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা ও হেনস্তার অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়া বিধানসভা এলাকায় ৷ যে ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বিএলও সুমিতা মুখোপাধ্যায়কে কাঁদতেও দেখা গিয়েছে ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় বিডিও দফতরের কর্মী তথা ইআরও-র বিরুদ্ধে অকারণ হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন ওই বিএলও ৷

এই মুহূর্তে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্মের তথ্য বিএলও পোর্টালে তোলার কাজ চলছে ৷ পাণ্ডুয়া বিধানসভার 41 নম্বর বুথের বিএলও সুমিতা মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, গত পরশুদিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় বিডিও অফিসে ৷ বিএলও পোর্টালে এন্যুমারেশন ফর্মের তথ্য আপলোডের নিরিখে তাঁর পারফর্ম্যান্স খারাপ বলে জানানো হয় ৷ তাই সুমিতা মুখোপাধ্যায়কে বিডিও দফতরে গিয়ে সেখান বসে নথি আপলোড করতে নির্দেশ দেন ইআরও ৷

বিডিও দফতরে হেনস্তার অভিযোগে কান্নাকাটি-অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিএলও ৷ (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, বিএলও অভিযোগ করছেন, সুপারভাইজার বুধবার রাতে যে তথ্য দিয়েছেন, সেখানে তাঁর পারফরম্যান্স ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু, পরেরদিন সকালে বিডিও দফতর থেকে তাঁকে ডেকে রীতিমতো হেনস্তা করা হয় ৷ এমনকি তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করছেন বলার পরেও বিডিও দফতরের কর্মীরা অপমানজনক আচরণ করেন তাঁর সঙ্গে ৷

সুমিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাকে বিডিও অফিস থেকে ডেকে পাঠান ইআরও । 300 ডাটা এন্ট্রি করা সত্ত্বেও আমাকে হেনস্তা করা হয়েছে ৷ সার্ভার ডাউন থাকার জন্য এমনিতেই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে ৷ বিডিও অফিসে যেতে হলে মাঝে আরও সময় নষ্ট হবে বলে জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, কোনও কথা শোনা হয়নি ৷ ওখানে যাওয়ার পর আমাকে সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত কাজ করতে হয় ৷ না-খেয়ে আমি কাজ করেছি ৷ আমার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করছি ৷ আমি অসুস্থ বলার পরেও বাড়ি আসতে দেওয়া হচ্ছিল না ৷"

তিনি অভিযোগ করেছেন, "প্রায় রোজই সার্ভার ডাউন থাকে ৷ তার পরেও আমি নিজে 300-র মতো নথি আপলোড করেছি একা ৷ আমাকে অনেক পরে সহকারি বিএলও দেওয়া হয়েছে ৷ সেদিন বাড়ি ফেরার পর আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম ৷ আমার সহকারি বিএলও আমাকে বাড়ি পৌঁছে না-দিলে রাস্তায় যে কোনও অঘটন ঘটতে পারত ৷ সেই কারণে বাড়িতে ফিরে কান্নায় ভেঙে পরি ৷ আমি খেতে পর্যন্ত পারছিলাম না ৷ সেই ভিডিয়ো আপনারা দেখেছেন ৷"

এ নিয়ে বিএলও-র স্বামী বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "সুমিতা সেদিন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে কান্নাকাটি করছিল ৷ হাসপাতালে ভর্তি করার মতো পরিস্থিতি হয়েছিল ৷ কোনোরকমে আমরা খাবার ও ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করেছি ৷ পোটালের সার্ভার ডাউন থাকার কারণে, সমস্যার দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিএলও-দের উপরে ৷ আধিকারিকরা দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন ৷ এই চাপ সহ্য করতে না-পেরে অনেকে মারাও গিয়েছেন, অসুস্থ হয়েছেন ৷ ও তো কাজ করবে না, সেটা বলছে না ৷ টার্গেট পূরণ করেও হেনস্তা করা হচ্ছে ৷"

বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশনের BLO ডিউটি প্রতিরোধ মঞ্চ সংগঠনের কনভেনার অনিমেষ হালদার বলেন, "সুমিতা মুখোপাধ্যায় তিনশো ডাটা এন্ট্রি করা সত্ত্বেও তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় ৷ তিনি অসুস্থ হয়ে ভেঙে পড়েন ৷ গোটা রাজ্যজুড়ে বিএলও-দের উপর চাপ সৃষ্টি করে কাজ করানো হচ্ছে ৷ এর ফলে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷ এই অল্প সময়ের মধ্যে কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়া, পরিকল্পনাবিহীনভাবে কাজ করানো হচ্ছে ৷ সেটা সমর্থনযোগ্য নয় ৷ এর ভিত্তিতে আমরা নির্বাচন কমিশনকে লিখিত অভিযোগ জানাব ৷"

চুঁচুড়া সদরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ বলেন, "এসআইআরের কাজে জেলার পারফরম্যান্সের নিরিখে অনেকটাই কম ছিল ওই বিএলও-র কাজ ৷ তাই তাঁকে বিডিও অফিসে ডাকা হয়েছিল কাজের সুবিধার জন্য ৷ সেই সময় সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, তিনি কোনও অসুস্থ ছিলেন না ৷ বিএলও-র পারফরম্যান্স যাতে জেলা পিছিয়ে না-যায়, তার জন্যই বিভিন্ন বিএলও-কে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে ৷ পরে বাড়ি গিয়ে তাঁর স্বামী বিষয়টি আমাদের আধিকারিকদের জানিয়েছিলেন ৷ ওঁর কোনও সমস্যা হলে, আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করব ৷ যদি, সত্যি-সত্যি শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"

