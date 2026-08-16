ETV Bharat / state

নতুন সরকারের আমলেও আবাসে দুর্নীতি ! টাকা না ঢুকলেও কাগজ-কলমে মিলেছে ঘর

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রধানের ঘরে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক প্রাপক ৷ তদন্তের দাবি জানান তাঁরা ৷

Awas Yojana
আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ শান্তিপুরে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 12:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শান্তিপুর, 16 অগস্ট: অ্যাকাউন্টে এক টাকাও ঢোকেনি ৷ বাড়িতে একটাও ইট পড়েনি । অথচ পঞ্চায়েতে খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রাপকদের আবাস যোজনার বাড়ির টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ । নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের বেলগড়িয়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ফুলিয়া বয়রা এলাকার ঘটনায় হতবাক সকলে । প্রাপকদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা টাকা লুটপাট করে খেয়েছেন ।

শুক্রবার তাই একাধিক প্রাপক পঞ্চায়েত অফিসে এসে দাবি তোলেন, তাঁদের নামে কাগজ-কলমে দেখানো হয়েছে ঘর দেওয়া হয়েছে । অথচ তাঁদের অ্যাকাউন্টে এক টাকাও ঢোকেনি । তাঁরা দাবি করেন, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন সময় পঞ্চায়েতের তরফে বাড়িতে সার্ভে করতে এসেছিল । এমনকি নিয়ম অনুযায়ী অ্যাকাউন্টে এক টাকাও ঢুকে গিয়েছিল । অথচ পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত তরফেই বলা হয়, 'আপনারা ঘর পাবেন না' ।

নতুন সরকারের আমলেও আবাসে দুর্নীতি ! টাকা না ঢুকলেও কাগজ-কলমে মিলেছে ঘর (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে এবং নতুনভাবে আবাস যোজনার আবেদন জমা নেওয়ার কাজ চলছে । সেই কারণে প্রাপকরা পুনরায় ঘরের জন্য আবেদন করেন । আর তখনই পঞ্চায়েতে এসে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের নামে ইতিপূর্বেই ঘর পেয়ে গিয়েছে বলে দেখাচ্ছে । তাহলে ওই টাকা গেল কোথায়? সেই প্রশ্নই তোলেন প্রাপকরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান এবং আরও বেশ কয়েকজন কর্তা টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন । প্রাপকরা তাই অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্তের দাবি জানান ৷

স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাপক অজয় মালাকার বলেন, "নির্বাচনের আগে আমি আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম । প্রথম একবার সার্ভে করতে যাব বলা হয়েছিল । কিন্তু অনেকদিন কেটে গেলে বাড়িতে কেউ না গেলে পরবর্তীকালে আমি পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করি । এরপর পঞ্চায়েতের তরফেই ফোন করে বলা হয়, আপনার বাড়িতে সার্ভে করতে আসা হবে । কিন্তু নির্বাচনের কারণে আর সার্ভে করতে আসেনি ।"

তিনি আরও বলেন, "সরকার পরিবর্তন হয়ে নতুন করে যখন আবাস যোজনার আবেদন নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে, তখন আমি সেই প্রক্রিয়া করতে এসে দেখি পঞ্চায়েত তরফে বলা হচ্ছে, আমি নাকি ঘর পেয়ে গিয়েছি । অথচ আমার বাড়িতে কেউ সার্ভে করতে যায়নি । আমার অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি । কাগজ-কলমে আমার নামে ঘর দেখাচ্ছে । তাহলে আমার নামে যদি ঘর কমপ্লিট হয়ে থাকে, নতুন করে কীভাবে ঘর পেতে পারি । আমি চাই অবিলম্বে এর একটি ব্যবস্থা করা হোক ।"

শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "যে এলাকায় এই ঘটনাগুলি ঘটেছে, সেই এলাকায় একজন চিটিংবাজ তৃণমূল নেতা রয়েছেন । তিনি এখন এই বেলঘরিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপ-প্রধান । ওই তাপস ঘোষ নামে উপ-প্রধান এর আগে তৎকালীন বিডিও সন্দীপ ঘোষ থাকাকালীন সেখানে ঘুরঘুর করত । এক কথায় বলা চলে তৎকালীন বিডিও সন্দীপ ঘোষের ডান হাত ছিল এই তৃণমূল নেতা তাপস ঘোস । হয়তো এই ঘটনায় এরা সকলে যুক্ত থাকতে পারে । তবে আমরা তদন্ত করব ৷ যারা এই ঘটনায় যুক্ত তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে ।"

যদিও একাধিক প্রাপকদের অভিযোগের ভিত্তিতে শান্তিপুর বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন জানান বেলগড়িয়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাসন্তী বসাক । তিনি আবেদনে জানতে চেয়েছেন, যাঁরা অভিযোগ তুলছেন এবং যে দাবি তুলছেন, তা কতটা যুক্তিযুক্ত ? পাশাপাশি, যদি তাঁদের নামে ঘর এসে থাকে, তাহলে সেই টাকা কোন অ্যাকাউন্টে গেল ? সেই টাকা কীভাবে তোলা হল, সে বিষয়েও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন প্রধান । বাসন্তী বলেন, "এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই । আমি প্রাপকদের থেকে বিষয়টি জানতে পারলাম । বিষয়টি নিয়ে ব্লক অফিসে জানতে চেয়েছি কী ঘটেছে ।"

TAGGED:

AWAS YOJANA SCAM
AWAS YOJANA MONEY
আবাস যোজনা
আবাস যোজনায় দুর্নীতি
AWAS YOJANA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.