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নাবালকদের প্রলোভন দেখিয়ে রক্ত নেওয়ার অভিযোগ, দুর্গাপুরে গ্রেফতার মূল পাণ্ডা

দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ইস্পাত নগরীর একটি বেসরকারি স্কুলের কয়েকজন নাবালক ছাত্রের রক্ত নেওয়া হয়।

BLOOD SCAM IN DURGAPUR
নাবালকদের প্রলোভন দেখিয়ে রক্ত নেওয়ার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 1:25 PM IST

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দুর্গাপুর, 13 অগস্ট: নাবালক ছাত্রদের আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে রক্তদান করানোর ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার মূল কাণ্ডারী হিসেবে উঠে আসা কিংশুক মুখোপাধ্যায় গ্রেফতার করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ওড়িশা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অভিযোগ, দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ইস্পাত নগরীর একটি বেসরকারি স্কুলের কয়েকজন নাবালক ছাত্রের রক্ত নেওয়া হয়। এর বিনিময়ে তাদের টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্ত যত এগিয়েছে, এই ঘটনাকে ঘিরে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

পুলিশের তদন্তে প্রথমে উঠে আসে ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দেবপ্রিয় চক্রবর্তীর নাম। অভিযোগ, দেবপ্রিয়ই বিভিন্ন আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে নাবালক ছাত্রদের হাসপাতালে নিয়ে যেত ৷ জিজ্ঞাসাবাদে দেবপ্রিয় পুলিশের কাছে দাবি করে, তাকে এই কাজে নামানো হয়েছিল অন্যদের মাধ্যমে। তদন্তে এরপর সামনে আসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য অমিত প্রসাদ যাদবের নাম। একই সঙ্গে, এই ঘটনায় মালদহের বাসিন্দা মহম্মদ হাবিবুল্লাহর যোগসূত্রের কথাও উঠে আসে। হাবিবুল্লা বিধাননগরের একটি হোটেলে কাজ করত। তবে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেয় কিংশুক মুখোপাধ্যায়ের নাম।

পুলিশ সূত্রের দাবি, নাবালকদের রক্তদানের এই গোটা ব্যবস্থার পিছনে কিংশুকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, কীভাবে নাবালকদের টাকার প্রলোভন দেখিয়ে রক্তদানের জন্য রাজি করানো হচ্ছিল, কারা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল এবং এই প্রক্রিয়ার পিছনে আর কারা যুক্ত ছিল, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু কয়েকজন ছাত্রকে রক্তদান করানোই উদ্দেশ্য ছিল, নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র কাজ করছিল, সেই প্রশ্নও এখন তদন্তকারীদের সামনে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে দেবপ্রিয় চক্রবর্তী, মহম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং অমিত প্রসাদ যাদবকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীরা কিংশুক মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং ভূমিকা সম্পর্কে আরও তথ্য পেয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।

কিংশুকের বাড়ি দুর্গাপুরের বিধাননগরে হলেও এই ঘটনার পর থেকে সে ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েছিল। এরপরই তথ্য পেয়ে অভিযান চালিয়ে কিংশুককে গ্রেফতার করা হয়। কিংশুককে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তার সঙ্গে কার কার যোগাযোগ ছিল, নাবালক ছাত্রদের রক্তদানের জন্য কীভাবে এবং কার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছিল, এর বিনিময়ে অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে চলত এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, সমস্ত বিষয়েই খতিয়ে দেখা হবে। দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"পুলিশের তদন্ত এগোচ্ছে। রং না দেখে পুলিশ তদন্ত করছে। এই গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি হবেই।"

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BLOOD SCAM DURGAPUR
BLOOD FROM MINORS
নাবালকদের রক্তদান
দুর্গাপুর নাবালক ছাত্রদের রক্তদান
BLOOD SCAM IN DURGAPUR

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