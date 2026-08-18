দুর্গাপুরে মাথাচাড়া দিচ্ছে পুরনো 'বোল্ডার কারবার'? ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল ইস্পাত কারখানায়

দুর্গাপুরে মাথাচাড়া দিচ্ছে পুরনো 'বোল্ডার কারবার'? ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল ইস্পাত কারখানায়
প্রশ্ন উঠছে, স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে নজরদারির মধ্যেই যদি বোল্ডার কাটার কাজ হয়ে থাকে, তা হলে কারা তা করছে? কীভাবে ঢুকছে গাড়ি বা অন্য যন্ত্র ?
Published : August 18, 2026 at 7:32 PM IST
দুর্গাপুর, 18 অগস্ট: একদিকে পাহাড়প্রমাণ স্ল্যাগের স্তূপ । অন্যদিকে সেই স্তূপের বুক চিরে বোল্ডার কাটার অভিযোগ ! দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের (ডিএসপি) স্ল্যাগ ব্যাঙ্ককে ঘিরে ফের উঠল বেআইনি কারবারের অভিযোগ । সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে দুর্গাপুরে । ভিডিয়োটিতে স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক এলাকায় বোল্ডার কাটার দৃশ্য রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে । তবে ভিডিয়োর সত্যতা, সেটি কবে এবং কোথায় রেকর্ড করা হয়েছে, তা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি ।
দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানার স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে বছরের পর বছর ধরে বিপুল পরিমাণ শিল্পবর্জ্য এবং লৌহসমৃদ্ধ পদার্থ জমে তৈরি হয়েছে বিশাল স্তূপ । সেই স্ল্যাগ থেকে ফেরাস স্ক্র্যাপ উদ্ধারের জন্য খনন, বাছাই এবং ম্যাগনেটিক সেপারেশনের মতো প্রক্রিয়া ব্যবহারের কথাও সরকারি অডিট রিপোর্টে রয়েছে ।
এই বিশাল স্ল্যাগের স্তূপের মধ্যেই রয়েছে বিভিন্ন আকারের লৌহসমৃদ্ধ অংশ । আর সেই সম্পদ ঘিরেই দীর্ঘদিন ধরে চুরি বা বেআইনি ভাবে সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বলে স্থানীয় মহলের দাবি । অতীতে অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের আমলে রাতের অন্ধকারে বোল্ডার কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর হয়েছে ।
এ বার সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো সেই পুরনো অভিযোগকেই ফের সামনে নিয়ে এসেছে । প্রশ্ন উঠছে, স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে নজরদারির মধ্যেই যদি বোল্ডার কাটার কাজ হয়ে থাকে, তা হলে কারা তা করছে ? কীভাবে ঢুকছে গাড়ি বা অন্য যন্ত্র ? নিরাপত্তা ব্যবস্থার নজর এড়িয়ে এত বড় পরিমাণে বোল্ডার সরানো সম্ভব হচ্ছে কী করে ?
বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে সরব হয়েছেন দুর্গাপুরের দুই বিজেপি বিধায়ক । দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটি দেখার পর তিনি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন । তাঁর বক্তব্য, "এই বেআইনি কাজ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না ।" বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুইও । তাঁর দাবি, অতীতে তৃণমূলের আমলে এই ধরনের কারবার চলত বলে অভিযোগ ছিল । এখন যদি একই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে কার মদতে তা চলছে, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন । পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি ।
বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তীও ৷ তাঁর দাবি, স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক থেকে দীর্ঘ দিন ধরেই চুরি চলে আসছে । এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী পুলিশ এবং ডিএসপির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে এই কারবার চালাচ্ছেন । দেবেশের আরও বক্তব্য, নিয়ম বহির্ভূত ভাবে স্ল্যাগ বা বোল্ডার সরানো হলে ভবিষ্যতে ওই এলাকায় মাটির স্থিতিশীলতা নিয়েও সমস্যা তৈরি হতে পারে । তাই ভিডিয়োটি সামনে আসার পর দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
ডিএসপির স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে যে লৌহসমৃদ্ধ উপাদানের আর্থিক মূল্য রয়েছে, তা সরকারি অডিট নথিতেও স্পষ্ট । 2025 সালের ক্যাগ রিপোর্টে স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক থেকে আনপ্রসেসড আয়রন স্ক্র্যাপ, 0-20 মিমি ফেরাস ফ্র্যাকশন, 20-150 মিমি ব্লাস্ট ফার্নেস গ্রেড স্ক্র্যাপ এবং বড় আকারের স্টিল স্ক্র্যাপ উদ্ধারের তথ্য রয়েছে । ফলে স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে অবৈধ ভাবে ঢোকা, বোল্ডার কাটা বা কোনও উপাদান সরানোর অভিযোগ উঠলে তার সঙ্গে শুধু চুরি নয়, কারখানার সম্পদ, নিরাপত্তা এবং নজরদারির প্রশ্নও জড়িয়ে যায় ।
এখন নজর পুলিশের তদন্ত এবং ডিএসপি কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে । সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটি যদি সাম্প্রতিক এবং সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন আরও বড়, ডিএসপির স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে ফের কি মাথাচাড়া দিচ্ছে পুরনো 'বোল্ডার কারবার' ? যদিও এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "স্থানীয় ডিটিপিএস ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন যে দ্রুত দামোদর নদে পলি সংস্কার হবে । পলি সংস্কারের পরে সেই বালি, মাটি নিয়ে যেতে রাস্তা তৈরির জন্য দু'তিন গাড়ি পাথর কাটা হয়েছে । এগুলো বাইরে কোথাও পাচার হয়নি ।"