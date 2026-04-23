রাজ্যে দিকে দিকে ইভিএম বিকল ! গরমে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত ভোটাররা

রাজ্যে দিকে দিকে ইভিএম বিকল ! গরমে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত ভোটাররা
ইভিএম বিকল হয়ে পড়ায় বিভিন্ন জায়গায় ভোটগ্রহণ বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে ৷ তাতে নাজেহাল হতে হয় ভোটারদের ৷
Published : April 23, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: তীব্র গরমে সকাল থেকে ভোটদানের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গদলঘর্ম ভোটাররা ৷ তারই মধ্যে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার দিকে দিকে ইভিএম খারাপ বা বিকলের অভিযোগ উঠছে ৷ যার ফলে বুথে বুথে অনেকক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকার দাবি ৷ এনিয়ে ক্ষোভের সুর উঠে এসেছে ভোটারদের মুখে ৷
বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজারের 119 নম্বর বুথ কুলিপাড়া হিন্দি প্রাইমারী স্কুল সকাল 6টা নাগাদ প্রথমে মক পোলিং হয় ৷ সেই সময় থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেন ভোটাররা ৷ ভোটগ্রহণ শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে ইভিএমে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয় ৷ প্রায় ঘণ্টা খানেক অতিক্রম হলেও ভোট গ্রহণ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দেয় ভোটারদের মধ্যে ৷ লাইনে দাঁড়িয়েই চিৎকার করতে শুরু করেন ভোটাররা ৷ ওই বুথের দায়িত্বে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের পুলিশকর্মীরা ৷ তাঁরা ভোটারদের শান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যান ৷ অবশেষে সকাল আটটা পাঁচ মিনিট নাগাদ ভোটগ্রহণ শুরু হয় ইংরেজবাজারের 119 নম্বর বুথে ৷
চাঁচল বিধানসভার কুশিদা 13 নম্বর বুথে ইভিএম বিকলের অভিযোগ ওঠে । 5 নম্বর বুথ কুশিদা হাইস্কুলেও ঘন ঘন বিকল হয়ে পড়ে ইভিএম । বিভ্রান্তি ছড়ায় ভোটারদের মধ্যে । সকাল থেকে ভোট শুরু হলেও দুইবার ইভিএম বিকল হয়েছে বলে দাবি । পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন ভোটকর্মীরা । হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 210 নম্বর বুথে ইভিএম বিকলের অভিযোগ । পালানো হয় তিনটি মেশিন । সংখ্যালঘু বুথে খারাপ মেশিন দিয়ে করানো হচ্ছে ভোট বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট । দেরিতে ভোট শুরু হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ভোটারদের মধ্যে । মোথাবাড়ির 55 নম্বর বুথে অশান্তি । সেক্টর অফিসারকে ঢুকতে বাধা । বিকল ইভিএম ।
নদিয়া জেলার হবিবপুর বিধানসভার 231 নম্বর বুথের ইভিএম খারাপের অভিযোগ ওঠে । একই অভিযোগ আসে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর বিধানসভার 85 নম্বর বুথে ৷ ইভিএম খারাপ হওয়ায় বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে । ভরতপুর বিধানসভার অন্তর্গত ভরতপুর 1 ব্লকের 72 নম্বর বুথে ইভিএম খারাপ । বুথের সামনে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে বসে থাকেন ভোটাররা ।
আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হিন্দি প্রাইমারি স্কুলের 12/146-147 নম্বর বুথের ইভিএম খারাপ হওয়ায় ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ।
দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর বিধানসভার 82 নম্বর মোল্লাহাট এসএসকে স্কুলে ভিভিপ্যাট খারাপ হয়ে যাওয়ায় ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে । কুশমন্ডি বিধানসভার 155 নম্বর বুথে ইভিএমের সমস্যা দেখা দেয় ৷ গঙ্গারামপুর হাওয়া কালিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম প্রায় দেড় ঘণ্টা ইভিএম খারাপ থাকায় ভোট গ্রহণ করতে দেরি হয় ৷ পরে টেকনিশিয়ান এসে এভিএম ঠিক করার পরে ভোটগ্রহণ শুরু হয় ।
বাঁকুড়া জেলার ছাতনা বিধানসভা কেন্দ্রের গুড়পুতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 68 নম্বর বুথে সকাল সকাল ভোটগ্রহণ শুরু হলেও ইভিএম নিয়ে কিছুটা অসন্তোষের ছবি ধরা পড়েছে । ভোটারদের একাংশ অভিযোগ করেছেন, মেশিনে বোতাম চাপার পর তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া মিলছে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে । এর ফলে অনেকেই নিশ্চিত হতে পারছেন না ভোটটি সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে কি না । বিশেষ করে বয়স্ক ভোটারদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে ।