নিয়ম ভেঙে 7 ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ খণ্ডঘোষে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি

ওই সাতজনকে বদল করেছে নির্বাচন কমিশন৷ পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্টও তলব করেছে৷

খণ্ডঘোষ বিডিও অফিস (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 9:46 PM IST

খণ্ডঘোষ (পূর্ব বর্ধমান), 10 এপ্রিল: ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার সাতজন আধিকারিককে নিয়োগ করার ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে৷ অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে কম পদমর্যাদার সাতজন কর্মচারীকে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করা হয়েছিল৷

ঘটনাটি ঠিক কী? এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন৷ তবে সূত্রের খবর, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাতজনকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করে ব্যবহার করা হচ্ছিল৷ যাদের কার্যকলাপ নির্বাচন কমিশনের নজরে এসেছে। ফলে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী চাপানউতোর। বিজেপি এই ঘটনার দায় চাপিয়েছে তৃণমূলের উপর৷ তাদের দাবি, এভাবে কারচুপি করে নির্বাচনে জিততে চাইছে তৃণমূল৷ যদিও তৃণমূল বিজেপির তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে৷

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে খণ্ডঘোষ ব্লকে সাত জন স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন গলসি 2 নম্বর ব্লকে বিডিএমও, খণ্ডঘোষে CDPO, খণ্ডঘোষে BWO, লোধনা গ্রাম পঞ্চায়েতে এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট-সহ মোট সাতজন৷ অভিযোগ, এঁরা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য যোগ্য নন৷

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে৷ এখন আদর্শ আচরণবিধি জারি হয়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে পুরো প্রশাসনই নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে৷ তার পরও কমিশনকে অন্ধকারে রেখেই এই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ৷ পরে এই নিয়ে হইচই শুরু হতেই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন৷ তাদের ওই সাতজনকে সরিয়ে নতুন আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়েছে৷ এই নিয়ে অবশ্য পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি৷

বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, ‘‘প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাঁদের খণ্ডঘোষ ব্লকে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের সেই পদে বসার জন্য যে ডিগ্রি থাকা প্রয়োজন, সেটাই নেই। আসলে দীর্ঘদিন রাজ্যে কোনও নিয়োগ নেই। তার ফলে যাকে-তাকে যেকোনও পদে বসিয়ে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এর আগেও আমরা দেখেছি 2021 সালে আইপ্যাকের লোকেদের বিভিন্ন আধিকারিক সাজিয়ে নির্বাচন জেতে তৃণমূল কংগ্রেস। এবারেও সেই ধরনের চেষ্টা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কারণ, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কোনও কর্মচারী হয় না। নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপরে নির্ভর করতে হয়। রাজ্যের বেশ কিছু আইএএস অফিসার, আইপিএস অফিসার শাসক দলের ঘনিষ্ঠ। তাঁরাই এই ধরনের কিছু মানুষকে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ওই সব পদে বসিয়ে দিচ্ছে। এই ধরনের ভুয়ো অফিসারেরাই কিন্তু নির্বাচনকে প্রভাবিত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর চেষ্টা করবেন।’’

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, ‘‘এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে, সেটা তো প্রত্যাশিত নয়। এর সঙ্গে দলের তো কোনও সম্পর্ক নেই। প্রশাসনে ভুয়ো ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে নিয়োগ করা হয়, সেটা তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার কাদের আছে, সেটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুল কিংবা ভারত সরকারের সার্ভিস রুলেই বলা আছে। ফলে যাঁদের এইভাবে পদে বসানো হয়েছে, তাঁদের যিনি সেই পদে বসিয়েছেন, এটা তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা নির্বাচন কমিশন নেবে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ, তারা সব কিছুতেই শাসক দলকে খুঁজে বেড়ায়। কে রিটার্নিং অফিসার, কে পোলিং অফিসার, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু যায় আসে না। বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে। বাংলার মানুষ উন্নয়ন দেখে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয়। অন্যদিকে বিজেপি বাংলা বিরোধী। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তারা বাংলাদেশী তকমা দিয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে।’’

বাগবুল ইসলাম আরও বলেন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার চলছে। বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে। আমাদের কোনও অফিসারের আনুকূল্য দরকার নেই। আমরা চাই নির্বাচন নিরপেক্ষ হোক।মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। মানুষের ভোটেই আবার ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল সরকার।’’

আরও পড়ুন -

  1. ভোটে 'অশান্তি' রুখতে কঠোর লালবাজার ! অভিযোগ পেলেই FIR, নয়তো জুটবে সাসপেনশন
  2. পানিহাটিতে সেক্টর অফিসার রাজনৈতিক কাজে যুক্ত ! কড়া পদক্ষেপ কমিশনের
  3. খণ্ডঘোষের বিডিও জ্যোৎস্না খাতুনকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন

