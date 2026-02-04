রোগীর শয্যায় ঘুমোচ্ছে কুকুর, প্রশ্নের মুখে গৌরহাটি ESI হাসপাতাল

রোগীর শয্যায় ঘুমোচ্ছে কুকুর, প্রশ্নের মুখে গৌরহাটি ESI হাসপাতাল
ইএসআই হাসপাতালে সার্ভার না-থাকায় কাজ বন্ধ থাকার অভিযোগ ৷ হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধেও সময়ে না-আসার অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : February 4, 2026 at 8:00 PM IST
গৌরহাটি (হুগলি), 4 ফেব্রুয়ারি: রোগীর শয্যায় শুয়ে রয়েছে একটি সারমেয় ৷ আর তার পাশে আরেকটি শয্যায় রোগী ৷ এমনই ছবি উঠে এল হুগলির ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালের ৷ দীর্ঘদিন ধরে ভদ্রেশ্বর জুটমিলের শ্রমিকদের শয্যা নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল ৷ তার প্রেক্ষিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে এমনই দৃশ্য তুলে ধরেছে ৷ অভিযোগ, রোগীর শয্যায় কুকুর ঘুমিয়ে থাকলেও, ওয়ার্ডে উপস্থিত নার্স ও চিকিৎসকদের তাতে কোনও হেলদোল নেই ৷
এ দিন একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় ভদ্রেশ্বরের বিজেপি নেতৃত্বের তরফে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, অভিযোগের নিরিখে বিজেপির নেতা কিষান সাউ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন ৷ মহিলা ওয়ার্ডে যেতেই তিনি দেখেন, খালি পড়ে থাকা শয্যায় একটি সারমেয় ঘুমাচ্ছে ৷ সেখানে উপস্থিত এক নার্সকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি নিজেকে ট্রেনি হিসাবে পরিচয় দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷
এ নিয়ে অভিযোগকারী বিজেপি নেতা কিষাণ সাউ বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে জুট মিলের কর্মীদের থেকে অভিযোগ পাচ্ছিলাম ইএসআই হাসপাতালে শয্যা নেই বলে রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ৷ সেখানে আজকে দেখা গেল রোগীর খালি শয্যায় কুকুর ঘুমাচ্ছে ৷ আর রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেলেও সুপার হাসপাতালে আসেননি ৷ এমনকি গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালের সার্ভার না-থাকায় বহুদিন ধরে সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে এই হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ৷"
এ নিয়ে বিজেপি মুখপাত্র কেয়া ঘোষ বলেন, "এটা তো নতুন ছবি নয় ৷ এই সব ছবি আমরা আগেও দেখেছি ৷ কয়েকদিন আগে একটি হাসপাতালে কুকুর ঢুকে সদ্যজাত মাথা কামড়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ অবাধ বিচরণ সারমেয়দের ৷ এই তো অবস্থা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ৷ আর এটা ভুললে চলবে না, এই রাজ্যেই আমরা মানুষের হাসপাতালে কুকুরের ডায়ালিসিস হতে দেখেছি ৷ তো সেই জায়গায় এই ঘটনা তো সামান্য ৷"
অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "এটা আমার জানা নেই ৷ খবর নেব ৷ এমন ঘটনা ঘটলে অবশ্যই প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করব ৷" আর হাসপাতাল সুপার সোমনাথ পাণ্ডে বলেন, "হাসপাতালের বেডে কুকুর শুয়ে থাকবে এটা কাম্য নয় ৷ সেই ভিডিয়ো আমরা কাছে এসেছে ৷ এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয় ৷ যাঁরা সেই সময়ে দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের শোকজ করে তদন্ত হবে ৷ আমাদের 216 শয্যার হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই ৷ এটাও বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে ৷"