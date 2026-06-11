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বাটখারা পরীক্ষায় 'বাড়তি ফি'! ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভে মাঝপথেই বন্ধ সরকারি ক্যাম্প

সরকারি রসিদের বাইরে 200-300 টাকা আদায়ের অভিযোগ লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে, জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি মার্কেট দিনবাজারে উত্তেজনা ৷

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সরকারি ক্যাম্পে বাড়তি ফি নেওয়ার অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 3:55 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 11 জুন: সরকারি নিয়ম মেনে দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা পরীক্ষার ক্যাম্প । কিন্তু সেই ক্যাম্পেই 'অতিরিক্ত টাকা আদায়' এর অভিযোগ ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে সরগরম হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার দিনবাজার । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে মাঝপথেই ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় আয়োজক সংস্থা ।

দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার নবনির্মিত বাজার ভবনে লিগ্যাল মেটরোলজি দফতরের অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে দাড়িপাল্লা ও বাটখারা পরীক্ষার শিবির বসানো হয়েছিল । সকাল থেকেই বহু ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবহৃত ওজন মাপার সরঞ্জাম নিয়ে সেখানে ভিড় জমান ।

Jalpaiguri
মাঝপথেই বন্ধ সরকারি ক্যাম্প (নিজস্ব চিত্র)

অভিযোগ, পরীক্ষার জন্য সরকার নির্ধারিত ফি সরকারি রসিদে নেওয়ার পাশাপাশি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার পক্ষ থেকে আলাদা রসিদ দিয়ে অতিরিক্ত 200 থেকে 300 টাকা করে আদায় করা হচ্ছিল । বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্যবসায়ীরা । তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি পরিষেবার জন্য নির্ধারিত ফি দেওয়ার পর আবার অতিরিক্ত টাকা কেন দিতে হবে ?

এই অভিযোগকে সামনে রেখেই প্রতিবাদে সামিল হন জলপাইগুড়ি জেলা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা । সংগঠনের নেতা দিলীপ শা ও অঞ্জন চক্রবর্তীর দাবি, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ফি নেওয়ার পরেও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোনও যৌক্তিকতা নেই । তাঁরা বলেন, "সরকারি রসিদে যা নেওয়ার তা নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু তার বাইরে আরও টাকা চাওয়া হচ্ছে । এই বাড়তি অর্থের ভিত্তি কী, সেটাই জানতে চাইছি ।"

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায় । তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তাঁদের আপত্তি দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে নয়, বরং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ঘিরেই । অন্যদিকে, দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শরৎ মণ্ডল জানান, সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থাই দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের শিবির পরিচালনা করে আসছে । তাঁর বক্তব্য, "সরকারি নির্ধারিত ফি নেওয়ার পাশাপাশি কাজ পরিচালনার খরচ বাবদ সংস্থাগুলি কিছু অতিরিক্ত অর্থ নেয় । এ ধরনের প্রক্রিয়া নতুন নয় ।"

অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মী রতন সাহা বলেন, "আমরা সরকারি নিয়ম মেনেই রসিদ দিয়ে টাকা নিচ্ছি । ক্যাম্প আয়োজন ও পরিচালনার কিছু খরচ থাকে । সেই কারণেই আলাদা রসিদে অর্থ নেওয়া হচ্ছে । আগে বহুবার ক্যাম্প করেছি, এমন পরিস্থিতি কখনও তৈরি হয়নি ।"

ঘটনায় প্রশাসনের অবস্থানও সামনে এসেছে । লিগ্যাল মেটরোলজি দফতরের ইনস্পেক্টর দেবব্রত মল্লিক জানান, লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি অনেক সময় ক্যাম্প পরিচালনার জন্য পৃথক চার্জ নেয় । তবে ব্যবসায়ীদের আপত্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ।

TAGGED:

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