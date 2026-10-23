SRFTI-এ বাড়ছে পড়ুয়াদের দুর্ভোগ, আন্দোলনের মধ্যে বন্ধ পানীয় জল-শৌচাগারেও তালা !

SRFTI-এ বাড়ছে পড়ুয়াদের দুর্ভোগ, আন্দোলনের মধ্যে বন্ধ পানীয় জল-শৌচাগারেও তালা !
SRFTI Student Protest: আন্দোলনকে বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন পড়ুয়ারা ৷
Published : October 23, 2026 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: আন্দোলন চলাকালীন এবার পানীয় জল এবং শৌচাগার ব্যবহারের সমস্যা তৈরি হয়েছে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই) । আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । এমনকী, প্রশাসনিক ভবনের সেই শৌচাগারটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণত 24 ঘণ্টা খোলা থাকে ।
এর ফলে পানীয় জল ও শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন পড়ুয়ারা । মহিলা পড়ুয়াদেরও শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ । একদিকে পঠনপাঠন বন্ধ, হস্টেল ও মেসের পরিষেবা নিয়ে অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ, সব মিলিয়ে এসআরএফটিআইয়ের অচলাবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠছে ।
আন্দোলনকারী পড়ুয়া সুদীপ চক্রবর্তী জানান, ক্যাম্পাসে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়, তা আসছে না । পাশাপাশি, প্রশাসনিক ভবনের 24 ঘণ্টা খোলা থাকা শৌচাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর । সুদীপের বক্তব্য, এর ফলে ক্যাম্পাসে থাকা পড়ুয়াদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেও সমস্যা হচ্ছে । বিশেষত, পানীয় জল এবং শৌচাগারের মতো মৌলিক পরিষেবা নিয়ে এই পরিস্থিতি পড়ুয়াদের দুর্ভোগ আরও বাড়াচ্ছে । তবে, জল বন্ধ থাকার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি কর্তৃপক্ষ ৷
শুধু পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ নয়, নিজেদের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্পাসে চলচ্চিত্রচর্চাও অব্যাহত রেখেছেন পড়ুয়ারা । শুক্রবার তাঁদের উদ্যোগে প্রাক্তন এফটিআইআই পড়ুয়া এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক পায়েল কাপাডিয়ার তথ্যচিত্র ‘আ নাইট অফ নোয়িং নাথিং’ প্রদর্শিত হচ্ছে । 2016 সালে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (এফটিআইআই)-এর ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে তৈরি এই তথ্যচিত্রের প্রদর্শনীর পরে পরিচালকের সঙ্গে অনলাইন প্রশ্নোত্তর পর্বেরও আয়োজন করেছেন পড়ুয়ারা ।
সুদীপ বলেন, ‘‘আমাদের প্রতিদিনই সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে । বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতার ছবি দেখানোর পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে অনলাইনে প্রশ্নোত্তর পর্বেরও ব্যবস্থা করা হয় । সেই ধারাবাহিকতাতেই শুক্রবার পায়েল কাপাডিয়ার তথ্যচিত্র দেখানো হচ্ছে । প্রদর্শনীর পরে তাঁর সঙ্গে অনলাইন প্রশ্নোত্তর পর্বও রয়েছে ।’’
পড়ুয়াদের বক্তব্য, আন্দোলন ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার মধ্যেও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা । গত 27 সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে গোলমালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসআরএফটিআইয়ে পড়ুয়া ও কর্তৃপক্ষের সংঘাত শুরু হয় । এর পরে 4 অক্টোবর ফের হামলার অভিযোগ ওঠে । পরপর এই দুই ঘটনাকে ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ঘটনার প্রতিবাদে এবং উপাচার্যের পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নামেন পড়ুয়ারা ।
অন্যদিকে, উপাচার্য সন্তোষ আজমেরাকে হেনস্তা এবং তাঁর ঘরে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ তোলে কর্তৃপক্ষ । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ছয় পড়ুয়াকে দু’টি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এই সিদ্ধান্ত ঘিরে পড়ুয়াদের ক্ষোভ আরও বাড়ে । বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, উপাচার্যের পদত্যাগ ও ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ ফেরানোর দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, সমস্যার সমাধানে আলোচনার পথ না নিয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করেছে । গত শুক্রবার 24 ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও আন্দোলনকারীরা সেখান থেকে সরেননি । বরং নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা । এই পরিস্থিতিতে আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।
গত 19 অক্টোবর পড়ুয়াদের অভিভাবকদের ই-মেল পাঠিয়ে ক্লাস বন্ধ থাকার বিষয়টি জানানো হয় । পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার কথাও অভিভাবকদের জানানো হয়েছে ৷ উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা জানান, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই পঠনপাঠন বন্ধ রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে । সেই সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের জানানো প্রয়োজন ছিল । পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে ।
যদিও পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, অভিভাবকদের এই পরিস্থিতির মধ্যে যুক্ত করে তাঁদের উপরে চাপ তৈরির চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ । তাঁদের বক্তব্য, আন্দোলনের নেপথ্যে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান না করে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হলে সংঘাত আরও বাড়তে পারে । এদিকে, হস্টেল বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি মেসের পরিষেবাও বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের । ফলে ক্যাম্পাসে থাকা ছাত্রছাত্রীদের থাকা ও খাওয়াদাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ।
বিশেষত, রাজ্যের বাইরে থেকে পড়তে আসা পড়ুয়াদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়েছে । এই পরিস্থিতিতে নিজেদের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে কমিউনিটি কিচেন চালু করেছেন আন্দোলনকারীরা । নিজেদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা । এমন পরিস্থিতিতেই নিজেদের ক্যাম্পাসের আন্দোলনকে বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়ারা । দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের একজোট করে জাতীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তুলতে চান তাঁরা ।
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এসআরএফটিআইয়ের ঘটনাকে কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে দেখলে বৃহত্তর ছবিটি আড়ালে থেকে যাবে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পড়ুয়াদের আন্দোলন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার প্রশ্নে যে সংঘাত তৈরি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রয়োজন । দিল্লির যন্তর মন্তর, আইআইটি বম্বে, অম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় ছাত্র আন্দোলন ও সংঘাতের ঘটনাগুলিও এই আলোচনায় উঠে আসছে ।
গত অগস্টে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগের প্রসঙ্গও তুলছেন এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়ারা । তাঁদের মতে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের আন্দোলন এবং তার মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে । কোথাও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সংঘাত, কোথাও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ, আবার কোথাও প্রতিবাদের অধিকার নিয়েই প্রশ্ন উঠছে । এই ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করা প্রয়োজন ।
সুদীপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, অম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি বম্বে, জেএনইউ, যন্তরমন্তর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এসআরএফটিআই — বিভিন্ন জায়গার ঘটনাকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই । শিক্ষার অধিকার ও পড়ুয়াদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নে একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন । সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে সম্মিলিত আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।
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