ভাঙড়ে ফের হামলার অভিযোগ, আইএসএফ বুথ সভাপতির পর বেধড়ক মার ভাইকেও
attacks in Bhangar ISF: ঘটনার পিছনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদার এবং তাঁর অনুগামীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ হোসেন শেখের পরিবারের।
Published : October 4, 2026 at 1:18 PM IST
ভাঙড়, 4 অক্টোবর: ভাঙড়ে ফের রাজনৈতিক হামলার অভিযোগ। আইএসএফ বুথ সভাপতির উপর হামলার অভিযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আক্রান্ত তাঁর ভাই। রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদার ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। পরপর একই পরিবারের দুই সদস্য আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ে। ঘটনাকে ঘিরে থানায় অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগও দায়ের হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়-2 নম্বর ব্লকের পোলেরহাট থানার চরিষার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার আইএসএফ বুথ সভাপতি হোসেন শেখ। পরিবারের অভিযোগ, দু’দিন আগে হোসেন শেখের উপর হামলা চালানো হয়। তাঁকে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের উপরও হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি আক্রান্ত পরিবারের।
এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদার এবং তাঁর অনুগামীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ হোসেন শেখের পরিবারের। ঘটনার পর পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে যান হোসেন। পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ জানাতে যাওয়ার পরই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অভিযোগকারী কেন গ্রেফতার হলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার। এরই মধ্যে রবিবার ফের উত্তেজনা ছড়ায় চরিষার এলাকায়। এবার হামলার অভিযোগ ওঠে হোসেন শেখের ভাই হানিফ শেখের উপর। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলার জেরে গুরুতর জখম হন হানিফ। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত জিরেনগাছা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়।
হানিফ শেখের স্ত্রী আম্বিয়া খাতুনের অভিযোগ, তাঁদের পরিবারের উপর বারবার হামলা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, “বারবার আমাদের পরিবারের উপর হামলা হচ্ছে। উনি অসুস্থ, তারপরও হামলা চালিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। গুরুতর রকম অবস্থা, আমরা হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। আমরা আইএসএফ করি বলেই আমাদের উপর হামলা হচ্ছে।” শুধু অভিযোগ জানিয়েই থামেননি আম্বিয়া। ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, “বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর কাছে অনুরোধ করব, এই ঘটনার তদন্ত সঠিকভাবে হয়ে অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করুক।”
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় সিপিএম নেতা জয়নাল আবেদীনও তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে। প্রায় 15 বছর ধরে এই পরিস্থিতি চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, হোসেন শেখ এবং তাঁর ভাই হানিফ শেখকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
যদিও পুরো ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই মুহূর্তে সামনে আসেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের তরফেই পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটল, এর পিছনে রাজনৈতিক বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, হামলায় কারা জড়িত—সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
একই পরিবারের দুই সদস্যের উপর পরপর হামলার অভিযোগে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ভাঙড়ে এই ঘটনায় যাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই এখন তদন্তের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু’পক্ষ। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।