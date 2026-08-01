ভিনরাজ্যে রক্ত-প্লাজমা পাচারের অভিযোগ, বেসরকারি ব্লাড সেন্টারের রক্তদান শিবিরে 'রাশ'
1 অগস্ট থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারগুলির উপর বেশকিছু বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে ৷
Published : August 1, 2026 at 5:24 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন রাজ্যে অবৈধভাবে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের মারাত্মক অভিযোগের জেরে তোলপাড় চিকিৎসা মহলে ৷ এই অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের 11টি পরিচিত বেসরকারি ব্লাড সেন্টারের বাইরে আউটডোর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজনের উপরও সাময়িক বিধিনিষেধ জারি করল স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গ। স্বাস্থ্য দফতরের অধীনস্থ SBTC-র অভ্যন্তরীণ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে বলেও জানা গিয়েছে।
জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, চলতি বছরের 1 অগস্ট থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারগুলির উপর এই বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে। তবে, স্বাস্থ্য ভবন থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারগুলিকে পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে না। রোগীবান্ধব পরিষেবা বজায় রাখতে তারা নিজস্ব কেন্দ্রের ভিতরে রক্ত সংগ্রহ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর কিছু নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে ৷ ব্লাড সেন্টারগুলিকে 1. সেন্টারের ভিতরে রক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরি কর্মী দিয়ে কাজ চালাতে হবে। 2. ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস, স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল-এর সমস্ত বিধি বা ‘ড্রাগস কন্ট্রোল রুলস’ শতভাগ মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
শিবির আয়োজনে নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি রাজ্যে রক্তের অবাধ স্থানান্তর রুখতেও বড় পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে কোনও ব্লাড সেন্টার যদি বিপুল পরিমাণ রক্তের 'বাল্ক ট্রান্সফার' করতে চায়, তবে সেক্ষেত্রে আগে থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে SBTC-কে আগাম অবহিত করতে হবে। আগাম তথ্য না দিয়ে কোনও রকম বাল্ক ট্রান্সফার করা যাবে না।
যে 11টি বেসরকারি ব্লাড সেন্টারের উপর এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে, সেগুলি হলো—
1. ইস্পাত কো-অপারেটিভ হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার, সোনারপুর
2. লাইফ কেয়ার ব্লাড সেন্টার, এন্টালী
3. অশোক ল্যাবরেটরি ব্লাড সেন্টার
4. কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার ব্লাড সেন্টার
5. হেলথ পয়েন্ট হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার
6. ওম ব্লাড সেন্টার
7. HMC রোটারি ব্লাড সেন্টার
8. কৃষ্ণনগর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস ব্লাড সেন্টার
9. উপসম ওম ব্লাড সেন্টার
10. তেরেসা ওম ব্লাড সেন্টার
11. রানিগঞ্জ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস ব্লাড সেন্টার
স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ জনস্বার্থে এবং রাজ্যজুড়ে রক্ত সংগ্রহ ব্যবস্থায় নির্ধারিত মান ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রক্ত পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগের তদন্ত নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতেই এই সাময়িক স্থগিতাদেশ। SBTC ও BTS-এর যুগ্ম অধিকর্তা (Joint Director)-র স্বাক্ষরিত এই নির্দেশ নামার পর রাজ্যের রক্ত ব্যাংকগুলির চালচিত্র পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে স্বাস্থ্য দফতর।