এবার রোগীকে মারধর-পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ! ফের বিতর্কে বারাসত মেডিক্যাল
চোখ-কাণ্ডের পর এবার রোগী ও রোগীর পরিবারকে মারধর এবং দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল বারাসত মেডিক্যাল কলেজে । কাঠগড়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্স ।
Published : December 3, 2025 at 3:04 PM IST
বারাসত, 3 ডিসেম্বর: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না ৷ চোখ-কাণ্ডের রেশ কাটতে না-কাটতে ফের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । এবার হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই চিকিৎসারত এক বয়স্ক রোগীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে । ওই রোগীকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজনও ।
শুধু তাই নয়, রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগও উঠেছে । ঘটনার জেরে মঙ্গলবার রাতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় বারাসত মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে । পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় খোদ হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহাকে ।
ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল?
জানা গিয়েছে, বারাসতের কাজিপাড়ার বাসিন্দা সুকুর আলি মণ্ডল হঠাৎই মঙ্গলবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর চোট পান । আঘাত পেয়ে রীতিমতো যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি । শেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রৌঢ়কে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য । এরপর রোগীকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ভর্তি করে নেন হাসপাতালে । রোগীর ভর্তির কাগজপত্রও দেওয়া হয় পরিবারের হাতে । সেই কাগজপত্র নিয়ে অসুস্থ ওই রোগীকে ভর্তির জন্য হাসপাতালের মেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা ।
অভিযোগ, চিকিৎসা না করে সেখানেই বেশ খানিকক্ষণ রোগীকে বসিয়ে রাখেন কর্তব্যরত চিকিৎসক । এ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের নার্সরা । এমনকি ধাক্কাধাক্কি, হেনস্তা করারও অভিযোগ উঠেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, চিকিৎসা না পেয়ে এক সময়ে বন্ড সই করে রোগীকে নিয়ে যেতে চাইলে সেখানেও বাধা দেওয়া হয় পরিবারের লোকজনকে । ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে ।
কী বলছে রোগীর পরিবার ?
এদিকে গোটা ঘটনায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে রোগীর পরিবার । আক্রান্ত সুকুর আলির মেয়ে সাইমা খাতুন বলেন, "হাসপাতালের ওয়ার্ডে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাবাকে দেখতে এসে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন । বলে, কেন বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছো । ওঁর তো কিছুই হয়নি । অথচ যন্ত্রণায় তখন বাবার শ্বাসকষ্টও শুরু হয়ে গিয়েছিল । তাতেও কোনও হেলদোল ছিল না চিকিৎসকের । সেই পরিস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই অসুস্থ বাবাকে এখানে রেখে আর চিকিৎসা করাব না । কিন্তু সেখানেও আপত্তি ছিল চিকিৎসক ও নার্সদের । আমাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ তো করা হয়েছেই । সেই সঙ্গে অসুস্থ বাবাকে পর্যন্ত ওঁরা ধাক্কাধাক্কি, মারধর করেছে । যদি চিকিৎসাই না-হয় তাহলে সরকারি হাসপাতাল কীসের জন্য ? হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সদের এই ব্যবহার ? আমরা এর বিহিত চাই ।"
অসুস্থ সুকুর আলি মণ্ডল বলেন, "ওয়ার্ডে যাওয়ার পর সেখানকার নার্সরা বলে তোমার তো কিছুই হয়নি । চলে যাও এখান থেকে । বেড থেকেও নামিয়ে দিয়েছে । মারধর করে গেটের সামনে বসিয়ে রেখে ওঁরা (চিকিৎসক ও নার্স) বলছে, যখন সময় হবে তখন চিকিৎসা করা হবে । তার আগে নয় । ধাক্কাধাক্কিতে আমার পিঠে চোট পর্যন্ত লেগেছে ।"
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর কী সাফাই ?
তবে রোগী ও তাঁর পরিবারকে মারধর কিংবা দুর্ব্যবহারের কোনও অভিযোগই মানতে চাননি বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা । তিনি বলেন, "রোগীর অবস্থা যতটা খারাপ বলা হচ্ছে অতটাও খারাপ ছিল না । তা সত্ত্বেও রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা হয়েছিল । পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রোগীর পরিবারকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল । কিন্তু ওঁরা সেই অপেক্ষাটুকুও করতে রাজি হচ্ছিল না । তার জেরে হয়তো কোনও বিবাদ হয়ে থাকতে পারে । কিন্তু মারধর কিংবা দুর্ব্যবহার, এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে আমি অন্তত শুনিনি ।"
তাঁর কথায়, "রোগীর পরিবারও এ নিয়ে কোনও অভিযোগ আমার কাছে করেনি । মেডিক্যাল কলেজ হওয়ায় এর একটা প্রোটোকল রয়েছে । রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হলে বন্ড পেপারে সই করতে হয় । কিন্তু সেসব কিছুই করতে চাইছিল না রোগীর পরিবার । এটুকুই জানি । এর মধ্যে কোনও বিতর্ক অথবা গাফিলতি আছে বলে মনে করছি না ।"