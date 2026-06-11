বাটখারা পরীক্ষায় 'বাড়তি ফি'! ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভে মাঝপথেই বন্ধ সরকারি ক্যাম্প

বাটখারা পরীক্ষায় 'বাড়তি ফি'! ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভে মাঝপথেই বন্ধ সরকারি ক্যাম্প
সরকারি রসিদের বাইরে 200-300 টাকা আদায়ের অভিযোগ লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে, জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি মার্কেট দিনবাজারে উত্তেজনা ৷
Published : June 11, 2026 at 3:55 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 জুন: সরকারি নিয়ম মেনে দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা পরীক্ষার ক্যাম্প । কিন্তু সেই ক্যাম্পেই 'অতিরিক্ত টাকা আদায়' এর অভিযোগ ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে সরগরম হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার দিনবাজার । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে মাঝপথেই ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় আয়োজক সংস্থা ।
দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার নবনির্মিত বাজার ভবনে লিগ্যাল মেটরোলজি দফতরের অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে দাড়িপাল্লা ও বাটখারা পরীক্ষার শিবির বসানো হয়েছিল । সকাল থেকেই বহু ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবহৃত ওজন মাপার সরঞ্জাম নিয়ে সেখানে ভিড় জমান ।
অভিযোগ, পরীক্ষার জন্য সরকার নির্ধারিত ফি সরকারি রসিদে নেওয়ার পাশাপাশি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার পক্ষ থেকে আলাদা রসিদ দিয়ে অতিরিক্ত 200 থেকে 300 টাকা করে আদায় করা হচ্ছিল । বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্যবসায়ীরা । তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি পরিষেবার জন্য নির্ধারিত ফি দেওয়ার পর আবার অতিরিক্ত টাকা কেন দিতে হবে ?
এই অভিযোগকে সামনে রেখেই প্রতিবাদে সামিল হন জলপাইগুড়ি জেলা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা । সংগঠনের নেতা দিলীপ শা ও অঞ্জন চক্রবর্তীর দাবি, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ফি নেওয়ার পরেও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোনও যৌক্তিকতা নেই । তাঁরা বলেন, "সরকারি রসিদে যা নেওয়ার তা নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু তার বাইরে আরও টাকা চাওয়া হচ্ছে । এই বাড়তি অর্থের ভিত্তি কী, সেটাই জানতে চাইছি ।"
ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায় । তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তাঁদের আপত্তি দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে নয়, বরং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ঘিরেই । অন্যদিকে, দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শরৎ মণ্ডল জানান, সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থাই দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের শিবির পরিচালনা করে আসছে । তাঁর বক্তব্য, "সরকারি নির্ধারিত ফি নেওয়ার পাশাপাশি কাজ পরিচালনার খরচ বাবদ সংস্থাগুলি কিছু অতিরিক্ত অর্থ নেয় । এ ধরনের প্রক্রিয়া নতুন নয় ।"
অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মী রতন সাহা বলেন, "আমরা সরকারি নিয়ম মেনেই রসিদ দিয়ে টাকা নিচ্ছি । ক্যাম্প আয়োজন ও পরিচালনার কিছু খরচ থাকে । সেই কারণেই আলাদা রসিদে অর্থ নেওয়া হচ্ছে । আগে বহুবার ক্যাম্প করেছি, এমন পরিস্থিতি কখনও তৈরি হয়নি ।"
ঘটনায় প্রশাসনের অবস্থানও সামনে এসেছে । লিগ্যাল মেটরোলজি দফতরের ইনস্পেক্টর দেবব্রত মল্লিক জানান, লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি অনেক সময় ক্যাম্প পরিচালনার জন্য পৃথক চার্জ নেয় । তবে ব্যবসায়ীদের আপত্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ।