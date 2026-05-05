ধিকিধিকি জ্বলছে সন্ত্রাসের আগুন, চলছে তাণ্ডব; আতঙ্কের প্রহর গুনছে বহরমপুর
বহরমপুর মহিলা থানা ও জেলা পুলিশ লাইন থেকে মাত্র একশো মিটার দূরে অবস্থিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় কার্যালয় । সেখানে হামলা চালানো হয় ৷
Published : May 5, 2026 at 1:23 PM IST
বহরমপুর, 5 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই বহরমপুর শহর ও শহর লাগোয়া পঞ্চায়েত এলাকায় তাণ্ডব! সোমবার রাত হিংসায় জ্বলল বহরমপুর। ভাকুড়ি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধানের বাড়িতে চলল অবাধে ভাঙচুর। বাড়ির সামনে রাখা বেশ কয়েকটি বাইকেও ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। ভাঙা হয়েছে বহরমপুর মহিলা থানা ও পুলিশ লাইন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় কার্যালয়। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় চেয়ার-টেবিল। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে।
যদিও বহরমপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র বলেন, "বিজেপি সমর্থকরা প্রতিহিংসাপরায়ণ নন। এর পিছনে অন্য কারণ রয়েছে ৷ তদন্তে সব উঠে আসবে।" মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সচিন মাক্কার বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"
বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র নিজেদের দখলেই রেখেছে পদ্ম শিবির। একদা তাঁর গড় বলে পরিচিত বহরমপুরে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। লোকসভায় পরাজয়ের পর বিধানসভা নির্বাচনেও 'অধীর পতন' দেখল মুর্শিদাবাদ। আর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই সোমবার সন্ধ্যায় বহরমপুর থানার চুঁয়াপুর কদমতলা বটতলা এলাকা দিয়ে ডিজে বাজিয়ে বিজয় মিছিল করে বিজেপি ৷ সেই রাস্তাতেই ভাকুড়ি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব কুণ্ডুর বাড়ি ৷
অভিযোগ, সেই সময় বিজেপির বিজয় মিছিলে থাকা ব্যক্তিরা বিপ্লব কুণ্ডুর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ও বাড়ির সামনে রাখা বেশ ক'য়েকটি বাইকে ভাঙচুর চালায়। পেট্রোল ঢেলে দিয়ে বাড়িতে আগুন ধরানোর পরিকল্পনা ছিল বলে জানান পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব কুণ্ডু ৷ ঘটনার খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চুয়াপুর এলাকায় যখন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তখন বহরমপুর শহরের উপর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটে।
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় কার্যালয় বহরমপুর মহিলা থানা ও জেলা পুলিশ লাইন থেকে মাত্র একশো মিটার দূরে। সেখানে সোমবার রাতে দুষ্কৃতীরা অবাধে হামলা চালায়। পার্টি অফিসের চেয়ার-টেবিল ভেঙে, ফ্লেক্স হোর্ডিং খুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, "বিজেপি দ্বিতীয়বার জেতার পর শহর জুড়ে তাণ্ডব শুরু করেছে। পুলিশ এখনই কড়া হাতে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ না-করলে বহরমপুর শহর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।"
ভাকুড়ি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব কুণ্ডু বলেন, "রাতে ডিজে বাজিয়ে বিজেপির বিজয় মিছিল যাচ্ছিল। প্রায় 100 জনের বেশি সেই মিছিল থেকে জনা পনেরো লোক বেরিয়ে এসে আমার বাড়িতে ভাঙচুর শুরু করে। জানালার কাঁচ, দরজা, বেশ ক'য়েকটি বাইক ভাঙা হয়। বাড়িতে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে জিতেছে বিজেপি ৷ সরকার গঠন আসন্ন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় এবার 8টি পদ্ম ফুটেছে। জেলায় বিজেপির অপ্রত্যাশিত ফলাফলে ঘাসফুল শিবিরে এমনিতেই আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে। এরমধ্যে সোমবার রাতের ঘটনায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। অন্যদিকে, সোমবার রাতেই নওদার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সফিউজ্জামান শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নওদায় গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত প্রধানও। পুরো জেলায় ধিকিধিকি করে জ্বলছে সন্ত্রাসের আগুন। আতঙ্কের প্রহর গুনছে বহরমপুর ৷