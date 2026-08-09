ETV Bharat / state

দুর্গাপুরে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রকে মারধর-হেনস্থা ! কাঠগড়ায় পুলকার চালক

নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ওই ছাত্রকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

differently abled student ASSAULT
ছাত্রকে মারধর ও হেনস্থার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 9 অগস্ট: বিশেষভাবে সক্ষম ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুল ছাত্রকে মারধর এবং হেনস্থার অভিযোগ পুলকার চালকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে। চলতি মাসের 1 তারিখ নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ওই ছাত্রকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার পর নিউটাউনশিপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত পুলকার চালক। অভিযোগের তদন্ত ও সুবিচারের দাবিতে রবিবার সকালে দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত জানার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানান বিধায়ক ।

ছাত্রকে মারধর ও হেনস্থার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

ঘটনা প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একটি অত্যন্ত অমানবিক ঘটনা। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ওই কিশোরের বাবা আমার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। পুলিশকে অনুরোধ করেছি গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। পুলিশের কাজে আমরা নাক গলাবো না। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন । ঘটনায় কেউ ছাড় পাবেন না।"

ওই কিশোরের বাবা বলেন, "আমার সন্তান বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। পুলকারে স্কুলে যায়। দু'জন পুলকার চালক একজনের নাম বিশ্বজিৎ অন্যজনের নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমার সন্তানের গাল টিপে দিয়েছিল। আমার সন্তান তাতে ক্ষিপ্ত হয়েএকদিন কৃষ্ণের হাতে কামড়ে দেয়। তার প্রতিশোধ নিতে আমার সন্তানকে রাস্তায় ফেলে মারধর করার পাশাপাশি তার পোশাক ছিঁড়ে দেয় ওই চালক ! গাড়ির মালিককে আমি বলতে গেলে তিনি গাড়ি চালকদের পক্ষেই কথা বলেন। আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম । পকসো আইনে আমার ছেলেকে মারধর এবং হেনস্তার অভিযোগ জানাতে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় আমি বিধায়কের কাছে আসি। বিধায়ক আমার সামনেই পুলিশকে যা জানাবার তা জানিয়ে দিলেন। এখন দেখি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুলিশ।"

অন্যদিকে পুলকারের মালিক বিজয় রুইদাস বলেন, "দীর্ঘ বহু বছর ধরে এই পুলকার ব্যবসার সাথে আমি যুক্ত। আমার অধীনে কাজ করার দুই চালক কৃষ্ণ ও বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে কোনও অভিভাবকের আজ পর্যন্ত কোনও অভিযোগ নেই। মারধর এবং হেনস্তার যে অভিযোগ করছেন তার জন্য গাড়িতে থাকা অন্য বাচ্চা এবং তাদের অভিভাবকদেরকেও আমি থানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুই হয়নি । এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। তদন্তের পর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

TAGGED:

STUDENT ASSAULT BY PULL CAR DRIVER
বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রকে মারধর
DURGAPUR STUDENT HARASSMENT
ছাত্রকে মারধর হেনস্থা
DIFFERENTLY ABLED STUDENT ASSAULT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.