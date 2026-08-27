বালি ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ! সাসপেন্ড এএসআই-সহ 19 সিভিক

বালি ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ! সাসপেন্ড এএসআই-সহ 19 সিভিক
ঝাড়গ্রাম থানার কনস্টেবল রতন প্রামাণিককে বালি কারবারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এসিবি গ্রেফতার করেছিল ৷ এরপর সাসপেন্ড থানার এক এএসআই ৷
Published : August 27, 2026 at 7:59 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 27 অগস্ট: বালি কারবারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ঝাড়গ্রাম থানার এক কনস্টেবলকে গ্রেফতারের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কড়া পদক্ষেপ জেলা পুলিশের। কাজে গাফিলতির অভিযোগে এবার ঝাড়গ্রাম থানায় কর্মরত এক এএসআই সাসপেন্ড। একই সঙ্গে 19 জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে খবর। পরপর দুই ঘটনায় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ মহলে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম থানার এএসআই গোরাচাঁদ রায়কে কাজে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তিনি বাঁধগোড়া অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর অধীনে কর্মরত 19 জন সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে খবর। তবে, কাজে গাফিলতির ঠিক কী ধরনের অভিযোগ উঠেছে এবং কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ফলে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে নানা প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।
ঝাড়গ্রাম পুলিশ জেলার সুপার মানব সিংলা বলেন, "কর্তব্যে গাফিলতির জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। আগামী দিনে যাঁদের কাজে গাফিলতি হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" এখন নজর এএসআই-সহ 19 জন সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে এবং বিভাগীয় তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে।
এরই মধ্যে গত 25 অগস্ট ঝাড়গ্রাম থানার কনস্টেবল রতন প্রামাণিককে বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত একটি ঘটনায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এসিবি গ্রেফতার করেছিল বলে জানা যায়। ওই ঘটনায় জেলা পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। একজন কর্মরত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ এবং তার পরেই একই থানার আরও এক অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-দুটি ঘটনা পরপর সামনে আসায় পুলিশের অভ্যন্তরীণ নজরদারি ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। পুলিশ সূত্রে দাবি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে প্রত্যেক পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দায়িত্ব পালনে কোনও ধরনের গাফিলতি বা অনিয়মের অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। ঝাড়গ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাতেও তারই প্রতিফলন দেখা গেল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
বিশেষ করে বাঁধগোড়া অঞ্চলের মতো এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও টহলদারির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং তাঁর অধীনে থাকা কর্মীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ASI গোরাচাঁদ রায়কে সাসপেন্ড এবং 19 জন সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজে অব্যাহতির প্রকৃত কারণ সামনে এলে গোটা ঘটনার বিষয়ে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে। একদিকে বালি কারবারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ঝাড়গ্রাম থানার কনস্টেবল গ্রেফতার, অন্যদিকে, মাত্র একদিনের ব্যবধানে একই থানার ASI সাসপেন্ড—পরপর এই দুই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, থানার অভ্যন্তরে দায়িত্ব পালন ও নজরদারির ক্ষেত্রে কোনও বড় ধরনের গাফিলতি ছিল কি না।
যদিও সাসপেনশন মানেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া নয়। সংশ্লিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা স্পষ্ট হবে বলে আধিকারিকরা জানাচ্ছেন। জেলা পুলিশের তরফে বিস্তারিত কারণ বা তদন্তের অগ্রগতি জানানো হলে এই ঘটনার আরও তথ্য সামনে আসতে পারে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের একের পর এক কড়া পদক্ষেপে আপাতত স্পষ্ট—কাজে গাফিলতি, অনিয়ম কিংবা কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে পুলিশ প্রশাসন। এখন নজর, এএসআই-সহ 19 সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে এবং বিভাগীয় তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে।