অফিস থেকে 'অপহরণ' তৃণমূল নেতাকে ! গ্রেফতার 4 বিজেপি কর্মী, অজ্ঞাত দেহ উদ্ধারে রহস্য
Trinamool leader kidnapped: দ্রুত স্বামীকে খুঁজে বের করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন করেছেন নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী ৷
Published : September 10, 2026 at 8:45 PM IST
ফলতা, 10 সেপ্টেম্বর: সরকারি দফতরে কর্মরত অবস্থায় তৃণমূলের এক অঞ্চল সভাপতিকে অপহরণের অভিযোগ ৷ অপহৃত তৃণমূল নেতার নাম বুদ্ধদেব মণ্ডল (42) ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতার রামনগর থানার বরদা গ্রামের বাসিন্দা । ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের মধ্যে তিনজন বিজেপির বুথ সভাপতি বলে জানা গিয়েছে ।
বিজেপি সূত্রের দাবি, ঘটনার পর ধৃত চারজনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে । তবে, অপহৃত তৃণমূল নেতা বুদ্ধদেব মণ্ডল এখনও কোথায়, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য । এদিকে, নামখানা থানার পাতিবুনিয়া এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ । ওই দেহটি কাকদ্বীপ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । নিখোঁজ বুদ্ধদেব মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদেরও মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেহ শনাক্ত করার জন্য । ফলে, উদ্ধার হওয়া দেহটি বুদ্ধদেবের কি না, তা নিয়ে পরিবারের পাশাপাশি এলাকাতেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । যদিও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে দেহটির পরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ।
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন, "পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ চারজনকে গ্রেফতার করে তদন্ত চলছে ।"
পরিবার সূত্রে খবর, বুদ্ধদেব মণ্ডল ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভাদুড়া হরিদাস অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি । পাশাপাশি, তিনি সেচ দফতরের ফলতা বলরামপুর অফিসে কর্মরত । পরিবারের অভিযোগ, গত 8 সেপ্টেম্বর দুপুরে অফিসে গিয়েছিলেন তিনি । ওইদিন অফিসে একটি ফেয়ারওয়েল পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল । সেই সময় আচমকাই অফিসের ভিতরে আগুন ধরে যায় । কর্মরত কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর কয়েকজন পূর্বপরিচিত ব্যক্তি অফিসে আসেন বলে পরিবারের দাবি ।
বুদ্ধদেব তাঁদের চিনতেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথাও বলছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী । অভিযোগ, কথা বলার সময় ওই ব্যক্তিরাই বুদ্ধদেবকে অফিসের গেটের বাইরে নিয়ে যান । বাইরে আগে থেকেই বাইক দাঁড় করানো ছিল । এরপর বাইকে করে তাঁকে নিয়ে চলে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ । অফিসের কর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁকে আটকাতে পারেননি । এরপরই বুদ্ধদেবের পরিবারের পক্ষ থেকে ফলতা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় । তদন্তে নেমে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে । ধৃতদের নাম অমিত সরদার, বিজয় দাস, অশোক কর্মকার এবং সঞ্জিত শাসমল । তাঁদের মধ্যে অমিত, বিজয় এবং সঞ্জিত বিজেপির বুথ সভাপতি ছিলেন ।
নিখোঁজ বুদ্ধদেবের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল বলেন, "রাজ্যে পালাবদলের পর কয়েকদিন ধরে হুমকির মুখে পড়ছিলেন আমার স্বামী । তবে, ধৃতদের আমি চিনি না । ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক রং দিতে চাই না ৷ আমি শুধু স্বামীকে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন করছি ।"
এখন পুলিশের তদন্তে মূল প্রশ্ন, বুদ্ধদেব মণ্ডলকে কেন এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? অপহরণের অভিযোগের পিছনে কী কারণ রয়েছে? আর পাতিবুনিয়া থেকে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় দেহের সঙ্গে নিখোঁজ বুদ্ধদেবের কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অপহরণের অভিযোগে চারজনের গ্রেফতারি এবং তার পরেই অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ফলতা থেকে নামখানা-দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় তৈরি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য । এখন মর্গে শনাক্তকরণ এবং পুলিশের তদন্তের দিকেই তাকিয়ে বুদ্ধদেবের পরিবার ।