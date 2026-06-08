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পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখায় 'ব্যবসায়িক' নির্মাণের অভিযোগ

শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখায় পরিবেশ ধ্বংস করে 28 শয্যাবিশিষ্ট ব্যাঙ্কোয়েট গড়ে তোলার অভিযোগ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের বিশেষ রিপোর্ট ৷

Sri Aurobindo Ashram in Santiniketan
শান্তিনিকেতনের শ্রী অরবিন্দ নিলয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 5:05 PM IST

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বোলপুর, 8 জুন: ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে শান্তিনিকেতনের শ্রী অরবিন্দ নিলয় ৷ 1962 সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম সরাসরি পুদুদেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের অন্যতম শাখা ৷ ঋষি অরবিন্দের প্রধান শিষ্যা তথা সহযোগী মীরা আলফাসা রবিভূমে এই আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন ৷

বর্তমানে আশ্রম পরিবেশ ধ্বংস করে এখানে গড়ে উঠতে চলেছে 28 শয্যাবিশিষ্ট ব্যাঙ্কোয়েট ৷ তাও আবার আশ্রম চত্বরে থাকা ঋষি অরবিন্দ গবেষক প্রখ্যাত অধ্যাপক শিশির ঘোষের বাড়ি ভেঙে নির্মাণের পরিকল্পনা ৷ যা নিয়ে রীতিমতো সরব হয়েছেন পুদুচেরি আশ্রমের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী শিষ্যরা। এই মর্মে মূল আশ্রমে, অর্থাৎ পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে ই-মেল মারফৎ অভিযোগও করেছেন তাঁরা ৷

শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখা (ইটিভি ভারত)

প্রশ্ন উঠছে এই আশ্রম একেবারে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর বাফার জোনে ৷ সুতরাং এখানে এত বড় নির্মাণের পরিকল্পনা কীভাবে করা হচ্ছে, তা নিয়ে ৷ অভিযোগকারী শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গৌতম ঘোষাল বলেন, "ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতনে অরবিন্দ নিলয় ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দের সম্পর্ক নিবিড় ছিল। তাই শ্রীমা (মীরা আলসাফা) এখানে এই আশ্রম স্থাপন করেছিলেন ৷ প্রতিদিন এখানে উপাসনা হয় ৷ কিন্তু, বর্তমানে এই আশ্রম শান্তিনিকেতনে মানুষের হাতে নেই ৷ কলকাতার এক ব্যক্তি রঞ্জন মিটার (মিত্র)-র দায়িত্বে আছে ৷ এখান আশ্রমের গেটে সব সময় তালা বন্ধ থাকে, ফলে অনেকেই বুঝতে না-পেরে ঘুরে যান।"

তিনি আরও বলেন, "এই আশ্রমের পরিবেশ ধ্বংস করে এখানে ব্যবসা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ বৃদ্ধাশ্রম, থাকার জায়গা, ব্যাঙ্কোয়েট করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ তাও আবার প্রয়াত ঋষি অরবিন্দ গবেষক শিশির ঘোষের বাড়িটি ভেঙে ফেলে ৷ আর এই আশ্রমের সেই মনোরম পরিবেশ থাকবে না ৷ আমাদের অনেকেরই এতে আপত্তি আছে ৷ তাই আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ইমেল মারফৎ পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ বাফার জোনে যাতে কোনওভাবে ব্যবসায়িক নির্মাণের অনুমতি না-দেওয়া হয় তার জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্যকেও আমরা জানাব।"

Sri Aurobindo Ashram in Santiniketan
শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে 'ব্যবসায়িক' নির্মাণের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

পুদুচেরিতে 1910 সালে ব্রিটিশদের নজর এড়িয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ৷ এখানেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন ৷ 1926 সালের 14 নভেম্বর তিনি এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ৷ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহযোগী ছিলেন ঋষি অরবিন্দের প্রধান ফরাসি শিষ্যা ব্লাঞ্চে রাচেল মীরা আলফাসা ৷ যিনি শ্রীমা নামে খ্যাত ৷

প্রসঙ্গত, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1928 সালের 29 মে, পুদুচেরি আশ্রমে গিয়ে ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ মীরা আলফাসার সঙ্গেও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷ তিনি মীরা আলফাসার আধ্যাত্মিক চেতনা ও জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Sri Aurobindo Ashram in Santiniketan
শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের অন্যতম শাখা (ইটিভি ভারত)

পরবর্তীতে ঋষি অরবিন্দ ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী সংলগ্ন জায়গায় 1962 সালে 'শ্রী অবরিন্দ নিলয়' গড়ে তুলেছিলেন মীরা আলফাসা ৷ তবে ঋষি অরবিন্দের জীবদ্দশা থেকেই শান্তিনিকেতনে আধ্যাত্মিক সাধনা, উপাসনা শুরু হয়েছিল ৷ আর ঋষি অরবিন্দের নামানুসারেই শান্তিনিকেতনে অরবিন্দ নিলয়ের পিছনেই রয়েছে 'অরশ্রী মার্কেট"।

এখনও প্রতিদিন এই আশ্রমে এখানে ধ্যান, যোগচর্চা, সাধনার চল বিদ্যমান। কিন্তু, বর্তমানে এই আশ্রমের পরিবেশ কার্যত ধ্বংস করে এটিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ। এই আশ্রমের ভিতরেই রয়েছে প্রয়াত বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শিশির ঘোষের বাড়ি ৷ তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ঋষি অরবিন্দ ও রবীন্দ্র গবেষক। দীর্ঘদিন অরবিন্দ নিলয় পরিচালনা করেছেন অধ্যাপক শিশির ঘোষ।

অভিযোগ, তাঁর বাড়িটি ভেঙেই নাকি ব্যবসায়িকভাবে গড়ে উঠবে ধর্মশালা, বৃদ্ধাশ্রম ও ব্যাঙ্কোয়েট হল প্রভৃতি। যাতে আশ্রমের প্রকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হবে ৷ ইতিমধ্যেই এই নির্মাণের মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। আর তারপরেই ঘোর আপত্তি তুলে সরব হয়েছেন পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী শিষ্যরা ৷

Sri Aurobindo Ashram in Santiniketan
শান্তিনিকেতনের শ্রী অরবিন্দ নিলয় (ইটিভি ভারত)

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। নিয়ম হল যে কোন হেরিটেজ এলাকার বাফার জোন অর্থাৎ 100 মিটারের মধ্যে কোনও ব্যাবসায়ি নির্মাণ করা যায় না। আর এই শ্রী অরবিন্দ নিলয় বিশ্বভারতীর বাফার জোনে অবস্থিত। তাই এখানে যাতে ব্যবসায়িক নির্মাণের অনুমতি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ না-দেয়, তার জন্য উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষের দ্বারস্থ হচ্ছেন পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শিষ্যরা।

যদিও, শান্তিনিকেতনের শ্রী অরবিন্দ নিলয়ের দায়িত্বে থাকা রঞ্জন মিটার (মিত্র) বলেন, "আমি মুখপাত্র নই। আর ওখানে নির্মণের সিদ্ধান্তও আমার নয় ৷ অভিযোগ তো যে কেউ করতেই পারেন ৷ আর কোনও আশ্রমে কেউ এলে তারা থাকতে চাইলে কোথায় থাকবে বলুন ? বহু আশ্রমেই তো থাকার ব্যবস্থা থাকে।"

TAGGED:

AUROBINDO DISCIPLE MEERA ALFASA
WORLD HERITAGE VISVA BHARATI
ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতনের শ্রী অরবিন্দ নিলয়
SANTINIKETAN SRI AUROBINDO ASHRAM

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