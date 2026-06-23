পশ্চিমবঙ্গ দিবসে 'বন্দেমাতরম' এর বদলে আইটেম গানে নাচের অভিযোগ ! বিতর্কে মালদার স্কুল
সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে মাইক্রোফোনে উচ্চস্বরে গান বাজছে । তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে দুই ছাত্রী ৷
Published : June 23, 2026 at 9:18 PM IST
মালদা, 23 জুন: পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের সরকারি নির্দেশে ছিল দেশাত্মবোধক গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বাংলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরার আয়োজন । কিন্তু সেই অনুষ্ঠানেই যদি ভেসে ওঠে চটুল হিন্দি আইটেম গানের সুর, আর স্কুলপোশাক পরা পড়ুয়াদের নাচের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে ? মালদার একটি স্কুলকে ঘিরে এখন ঠিক সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ।
পুরাতন মালদার মেহেরপুর হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্রীর নাচের একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক (যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি) । অভিযোগ, গত 20 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময় শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই বাজানো হয় একটি জনপ্রিয় হিন্দি আইটেম গান । সেই গানের তালে স্কুল ইউনিফর্ম পরে নাচতে দেখা যায় দুই ছাত্রীকে ।
1975 সালে প্রতিষ্ঠিত মেহেরপুর হাইস্কুল এলাকার অন্যতম পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রায় ছ'শোরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে সেখানে । মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে নিয়মিত ভালো ফলের জন্যও পরিচিত স্কুলটি । তাই এমন অভিযোগ সামনে আসতেই বিস্মিত স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ৷
সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে মাইক্রোফোনে উচ্চস্বরে গান বাজছে । তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে দুই ছাত্রী । তারা কিন্তু শাড়ি কিংবা চুড়িদার পরে নেই, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, তারা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে ৷ ফলে প্রশ্ন উঠেছে, স্কুল চত্বরে এমন অনুষ্ঠান চললেও তা শিক্ষকদের নজর এড়াল কী করে ? নাচের উপস্থাপনা দেখে অনেকেরই দাবি, বিষয়টি আকস্মিক নয়, বরং আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল ।
এলাকার বাসিন্দা নুর মহম্মদের ছেলে ওই স্কুলের ছাত্র । তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ দিবস মানেই দেশাত্মবোধক গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । অন্য স্কুলে সেটাই হয়েছে । সেখানে এই ধরনের গান বাজল কী করে ? শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানতেন না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন । বাচ্চারা ভুল করতেই পারে, কিন্তু সেই ভুল শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব তো স্কুলের ।"
অভিযোগ নিয়ে স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নীলরতন টিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথমে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দেন । তাঁর দাবি, "সেদিন এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি । সরকারি নির্দেশ মেনেই অনুষ্ঠান হয়েছে ।" কিন্তু সমাজমাধ্যমে ঘুরতে থাকা ভিডিয়ো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কথোপকথনের মাঝেই ফোন কেটে দেন তিনি । পরে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে আর কথা বলা যায়নি ।
ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা দফতর । পুরাতন মালদা এলাকার 'সার্কেল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস' অমৃতা বিশ্বাস জানিয়েছেন, "বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর । যদি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তা হলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । কেন এবং কী পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা ঘটল, তারও ব্যাখ্যা চাওয়া হবে ।"
সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এখন পৌঁছে গিয়েছে প্রশাসনের দরজায় । অভিযোগ কতটা সত্য, তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে । তবে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মতো একটি সরকারি অনুষ্ঠানে কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, সেই প্রশ্নই আপাতত নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে মালদার এই ঘটনা ।