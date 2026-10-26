বর্ধমান মেডিক্যালে বার্ষিক অনুষ্ঠানের চাঁদার নামে জুলুমবাজি !
Burdwan Medical College: বার্ষিক অনুষ্ঠান 'স্পন্দন'-এর নামে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের কাছ থেকে 5500 টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
Published : October 26, 2026 at 10:22 PM IST
বর্ধমান, 26 অক্টোবর: ডিসেম্বরের সাংস্কৃতিক উৎসব। তার আগেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'স্পন্দন'-এর চাঁদা সংগ্রহ নিয়ে বিতর্ক । প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের কাছ থেকে 5500 টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ ওঠার পর অস্বস্তিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে সোমবার অধ্যক্ষ সব্যসাচী দাসের সঙ্গে দেখা করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) । যদিও আয়োজক কমিটির দাবি, এখনও চাঁদা সংগ্রহ শুরুই হয়নি ।
আগামী 4 ডিসেম্বর 'স্পন্দন' আয়োজনের কথা । তার আগেই সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের এক পড়ুয়ার করা পোস্ট ঘিরে শুরু হয় আলোচনা । ওই পড়ুয়ার দাবি, অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর কাছে 5500 টাকা চাওয়া হয়েছে । সেই অভিযোগ সামনে আসতেই চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । তবে আয়োজক কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, এ বছর চাঁদার সর্বোচ্চ অঙ্ক 5500 টাকা ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও কারও কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়নি । ফলে অভিযোগ এবং আয়োজকদের বক্তব্যে তৈরি হয়েছে স্পষ্ট বিরোধ ।
বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে সোমবার দুপুরে অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবিভিপির মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রিঙ্কু পিয়াসি । তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুশোভন চৌধুরী, জেলা বিজেপি নেতা সৌমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তরূপ দে-সহ অন্যরা । তাঁদের দাবি, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনতে হবে । কোনও পড়ুয়ার উপর জোর করে টাকা দেওয়ার চাপ তৈরি করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে এবিভিপি ।
এবিভিপির বক্তব্য, কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতি নিশ্চিত করা জরুরি । নির্দিষ্ট অঙ্ক ধার্য করা আর কাউকে সেই টাকা দিতে বাধ্য করা এক বিষয় নয় । তাই সত্যিই কারও কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
'স্পন্দন' ঘিরে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয় । 2022 সালে অনুষ্ঠানের খরচ নিয়ে প্রায় 30 লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । 2025 সালে অনুষ্ঠান চলাকালীন কলেজের হস্টেলের ভিতরে মদ বিক্রির অভিযোগও সামনে আসে । এ বার চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে ।
অন্যদিকে, আয়োজক কমিটির সদস্যদের দাবি, এ বছর নিয়ম মেনেই সর্বোচ্চ চাঁদার অঙ্ক 5500 টাকা ধার্য করা হয়েছে । কিন্তু তাঁদের বক্তব্য, এখনও চাঁদা সংগ্রহ শুরু হয়নি । কলেজের সহকারী ডিন তথা কমিটির সদস্য সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর কানে এসেছে । তিনি অধ্যক্ষকে বিষয়টি জানাবেন । অধ্যক্ষ সব্যসাচী দাসের বক্তব্য, কলেজ খুললে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ।
ডিসেম্বরের সাংস্কৃতিক উৎসবকে ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ থাকার কথা । তার বদলে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই চাঁদার অঙ্ক নিয়ে বিতর্ক, জোর করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ এবং আয়োজক কমিটির পালটা বক্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে অস্বস্তি । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে কলেজ কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করেন, এখন সেদিকেই নজর ।