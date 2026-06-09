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স্কুল বন্ধ করে জাহাঙ্গিরের জন্মদিন পালন, ব্যবসায়ীদের থেকে 50 হাজার করে তোলা আদায় সিন্ডিকেটের

অভিযোগ, ফলতায় স্কুল বন্ধ করে সেখানে প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণভাবে জাহাঙ্গির খানের জন্মদিন পালন হত ৷

Jahangir Khan extorting money
জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ ব্যবসায়ীর (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 6:45 PM IST

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ফলতা, 9 জুন: গ্রেফতারির পর একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসছে ফলতার তৃণমূল নেতা তথা স্বঘোষিত 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে । এবার তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন ফলতার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী অনিল হালদার । ফলতার তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, মারধর, তোলাবাজি, এমনকি খুনের চেষ্টার মতো গুরুতর অভিযোগও ।

অনিল হালদারের দাবি, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তাঁর জীবনে শুরু হয় চাপ ও আতঙ্কের অধ্যায় । কারণ তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভায় যোগ দিয়ে তাঁর সঙ্গে একটি ছবি তুলেছিলেন তিনি । অনিলের অভিযোগ, এই ঘটনাতেই ক্ষুব্ধ হন ফলতার প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খান । এরপর অনিলকে দলীয় অফিসে ডেকে পাঠানো হয় এবং ভয় দেখানো হয় । এমনকি মারধরেরও শিকার হতে হয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁর ।

ফলতায় জাহাঙ্গিরের জন্মদিনে 'তোলা সিন্ডিকেট' ! ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 50 হাজার করে আদায় (ইটিভি ভারত)

অনিল হালদার বলেন, "2021 সালের পর আমার ওপর ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছে ৷ আমার দোকান লুটপাট করেছে ৷ গোডাউন থেকে গাড়ি ভাঙচুর করেছে জাহাঙ্গির খান ৷ দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ দোকান খোলার জন্য 5 লক্ষ টাকা দাবি করা হয় ৷ আমাকে বাধ্য হয়ে সেই টাকা তাঁকে দিতে হয় ৷ তারপরই দোকান খুলতে পারি ৷ 2026 সালের ভোটের ফল বেরনোর পর ঘর ভাঙবে বলে হুমকি দিয়েছিল ৷ এখন সরকার বদল হতে আমি অভিযোগ করেছি ৷"

অনিল হালদারের কথায়, "ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করলেই সমস্যায় পড়তে হত ৷ এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে এক ধরনের ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল, যাতে কেউ প্রকাশ্যে বিরোধী মত প্রকাশ করতে না পারেন ।" তবে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসাই নয়, জাহাঙ্গির খানের জন্মদিন উদযাপন নিয়েও উঠেছে গুরুতর অভিযোগ ।

অনিল হালদার বলেন, "প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণ জাহাঙ্গিরের জন্মদিন পালন হত ৷ তার জন্য এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হতো । ব্যবসা চালিয়ে যেতে গেলে সেই টাকা দেওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল । জাহাঙ্গিরের নামে এই টাকা তুলত তাঁর শাগরেদরা ৷ স্কুল বন্ধ করে তার মধ্যে জন্মদিন পালন হত জাহাঙ্গিরের ৷" অনিলের দাবি, তাঁকে তিনবারে 50 হাজার টাকা করে মোট দেড় লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে । টাকা না দিলে ব্যবসা করতে দেওয়া হত না, এমনকি নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হত বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি ।

শুধু তিনিই নন, আরও একাধিক ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও একইভাবে অর্থ আদায় করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর । এই পরিস্থিতিতে গত 18 মে ফলতা থানার দ্বারস্থ হন অনিল হালদার । জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মারধর, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের এসটিএফের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন জাহাঙ্গির খান । তাঁর গ্রেফতারির পর থেকেই ফলতা এলাকায় চাপা ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ । যদিও জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে অভিযোগ যতই গুরুতর হোক, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবকিছুই অভিযোগের পর্যায়ে ৷ এখন নজর পুলিশের তদন্তে কী উঠে আসে তার দিকেই ।

TAGGED:

JAHANGIR KHAN BIRTHDAY
EXTORTION IN FALTA
জাহাঙ্গির খান
ফলতায় তোলাবাজি
JAHANGIR KHAN

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